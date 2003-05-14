Årsprogrammet for Bergens Filharmoniske Orkester
Ballade gir deg her det komplette årsprogrammet for BFO 2003 – 2004, som blir orkesterets første år med den nye sjefsdirigenten Andrew Litton. Av norske komponister som skal fremføres, finner vi Johan Halvorsen, Edvard Grieg, Egil Hovland, Geir Tveitt, Harald Sæverud, Ragnar Søderlind og Arne Nordheim.
Årsprogram for Bergens Filharmoniske Orkester 2003 – 2004:
FRA OPERA TIL MUSIKAL
Torsdag 14. august kl. 19.30 i Grieghallen
Underholdningsmusikk med musikalsk overblikk
BFO TAR BERGENSBØLGEN
Torsdag 21. og fredag 22. august kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Håkon Berge
Medvirkende: Ephemera
Sgt. Petter
Ralph Meyerz and The Jack Herren Band
Torsdagens konsert er en velkomst til de nye studentene i byen – i samarbeid med Utdanning i Bergen
SINATRA-GALLA
Fredag 29. august kl. 19.30 i Grieghallen
En helaften viet crooner-kongen
BERGENSK SESONG-OUVERTURE
Torsdag 11. og fredag 12. september kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Ingar Bergby
Solist: Akiko Suwanai, fiolin
Halvorsen: Bergensiana
Sibelius: Fiolinkonsert
Petterson: Symfoni nr. 7
To skandinaviske storverk spilles denne kvelden – Jean Sibelius’ eneste fiolinkonsert, som han fullførte i 1904, og symfonien som i 1968 førte til den hardt sykdomsrammete Allan Petterssons definitive gjennombrudd som komponist. Han er av noen blitt betegnet som «den svenske Mahler» på grunn av sitt intense tonespråk, og Bergen Filharmoniske Orkester gjorde under Karsten Andersens ledelse en betydelig innsats for hans musikk (Petterssons 11. symfoni er tilegnet orkesteret). Publikum kan glede seg til et gjenhør med japanske Akiko Suwanai, som denne gangen spiller et av forrige århundres betydeligste fiolinkonserter. Med sitt romantiske, inderlige, dramatiske og virtuose verk fornyet Sibelius en sjanger som syntes å være utdøende. Og selv om kvelden ikke markerer noen lokalpatriotisk begivenhet har Ingar Bergby som innledning valgt Johan Halvorsens morsomme variasjonsverk – komposisjonen som så fengende munner ut i «Nystemten» at bergenserne har følt seg kallet til å synge med.
SYMFONISK SPENNVIDDE
Torsdag 18. september kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Reinbert de Leeuw
Solist: Gunilla Süssmann, klaver
Søderlind: Rokkomborre
Messiaen: Un sourire
Messiaen: Oiseaux exotiques
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 15
Verket som bergenske Gunilla Süssmann spiller med et orkesterensemble uten strykere ble til i 1956, og er ett av flere som er inspirert av fuglenes sang og signaler, et emne den franske komponisten Olivier Messiaen studerte nøye i samarbeid med en ornitolog. I «Oiseaux exotiques» lar han fugler fra fremmede strøk slippe til. Orkesteret under ledelse av den ???? dirigenten Reinbert de Leeuw supplerer med et orkesterverk Messiaen skrev i 1991. Kveldens hovedverk blir imidlertid Dimitri Sjostakovitjs gåtefulle siste symfoni, hvor han siterer både Rossini («Wilhelm Tell-ouverturen), Wagner («Die Walküre» og «Götterdämmerung») og seg selv (symfoniene 7 og 11). Konserten innledes med den norske «nyromantikeren» Ragnar Søderlinds symfoniske dikt «Rokkomborre», som i 1967 ble hans gjennombruddsverk. Det er inspirert av fjellet Rokkomborre og den nordnorske natur.
