Kunstmusikk

Årsprogrammet for Bergens Filharmoniske Orkester

Publisert
14.05.2003
Skrevet av
- Red.

Ballade gir deg her det komplette årsprogrammet for BFO 2003 – 2004, som blir orkesterets første år med den nye sjefsdirigenten Andrew Litton. Av norske komponister som skal fremføres, finner vi Johan Halvorsen, Edvard Grieg, Egil Hovland, Geir Tveitt, Harald Sæverud, Ragnar Søderlind og Arne Nordheim.

Årsprogram for Bergens Filharmoniske Orkester 2003 – 2004:

FRA OPERA TIL MUSIKAL

Torsdag 14. august kl. 19.30 i Grieghallen
Underholdningsmusikk med musikalsk overblikk
____________________________________________________

BFO TAR BERGENSBØLGEN

Torsdag 21. og fredag 22. august kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Håkon Berge
Medvirkende: Ephemera
Sgt. Petter
Ralph Meyerz and The Jack Herren Band

Torsdagens konsert er en velkomst til de nye studentene i byen – i samarbeid med Utdanning i Bergen
____________________________________________________

SINATRA-GALLA

Fredag 29. august kl. 19.30 i Grieghallen

En helaften viet crooner-kongen
____________________________________________________

BERGENSK SESONG-OUVERTURE

Torsdag 11. og fredag 12. september kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Ingar Bergby
Solist: Akiko Suwanai, fiolin

Halvorsen: Bergensiana
Sibelius: Fiolinkonsert
Petterson: Symfoni nr. 7

To skandinaviske storverk spilles denne kvelden – Jean Sibelius’ eneste fiolinkonsert, som han fullførte i 1904, og symfonien som i 1968 førte til den hardt sykdomsrammete Allan Petterssons definitive gjennombrudd som komponist. Han er av noen blitt betegnet som «den svenske Mahler» på grunn av sitt intense tonespråk, og Bergen Filharmoniske Orkester gjorde under Karsten Andersens ledelse en betydelig innsats for hans musikk (Petterssons 11. symfoni er tilegnet orkesteret). Publikum kan glede seg til et gjenhør med japanske Akiko Suwanai, som denne gangen spiller et av forrige århundres betydeligste fiolinkonserter. Med sitt romantiske, inderlige, dramatiske og virtuose verk fornyet Sibelius en sjanger som syntes å være utdøende. Og selv om kvelden ikke markerer noen lokalpatriotisk begivenhet har Ingar Bergby som innledning valgt Johan Halvorsens morsomme variasjonsverk – komposisjonen som så fengende munner ut i «Nystemten» at bergenserne har følt seg kallet til å synge med.
____________________________________________________

SYMFONISK SPENNVIDDE

Torsdag 18. september kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Reinbert de Leeuw
Solist: Gunilla Süssmann, klaver

Søderlind: Rokkomborre
Messiaen: Un sourire
Messiaen: Oiseaux exotiques
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 15

Verket som bergenske Gunilla Süssmann spiller med et orkesterensemble uten strykere ble til i 1956, og er ett av flere som er inspirert av fuglenes sang og signaler, et emne den franske komponisten Olivier Messiaen studerte nøye i samarbeid med en ornitolog. I «Oiseaux exotiques» lar han fugler fra fremmede strøk slippe til. Orkesteret under ledelse av den ???? dirigenten Reinbert de Leeuw supplerer med et orkesterverk Messiaen skrev i 1991. Kveldens hovedverk blir imidlertid Dimitri Sjostakovitjs gåtefulle siste symfoni, hvor han siterer både Rossini («Wilhelm Tell-ouverturen), Wagner («Die Walküre» og «Götterdämmerung») og seg selv (symfoniene 7 og 11). Konserten innledes med den norske «nyromantikeren» Ragnar Søderlinds symfoniske dikt «Rokkomborre», som i 1967 ble hans gjennombruddsverk. Det er inspirert av fjellet Rokkomborre og den nordnorske natur.
____________________________________________________

PEER GYNT MED KOMPLETT MUSIKK

Torsdag 25. september kl. 19.30 i Grieghallen – Grieghallen 25 år

Dirigent: Ole Kristian Ruud

Ibsen/Grieg: Peer Gynt
(med skuespillere og sangere)
Regi: Svein Sturla Hungnes
____________________________________________________

FRA ROSSINI TIL DUKE ELLINGTON

Torsdag 2. oktober kl. 19.30 i Grieghallen
Fredag 3. oktober kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: David Delta Gier
Solist: Silvia Marcovici, fiolin

Rossini: Den tyvaktige skjære, ouverture
Mendelssohn: Fiolinkonsert
Bernstein: Symfoniske danser fra West Side Story
Verker av Duke Ellington arrangert for symfoniorkester
____________________________________________________

KVALBEIN MED FRANSK CELLOKONSERT OG FINSKE SAMTIDSSYMFONIER

Torsdag 9. oktober kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Leif Segerstam
Solist: Aage Kvalbein

