Årsprogrammet for Bergens Filharmoniske Orkester

Ballade gir deg her det komplette årsprogrammet for BFO 2003 – 2004, som blir orkesterets første år med den nye sjefsdirigenten Andrew Litton. Av norske komponister som skal fremføres, finner vi Johan Halvorsen, Edvard Grieg, Egil Hovland, Geir Tveitt, Harald Sæverud, Ragnar Søderlind og Arne Nordheim.

Årsprogram for Bergens Filharmoniske Orkester 2003 – 2004:

FRA OPERA TIL MUSIKAL

Torsdag 14. august kl. 19.30 i Grieghallen

Underholdningsmusikk med musikalsk overblikk

BFO TAR BERGENSBØLGEN

Torsdag 21. og fredag 22. august kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Håkon Berge

Medvirkende: Ephemera

Sgt. Petter

Ralph Meyerz and The Jack Herren Band

Torsdagens konsert er en velkomst til de nye studentene i byen – i samarbeid med Utdanning i Bergen

SINATRA-GALLA

Fredag 29. august kl. 19.30 i Grieghallen

En helaften viet crooner-kongen

BERGENSK SESONG-OUVERTURE

Torsdag 11. og fredag 12. september kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Ingar Bergby

Solist: Akiko Suwanai, fiolin

Halvorsen: Bergensiana

Sibelius: Fiolinkonsert

Petterson: Symfoni nr. 7

To skandinaviske storverk spilles denne kvelden – Jean Sibelius’ eneste fiolinkonsert, som han fullførte i 1904, og symfonien som i 1968 førte til den hardt sykdomsrammete Allan Petterssons definitive gjennombrudd som komponist. Han er av noen blitt betegnet som «den svenske Mahler» på grunn av sitt intense tonespråk, og Bergen Filharmoniske Orkester gjorde under Karsten Andersens ledelse en betydelig innsats for hans musikk (Petterssons 11. symfoni er tilegnet orkesteret). Publikum kan glede seg til et gjenhør med japanske Akiko Suwanai, som denne gangen spiller et av forrige århundres betydeligste fiolinkonserter. Med sitt romantiske, inderlige, dramatiske og virtuose verk fornyet Sibelius en sjanger som syntes å være utdøende. Og selv om kvelden ikke markerer noen lokalpatriotisk begivenhet har Ingar Bergby som innledning valgt Johan Halvorsens morsomme variasjonsverk – komposisjonen som så fengende munner ut i «Nystemten» at bergenserne har følt seg kallet til å synge med.

SYMFONISK SPENNVIDDE

Torsdag 18. september kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Reinbert de Leeuw

Solist: Gunilla Süssmann, klaver

Søderlind: Rokkomborre

Messiaen: Un sourire

Messiaen: Oiseaux exotiques

Sjostakovitsj: Symfoni nr. 15

Verket som bergenske Gunilla Süssmann spiller med et orkesterensemble uten strykere ble til i 1956, og er ett av flere som er inspirert av fuglenes sang og signaler, et emne den franske komponisten Olivier Messiaen studerte nøye i samarbeid med en ornitolog. I «Oiseaux exotiques» lar han fugler fra fremmede strøk slippe til. Orkesteret under ledelse av den ???? dirigenten Reinbert de Leeuw supplerer med et orkesterverk Messiaen skrev i 1991. Kveldens hovedverk blir imidlertid Dimitri Sjostakovitjs gåtefulle siste symfoni, hvor han siterer både Rossini («Wilhelm Tell-ouverturen), Wagner («Die Walküre» og «Götterdämmerung») og seg selv (symfoniene 7 og 11). Konserten innledes med den norske «nyromantikeren» Ragnar Søderlinds symfoniske dikt «Rokkomborre», som i 1967 ble hans gjennombruddsverk. Det er inspirert av fjellet Rokkomborre og den nordnorske natur.

PEER GYNT MED KOMPLETT MUSIKK

Torsdag 25. september kl. 19.30 i Grieghallen – Grieghallen 25 år

Dirigent: Ole Kristian Ruud

Ibsen/Grieg: Peer Gynt

(med skuespillere og sangere)

Regi: Svein Sturla Hungnes

FRA ROSSINI TIL DUKE ELLINGTON

Torsdag 2. oktober kl. 19.30 i Grieghallen

Fredag 3. oktober kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: David Delta Gier

Solist: Silvia Marcovici, fiolin

Rossini: Den tyvaktige skjære, ouverture

Mendelssohn: Fiolinkonsert

Bernstein: Symfoniske danser fra West Side Story

Verker av Duke Ellington arrangert for symfoniorkester

KVALBEIN MED FRANSK CELLOKONSERT OG FINSKE SAMTIDSSYMFONIER

Torsdag 9. oktober kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Leif Segerstam