PEER GYNT MED KOMPLETT MUSIKK
Torsdag 25. september kl. 19.30 i Grieghallen – Grieghallen 25 år
Dirigent: Ole Kristian Ruud
Ibsen/Grieg: Peer Gynt
(med skuespillere og sangere)
Regi: Svein Sturla Hungnes
FRA ROSSINI TIL DUKE ELLINGTON
Torsdag 2. oktober kl. 19.30 i Grieghallen
Fredag 3. oktober kl. 19.30 i Førdehuset
Dirigent: David Delta Gier
Solist: Silvia Marcovici, fiolin
Rossini: Den tyvaktige skjære, ouverture
Mendelssohn: Fiolinkonsert
Bernstein: Symfoniske danser fra West Side Story
Verker av Duke Ellington arrangert for symfoniorkester
KVALBEIN MED FRANSK CELLOKONSERT OG FINSKE SAMTIDSSYMFONIER
Torsdag 9. oktober kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Leif Segerstam
Solist: Aage Kvalbein
Segerstam: Symfoni nr. 81 (uroppførelse)
Saint-Saëns: Cellokonsert nr. 1
Rautavaara: Angel of Light
RUSSISKE STORVERK I
Torsdag 16. og fredag 17. oktober kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Andrew Litton
Solist: Stephen Hough, klaver
Haugland: Springflo (uroppførelse)
Rakhmaninov: Klaverkonsert nr. 1
Tsjaikovskij: Symfoni nr. 5
SPANIA-PROGRAM I
Torsdag 23. oktober kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Andrew Litton
Solister: Andrew Litton, klaver
Espen Lilleslåtten, fiolin
Sebastian Dörfler, cello
Hovland: Fanfare og koral
Beethoven: Trippelkonsert
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 10
Bergen Filharmoniske Orkester skal i november på turné til Spania med sin nye sjefdirigent Andrew Litton, og presenterer musikken som skal spilles for sitt hjemmepublikum. To av komposisjonene kommer ved denne konserten – Egil Hovlands fargerike og virkningsfulle «Fanfare og koral» og Dmitri Sjostakovitsjs tiende symfoni, som ble til i månedene etter Josef Stalins død i 1953, og som av mange betraktes som hans beste. Det er blitt hevdet at komponisten i dette verket oppsummerer Stalin-tiden i all dens gru. Beethovens originale, temarike og ofte undervurderte trippelkonsert (som ikke står på turnéprogrammet) ledes fra pianokrakken, og Litton har hente sine medspillere fra orkesterets rekker – konsertmester Espen Lilleslåtten og solocellist Sebastian Dörfler, begge kjent fra betydelige solistoppgaver ved tidligere anledninger.
ROMANTISKE HØYDEPUNKTER
Torsdag 30. oktober kl 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Yan-Pascal Tortelier
Solist: Vadim Gluzman, fiolin
Berlioz: Le Corsaire, ouverture
Brahms: Fiolinkonsert
Franck: Symfoni
Torsdag 6. og fredag 7. november kl. 19.30 i Grieghallen
Program annonseres senere
INNHOLDSRIK MAHLERSYMFONI
Spania-program II
Torsdag 13. november kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Andrew Litton
Solist: Jean-Yves Thibaudet, klaver
Ravel: Klaverkonsert G-dur
Mahler: Symfoni nr. 7
Ved denne konserten får det bergenske publikum høre mer av orkesterets turnéprogram. Den franske pianisten Jean-Yves Thibaudet, som innleder med klaverkonserten Maurice Ravel skrev i 1931 og som han selv beskrev som «sorgløs og briljant». Kveldens hovedverk er Gustav Mahlers syvende symfoni fra 1904-05, et storslagent og særpreget verk hvor to mektige yttersatser omslutter en sentral, «skyggeaktig» scherzo og to stemningsfulle «nattmusikk»-episoder.
ARMENSK MESTER
Fredag 14. november kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Andrew Litton
Solist: Jean Yves Thibaudet, klaver
Khatsjaturjan: Klaverkonsert
Mahler: Symfoni nr. 7
TRONDHEIMSOLISTENE
Torsdag 20. november kl. 19.30 i Grieghallen
I BFOs turnéfravær overlates podiet til TrondheimSolistene
Solister: Hans Petter Mæhle, fiolin
Øyvind Gimse og Cecilie Koch, cello
Gorecki: Antikke danser
Vivaldi: Vinteren
Piazolla: Vinteren
Vivaldi: Konsert for strykere
Solima: Dobbeltkonsert
Tsjaikovskij: Souvenir de Florence
SPANIA-TURNE
Dirigent: Andrew Litton
Solist: Jean-Yves Thibaudet
Hovland: Fanfare og koral
Ravel: Klaverkonsert i G-dur
Mahler: Symfoni nr. 7
Hovland: Fanfare og koral
Khatsjaturjan: Klaverkonsert
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 10
17.11 Murcia, 18.11 Valencia, 19. og 20.11 Madrid, 22.11 Oviedo, 23.11 San Sebastian
VOKAL PRAKT
Torsdag 27. november kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Andrew Litton
Solist: Barbara Hendricks, sopran
Gallakonsert
UNGT OG VIRTUOST