Segerstam: Symfoni nr. 81 (uroppførelse)
Saint-Saëns: Cellokonsert nr. 1
Rautavaara: Angel of Light
____________________________________________________

RUSSISKE STORVERK I

Torsdag 16. og fredag 17. oktober kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton
Solist: Stephen Hough, klaver

Haugland: Springflo (uroppførelse)
Rakhmaninov: Klaverkonsert nr. 1
Tsjaikovskij: Symfoni nr. 5
____________________________________________________

SPANIA-PROGRAM I

Torsdag 23. oktober kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton
Solister: Andrew Litton, klaver
Espen Lilleslåtten, fiolin
Sebastian Dörfler, cello

Hovland: Fanfare og koral
Beethoven: Trippelkonsert
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 10

Bergen Filharmoniske Orkester skal i november på turné til Spania med sin nye sjefdirigent Andrew Litton, og presenterer musikken som skal spilles for sitt hjemmepublikum. To av komposisjonene kommer ved denne konserten – Egil Hovlands fargerike og virkningsfulle «Fanfare og koral» og Dmitri Sjostakovitsjs tiende symfoni, som ble til i månedene etter Josef Stalins død i 1953, og som av mange betraktes som hans beste. Det er blitt hevdet at komponisten i dette verket oppsummerer Stalin-tiden i all dens gru. Beethovens originale, temarike og ofte undervurderte trippelkonsert (som ikke står på turnéprogrammet) ledes fra pianokrakken, og Litton har hente sine medspillere fra orkesterets rekker – konsertmester Espen Lilleslåtten og solocellist Sebastian Dörfler, begge kjent fra betydelige solistoppgaver ved tidligere anledninger.
____________________________________________________

ROMANTISKE HØYDEPUNKTER

Torsdag 30. oktober kl 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Yan-Pascal Tortelier
Solist: Vadim Gluzman, fiolin

Berlioz: Le Corsaire, ouverture
Brahms: Fiolinkonsert
Franck: Symfoni
____________________________________________________

Torsdag 6. og fredag 7. november kl. 19.30 i Grieghallen

Program annonseres senere
____________________________________________________

INNHOLDSRIK MAHLERSYMFONI
Spania-program II

Torsdag 13. november kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton
Solist: Jean-Yves Thibaudet, klaver

Ravel: Klaverkonsert G-dur
Mahler: Symfoni nr. 7

Ved denne konserten får det bergenske publikum høre mer av orkesterets turnéprogram. Den franske pianisten Jean-Yves Thibaudet, som innleder med klaverkonserten Maurice Ravel skrev i 1931 og som han selv beskrev som «sorgløs og briljant». Kveldens hovedverk er Gustav Mahlers syvende symfoni fra 1904-05, et storslagent og særpreget verk hvor to mektige yttersatser omslutter en sentral, «skyggeaktig» scherzo og to stemningsfulle «nattmusikk»-episoder.
____________________________________________________

ARMENSK MESTER

Fredag 14. november kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton
Solist: Jean Yves Thibaudet, klaver

Khatsjaturjan: Klaverkonsert
Mahler: Symfoni nr. 7
____________________________________________________

TRONDHEIMSOLISTENE

Torsdag 20. november kl. 19.30 i Grieghallen

I BFOs turnéfravær overlates podiet til TrondheimSolistene

Solister: Hans Petter Mæhle, fiolin
Øyvind Gimse og Cecilie Koch, cello

Gorecki: Antikke danser
Vivaldi: Vinteren
Piazolla: Vinteren
Vivaldi: Konsert for strykere
Solima: Dobbeltkonsert
Tsjaikovskij: Souvenir de Florence
____________________________________________________

SPANIA-TURNE

Dirigent: Andrew Litton
Solist: Jean-Yves Thibaudet

Hovland: Fanfare og koral
Ravel: Klaverkonsert i G-dur
Mahler: Symfoni nr. 7

Hovland: Fanfare og koral
Khatsjaturjan: Klaverkonsert
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 10

17.11 Murcia, 18.11 Valencia, 19. og 20.11 Madrid, 22.11 Oviedo, 23.11 San Sebastian
____________________________________________________

VOKAL PRAKT

Torsdag 27. november kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton
Solist: Barbara Hendricks, sopran

Gallakonsert
____________________________________________________

UNGT OG VIRTUOST

Torsdag 4. desember kl. 19.30 i Grieghallen
Fredag 5. desember kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: Christopher Warren-Green
Solist: Julia Fischer, fiolin

Halvorsen: Norsk rapsodi nr. 1
Sarasate: Carmen-fantasi
Svendsen: Fiolinromanse
Elgar: Enigma-variasjoner
____________________________________________________

LEGENDARISK REQUIEM

Torsdag 11. og fredag 12. desember kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Thomas Rösner
Solister: annonseres senere
Bergen Filharmoniske Kor
Øvrige medvirkende annonseres senere

Nordheim: Nachruf
Schubert: Symfoni nr. 4
Mozart: Requiem
____________________________________________________