Solist: Aage Kvalbein

Segerstam: Symfoni nr. 81 (uroppførelse)

Saint-Saëns: Cellokonsert nr. 1

Rautavaara: Angel of Light

RUSSISKE STORVERK I

Torsdag 16. og fredag 17. oktober kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Stephen Hough, klaver

Haugland: Springflo (uroppførelse)

Rakhmaninov: Klaverkonsert nr. 1

Tsjaikovskij: Symfoni nr. 5

SPANIA-PROGRAM I

Torsdag 23. oktober kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton

Solister: Andrew Litton, klaver

Espen Lilleslåtten, fiolin

Sebastian Dörfler, cello

Hovland: Fanfare og koral

Beethoven: Trippelkonsert

Sjostakovitsj: Symfoni nr. 10

Bergen Filharmoniske Orkester skal i november på turné til Spania med sin nye sjefdirigent Andrew Litton, og presenterer musikken som skal spilles for sitt hjemmepublikum. To av komposisjonene kommer ved denne konserten – Egil Hovlands fargerike og virkningsfulle «Fanfare og koral» og Dmitri Sjostakovitsjs tiende symfoni, som ble til i månedene etter Josef Stalins død i 1953, og som av mange betraktes som hans beste. Det er blitt hevdet at komponisten i dette verket oppsummerer Stalin-tiden i all dens gru. Beethovens originale, temarike og ofte undervurderte trippelkonsert (som ikke står på turnéprogrammet) ledes fra pianokrakken, og Litton har hente sine medspillere fra orkesterets rekker – konsertmester Espen Lilleslåtten og solocellist Sebastian Dörfler, begge kjent fra betydelige solistoppgaver ved tidligere anledninger.

ROMANTISKE HØYDEPUNKTER

Torsdag 30. oktober kl 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Yan-Pascal Tortelier

Solist: Vadim Gluzman, fiolin

Berlioz: Le Corsaire, ouverture

Brahms: Fiolinkonsert

Franck: Symfoni

Torsdag 6. og fredag 7. november kl. 19.30 i Grieghallen

Program annonseres senere

INNHOLDSRIK MAHLERSYMFONI

Spania-program II

Torsdag 13. november kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Jean-Yves Thibaudet, klaver

Ravel: Klaverkonsert G-dur

Mahler: Symfoni nr. 7

Ved denne konserten får det bergenske publikum høre mer av orkesterets turnéprogram. Den franske pianisten Jean-Yves Thibaudet, som innleder med klaverkonserten Maurice Ravel skrev i 1931 og som han selv beskrev som «sorgløs og briljant». Kveldens hovedverk er Gustav Mahlers syvende symfoni fra 1904-05, et storslagent og særpreget verk hvor to mektige yttersatser omslutter en sentral, «skyggeaktig» scherzo og to stemningsfulle «nattmusikk»-episoder.

ARMENSK MESTER

Fredag 14. november kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Jean Yves Thibaudet, klaver

Khatsjaturjan: Klaverkonsert

Mahler: Symfoni nr. 7

TRONDHEIMSOLISTENE

Torsdag 20. november kl. 19.30 i Grieghallen

I BFOs turnéfravær overlates podiet til TrondheimSolistene

Solister: Hans Petter Mæhle, fiolin

Øyvind Gimse og Cecilie Koch, cello

Gorecki: Antikke danser

Vivaldi: Vinteren

Piazolla: Vinteren

Vivaldi: Konsert for strykere

Solima: Dobbeltkonsert

Tsjaikovskij: Souvenir de Florence

SPANIA-TURNE

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Jean-Yves Thibaudet

Hovland: Fanfare og koral

Ravel: Klaverkonsert i G-dur

Mahler: Symfoni nr. 7

Hovland: Fanfare og koral

Khatsjaturjan: Klaverkonsert

Sjostakovitsj: Symfoni nr. 10

17.11 Murcia, 18.11 Valencia, 19. og 20.11 Madrid, 22.11 Oviedo, 23.11 San Sebastian

VOKAL PRAKT

Torsdag 27. november kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Barbara Hendricks, sopran

Gallakonsert

UNGT OG VIRTUOST

Torsdag 4. desember kl. 19.30 i Grieghallen

Fredag 5. desember kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: Christopher Warren-Green

Solist: Julia Fischer, fiolin

Halvorsen: Norsk rapsodi nr. 1

Sarasate: Carmen-fantasi

Svendsen: Fiolinromanse

Elgar: Enigma-variasjoner

LEGENDARISK REQUIEM

Torsdag 11. og fredag 12. desember kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Thomas Rösner