Torsdag 4. desember kl. 19.30 i Grieghallen
Fredag 5. desember kl. 19.30 i Førdehuset
Dirigent: Christopher Warren-Green
Solist: Julia Fischer, fiolin
Halvorsen: Norsk rapsodi nr. 1
Sarasate: Carmen-fantasi
Svendsen: Fiolinromanse
Elgar: Enigma-variasjoner
LEGENDARISK REQUIEM
Torsdag 11. og fredag 12. desember kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Thomas Rösner
Solister: annonseres senere
Bergen Filharmoniske Kor
Øvrige medvirkende annonseres senere
Nordheim: Nachruf
Schubert: Symfoni nr. 4
Mozart: Requiem
ØNSKER FRA PUBLIKUM
Torsdag 8. og fredag 9. januar kl. 19.00 i Grieghallen
Bergens Tidendes ønskekonsert
Dirigent: Trond Korsgård
EN MODERNIST, TO KLASSIKERE – rytmisk ekstravaganse
Torsdag 15. januar kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Pedro Halffter
Solist: Pierre-Laurent Aimard, klaver
Odriozola: Cross Roads
Chopin: Klaverkonsert nr. 2
Beethoven: Symfoni nr. 7
NYTTÅRSKONSERT
Fredag 16. januar kl. 19.30 i Førdehuset
Dirigent: Trond Korsgård
KLASSIKERE FRA 1900-TALLET
Torsdag 22. januar kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent. Tadaaki Otaka
Solist: Arve Tellefsen, fiolin
Sæverud: Sinfonia dolorosa
Sjostakovitsj: Fiolinkonsert nr. 1
Elgar: Symfoni nr. 1
SPANIAS NASJONALOPERA
Torsdag 29. og fredag 30. januar kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Rafael Frühbeck de Burgos
Solister: María Rodrigues, sopran
Kevin Conners, tenor
Pedro Sanz, flamencosang
Antonio Reyes, gitar
Nuria Pomares, dans
Øvrige medvirkende annonseres senere
Schubert: Symfoni nr. 8
de Falla: La Vida Breve – lyrisk drama
NATURENS GLEDER
Torsdag 5. februar kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Rafael Frühbeck de Burgos
Solist: annonseres senere
Beethoven: Symfoni nr. 6
Ravel: Klaverkonsert for venstre hånd
Stravinskij: Ildfuglen
FRA VÅR EGEN TID – Turnéprogram til Paris
Onsdag 11. februar kl. 19.30 i Grieghallen
Denne torsdagskonserten spilles onsdag, pga turnékonserten i Paris
Fredag 13. februar kl. 19.30 Presence 2004 i Paris
Dirigent: Andrew Litton
Solist: Aage Kvalbein
Hersant: Cinq pieces
Nordheim: Tenebrae
Tveitt: Fra Hundrad Folketonar
Sørensen: Symfoni 95-96
RUSSISKE STORVERK II
Torsdag 19. og fredag 20. februar kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Andrew Litton
Solist: Truls Mørk, cello
Sjostakovitsj: Cellokonsert nr. 1
Rakhmaninov: Symfoni nr. 2
ULIKE ROMANTIKERE
Torsdag 26. februar kl. 19.30 i Grieghallen
Lørdag 28. februar kl. 18.00 i Oslo Konserthus
Dirigent: Andrew Litton
Solist: André Watts, klaver
Brahms: Klaverkonsert nr. 2
Mahler: Symfoni nr. 1
DON GIOVANNI
Torsdag 11. mars kl. 19.30 i Grieghallen
Øvrige dager annonseres senere
Mozart: Don Giovanni
Scenisk opera i samarbeid med Opera Vest og Grieghallen AS
HELKLASSISK
Torsdag 18. mars kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Aldo Ceccato
Mozart: Symfoni nr. 40
Beethoven: Symfoni nr. 3
OPPSTANDELSESSYMFONIEN
Torsdag 25. og fredag 26. mars kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Andrew Litton
Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran
Charlotte Hellekant, mezzosopran
Bergen Filharmoniske Kor
Mahler: Symfoni nr. 2
HELRUSSISK
Torsdag 1. april kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Dimitri Kitajenko
Solist: Ilya Kaler, fiolin
Rimskij-Korsakov: Russisk påske, ouverture
Prokofiev: Fiolinkonsert nr. 2
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 5
DE UNGES KONSERT
Torsdag 15. april kl. 19.30 i Grieghallen
Unge talenters aften
I TO ROLLER – dirigerende pianist
Torsdag 22. april kl. 19.30 i Grieghallen
Fredag 23. april kl. 19.30 i Haugesund
Dirigent og solist: Philippe Entremont
Valen: Ode til ensomheten
Beethoven: Klaverkonsert nr. 5
Mozart: Symfoni nr. 41
FAR OG DATTER
Torsdag 29. og fredag 30. april kl. 19.30 i Grieghallen
Dirigent: Alexander Lazarev
Solister: Tatyana Lazareva, klaver
Vasks: Cantabile
Sjostakovitsj: Klaverkonsert nr. 1
Prokofiev: Symfoni nr. 5
I TROMPETENS TEGN
Torsdag 13. mai kl. 19.30 i Førdehuset
Dirigent: Ingar Bergby
Solist: Ole Edvard Antonsen, trompet
Medvirkende: Lokale korpsmusikere
Haydn: Trompetkonsert
Øvrige verk annonseres senere
HARDINGTONAR
Fredag 18. juni kl. 19.30 Hardingtonar, Norheimsund
Dirigent: Ole Kristian Ruud
Grieg-program