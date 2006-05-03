Birgitte Volan vinner av ConocoPhillips musikkstipend 2006

ConocoPhillips musikkstipend 2006 ble vunnet av harpisten Birgitte Volan under finalekonserten på Norges musikkhøgskole torsdag 27. april. Hun vant den prestisjetunge prisen i skarp konkurranse med 3 andre finalister fra Musikkhøgskolen. 1. prisen er på kr. 50.000,- mens de tre andre finalistene delte 2. prisen på kr. 10.000,-.

Birgitte Volan er fra Trondheim og er 24 år. Hun begynte å spille althorn og harpe som åtteåring på Trondheim kommunale musikkskole og avslutter sin utøvende mastergrad ved Norges musikkhøgskole med Willy Postma som lærer nå i vår. Hun har også studert på Conservatoire National Supérieur de Musique i Lyon under Fabrice Pierre. Hun har vikariert i symfoniorkestre siden 15-årsalderen bl.a. i Trondheim, Bergen, Operaen og Kristiansand. For tiden er Birigitte Volan stipendiat i Oslo Filharmoniske Orkester.

— Førsteprisen er en stor inspirasjon. Jeg har lyst til å vise at harpemusikk ikke bare «englemusikk» og er opptatt av å ha et bredt repertoar med både gammel og ny musikk, sa Birgitte Volan etter førsteprisen – som hun vant med et moderne verk av Luciano Berio og et romantisk verk av Gabriel Pierne.

Juryen hadde en vanskelig oppgave å plukke ut en vinner blant fire, svært gode finalister, og valgte å gi førsteprisen til Volan. Juryformann og rektor Eirik Birkeland uttalte etter finalen:

— Birgitte spiller og fraserer veldig godt og var fullstendig tilstede i de stykkene hun fremførte. Hun overbeviste juryen med sin flotte teknikk, vakre klang og store evne til å forme det musikalske forløpet.

De andre prisvinnerne var jazztrioen Art Directors, pianisten Kristian O. Lindberg og cellisten Audun André Sandvik.

Energiselskapet ConocoPhillips har siden 1999 samarbeidet med Norges musikkhøgskole. Sentralt i samarbeidet står en årlig stipendkonkurranse for mastergrads- og diplomstudentene ved Musikkhøgskolen. Siden 2000 er det hvert år delt ut et stipend på kr. 50.000 kroner til et spesielt musikktalent.

— Konserten oppsummerer på mange måter det vi forbinder med musikkhøgskolen: Høg kvalitet, spennvidde, samklang, samarbeid, musikkglede. Vi har virkelig fått demonstrert spennet i det faglige og musikalske arbeidet ved høgskolen, sa Stig S. Kvendseth, direktør, kommunikasjon og myndighetskontakt i ConocoPhillips i en tale etter konkurransen.

— Vi i ConocoPhillips kan ikke påberope oss så mange likhetspunkter med Norges musikkhøgskole, men noen berøringspunkter er der. Vi er begge på jakt etter talenter og kompetanse, sa Kvendseth til prisvinnernerne.

Prisvinner 2000: Kari Postma (sang)

Prisvinner 2001: Tri O’Trang (jazz)

Prisvinner 2002: Björn Nyman (klarinett)

Prisvinner 2003: Kjell Tore Innervik (slagverk)

Prisvinner 2004: Mikael Holmlund (klaver)

Prisvinner 2004: Stefán Jón Bernharđsson (horn