Solister: annonseres senere

Bergen Filharmoniske Kor

Øvrige medvirkende annonseres senere

Nordheim: Nachruf

Schubert: Symfoni nr. 4

Mozart: Requiem

ØNSKER FRA PUBLIKUM

Torsdag 8. og fredag 9. januar kl. 19.00 i Grieghallen

Bergens Tidendes ønskekonsert

Dirigent: Trond Korsgård

EN MODERNIST, TO KLASSIKERE – rytmisk ekstravaganse

Torsdag 15. januar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Pedro Halffter

Solist: Pierre-Laurent Aimard, klaver

Odriozola: Cross Roads

Chopin: Klaverkonsert nr. 2

Beethoven: Symfoni nr. 7

NYTTÅRSKONSERT

Fredag 16. januar kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: Trond Korsgård

KLASSIKERE FRA 1900-TALLET

Torsdag 22. januar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent. Tadaaki Otaka

Solist: Arve Tellefsen, fiolin

Sæverud: Sinfonia dolorosa

Sjostakovitsj: Fiolinkonsert nr. 1

Elgar: Symfoni nr. 1

SPANIAS NASJONALOPERA

Torsdag 29. og fredag 30. januar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Rafael Frühbeck de Burgos

Solister: María Rodrigues, sopran

Kevin Conners, tenor

Pedro Sanz, flamencosang

Antonio Reyes, gitar

Nuria Pomares, dans

Øvrige medvirkende annonseres senere

Schubert: Symfoni nr. 8

de Falla: La Vida Breve – lyrisk drama

NATURENS GLEDER

Torsdag 5. februar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Rafael Frühbeck de Burgos

Solist: annonseres senere

Beethoven: Symfoni nr. 6

Ravel: Klaverkonsert for venstre hånd

Stravinskij: Ildfuglen

FRA VÅR EGEN TID – Turnéprogram til Paris

Onsdag 11. februar kl. 19.30 i Grieghallen

Denne torsdagskonserten spilles onsdag, pga turnékonserten i Paris

Fredag 13. februar kl. 19.30 Presence 2004 i Paris

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Aage Kvalbein

Hersant: Cinq pieces

Nordheim: Tenebrae

Tveitt: Fra Hundrad Folketonar

Sørensen: Symfoni 95-96

RUSSISKE STORVERK II

Torsdag 19. og fredag 20. februar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Truls Mørk, cello

Sjostakovitsj: Cellokonsert nr. 1

Rakhmaninov: Symfoni nr. 2

ULIKE ROMANTIKERE

Torsdag 26. februar kl. 19.30 i Grieghallen

Lørdag 28. februar kl. 18.00 i Oslo Konserthus

Dirigent: Andrew Litton

Solist: André Watts, klaver

Brahms: Klaverkonsert nr. 2

Mahler: Symfoni nr. 1

DON GIOVANNI

Torsdag 11. mars kl. 19.30 i Grieghallen

Øvrige dager annonseres senere

Mozart: Don Giovanni

Scenisk opera i samarbeid med Opera Vest og Grieghallen AS

HELKLASSISK

Torsdag 18. mars kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Aldo Ceccato

Mozart: Symfoni nr. 40

Beethoven: Symfoni nr. 3

OPPSTANDELSESSYMFONIEN

Torsdag 25. og fredag 26. mars kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton

Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran

Charlotte Hellekant, mezzosopran

Bergen Filharmoniske Kor

Mahler: Symfoni nr. 2

HELRUSSISK

Torsdag 1. april kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Dimitri Kitajenko

Solist: Ilya Kaler, fiolin

Rimskij-Korsakov: Russisk påske, ouverture

Prokofiev: Fiolinkonsert nr. 2

Sjostakovitsj: Symfoni nr. 5

DE UNGES KONSERT

Torsdag 15. april kl. 19.30 i Grieghallen

Unge talenters aften

I TO ROLLER – dirigerende pianist

Torsdag 22. april kl. 19.30 i Grieghallen

Fredag 23. april kl. 19.30 i Haugesund

Dirigent og solist: Philippe Entremont

Valen: Ode til ensomheten

Beethoven: Klaverkonsert nr. 5

Mozart: Symfoni nr. 41

FAR OG DATTER

Torsdag 29. og fredag 30. april kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Alexander Lazarev

Solister: Tatyana Lazareva, klaver

Vasks: Cantabile

Sjostakovitsj: Klaverkonsert nr. 1

Prokofiev: Symfoni nr. 5

I TROMPETENS TEGN

Torsdag 13. mai kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: Ingar Bergby

Solist: Ole Edvard Antonsen, trompet

Medvirkende: Lokale korpsmusikere

Haydn: Trompetkonsert

Øvrige verk annonseres senere

HARDINGTONAR

Fredag 18. juni kl. 19.30 Hardingtonar, Norheimsund

Dirigent: Ole Kristian Ruud

Grieg-program