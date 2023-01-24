Vind fra vidda ga ham en «svensk Oscar» for beste filmmusikk

Musikken til dokumentarfilmen «Historjá – Stygn för Sápmi» vant gjev pris i Sverige.

Eirik Havnes fikk Guldbagge for sin musikk til Historjá – Stygn för Sápmi mandag kveld. På norsk heter filmen «Historjá – broderi for Sápmi». Prisen var i kategorien«beste originalmusikk».

– Så kjekt med prisen, virkelig uventet, skriver komponisten til ballade.no. Gudlbaggen er svensk films svar på «Oscar» (eller «Amanda», om du vil).

– Svensk skam

Filmen er historien om en dessverre altfor typisk konflikt i nordiske land: urfolks, i dette tilfelle, samisk, interesse og vern mot utbyggerinteresser. Filmskaper Thomas Jackson har fortalt dette på facebook:

– Efter nio års samisk kamp mot gruvan i Gállok ger regeringen sitt godkännande till den. Vad är det frågan om?! Jag och Britta Marakatt Labba hade visning av vår film Historjá – Stygn för Sápmi igår kväll i Luleå, och stora delar av publiken var i tårar. Så många som känner sig så kränkta av det här beslutet. Det är en skam för Sverige detta, och en fortsättning på den svenska statens koloniala inställning till Sápmi.

– Jeg prøvde litt bevisst å ikke gå inn i konkret samisk musikk, for jeg ville ikke bryte inn i den tradisjonen uten å ha hverken bakgrunn eller kompetanse for det. Derfor er det utrolig fint at avslutningslåten er Georg Buljo sin joik til Britta. Det passer soundtracket veldig bra, mener Eirik Havnes.

Se filmen her i NRKs TV-spiller.

– Jeg har jobbet med regissøren Thomas Jackson en gang tidligere, i hans forrige film Den Inre Skogen, som handler om forskjellige kunstnere som jobber med skog som en integrert del av kunstnerskapet sitt. En av de andre kunstnerne i den filmen var Britta Marakatt-Labba, som er hovedkarakteren i «Historja», beskriver prisvinner Havnes til Ballade.

I traileren hører du noe av den manipulerte lydjobben Havnes har gjort, under og i mellom beskrivelser fra Marakatt-Labba om trusselen mot hjemtraktene og naturen:

Komponist Havnes forteller videre at Jackson likte måten han bruker natur i musikken.

– Så lurte han på om jeg kunne lage musikk som tok utgangspunkt i reallyden i filmen. Låtene bruker opptak av vind fra vidda, bekker, fossefall og sånt som samplingmateriale før jeg legger andre instrumenter oppå.

Komponist Havnes forteller videre om hvordan han fikk fram den rette kjernen i musikken ved å bearbeide og manipulere:

– De ønsket egentlig at soundtracket skulle låte som om at det ikke hadde tradisjonelle instrumenter, men et mer mytisk og ukjent opphav. Derfor er det lite vanlig gitar og piano å høre, men mange abstrakte lydlandskap. Selv om det meste faktisk er spilt på gitar, så er det gjerne spilt med bue eller forskjellige former for preparering. Jeg har også samplet en vokalist jeg har spilt med i mange år, Natalie Sandtorv, og laget en hel låt bare med utgangspunkt i to tre-sekunders samples av hennes stemme. Den villeste synthbassen er opptak av en fidget-spinner som snurrer over en gitarmik.

Filmen vant også Guldbagge som Beste dokumentarfilm.