ØNSKER FRA PUBLIKUM

Torsdag 8. og fredag 9. januar kl. 19.00 i Grieghallen

Bergens Tidendes ønskekonsert

Dirigent: Trond Korsgård
____________________________________________________

EN MODERNIST, TO KLASSIKERE – rytmisk ekstravaganse

Torsdag 15. januar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Pedro Halffter
Solist: Pierre-Laurent Aimard, klaver

Odriozola: Cross Roads
Chopin: Klaverkonsert nr. 2
Beethoven: Symfoni nr. 7
____________________________________________________

NYTTÅRSKONSERT

Fredag 16. januar kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: Trond Korsgård
____________________________________________________

KLASSIKERE FRA 1900-TALLET

Torsdag 22. januar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent. Tadaaki Otaka
Solist: Arve Tellefsen, fiolin

Sæverud: Sinfonia dolorosa
Sjostakovitsj: Fiolinkonsert nr. 1
Elgar: Symfoni nr. 1
____________________________________________________

SPANIAS NASJONALOPERA

Torsdag 29. og fredag 30. januar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Rafael Frühbeck de Burgos
Solister: María Rodrigues, sopran
Kevin Conners, tenor
Pedro Sanz, flamencosang
Antonio Reyes, gitar
Nuria Pomares, dans
Øvrige medvirkende annonseres senere

Schubert: Symfoni nr. 8
de Falla: La Vida Breve – lyrisk drama
____________________________________________________

NATURENS GLEDER

Torsdag 5. februar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Rafael Frühbeck de Burgos
Solist: annonseres senere

Beethoven: Symfoni nr. 6
Ravel: Klaverkonsert for venstre hånd
Stravinskij: Ildfuglen
____________________________________________________

FRA VÅR EGEN TID – Turnéprogram til Paris

Onsdag 11. februar kl. 19.30 i Grieghallen
Denne torsdagskonserten spilles onsdag, pga turnékonserten i Paris

Fredag 13. februar kl. 19.30 Presence 2004 i Paris

Dirigent: Andrew Litton
Solist: Aage Kvalbein

Hersant: Cinq pieces
Nordheim: Tenebrae
Tveitt: Fra Hundrad Folketonar
Sørensen: Symfoni 95-96
____________________________________________________

RUSSISKE STORVERK II

Torsdag 19. og fredag 20. februar kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton
Solist: Truls Mørk, cello

Sjostakovitsj: Cellokonsert nr. 1
Rakhmaninov: Symfoni nr. 2
____________________________________________________

ULIKE ROMANTIKERE

Torsdag 26. februar kl. 19.30 i Grieghallen
Lørdag 28. februar kl. 18.00 i Oslo Konserthus

Dirigent: Andrew Litton
Solist: André Watts, klaver

Brahms: Klaverkonsert nr. 2
Mahler: Symfoni nr. 1
____________________________________________________

DON GIOVANNI

Torsdag 11. mars kl. 19.30 i Grieghallen
Øvrige dager annonseres senere

Mozart: Don Giovanni

Scenisk opera i samarbeid med Opera Vest og Grieghallen AS
____________________________________________________

HELKLASSISK

Torsdag 18. mars kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Aldo Ceccato

Mozart: Symfoni nr. 40
Beethoven: Symfoni nr. 3
____________________________________________________

OPPSTANDELSESSYMFONIEN

Torsdag 25. og fredag 26. mars kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Andrew Litton
Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran
Charlotte Hellekant, mezzosopran
Bergen Filharmoniske Kor

Mahler: Symfoni nr. 2
____________________________________________________

HELRUSSISK

Torsdag 1. april kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Dimitri Kitajenko
Solist: Ilya Kaler, fiolin

Rimskij-Korsakov: Russisk påske, ouverture
Prokofiev: Fiolinkonsert nr. 2
Sjostakovitsj: Symfoni nr. 5
____________________________________________________

DE UNGES KONSERT

Torsdag 15. april kl. 19.30 i Grieghallen

Unge talenters aften
____________________________________________________

I TO ROLLER – dirigerende pianist

Torsdag 22. april kl. 19.30 i Grieghallen
Fredag 23. april kl. 19.30 i Haugesund

Dirigent og solist: Philippe Entremont

Valen: Ode til ensomheten
Beethoven: Klaverkonsert nr. 5
Mozart: Symfoni nr. 41
____________________________________________________

FAR OG DATTER

Torsdag 29. og fredag 30. april kl. 19.30 i Grieghallen

Dirigent: Alexander Lazarev
Solister: Tatyana Lazareva, klaver

Vasks: Cantabile
Sjostakovitsj: Klaverkonsert nr. 1
Prokofiev: Symfoni nr. 5
____________________________________________________

I TROMPETENS TEGN

Torsdag 13. mai kl. 19.30 i Førdehuset

Dirigent: Ingar Bergby
Solist: Ole Edvard Antonsen, trompet
Medvirkende: Lokale korpsmusikere

Haydn: Trompetkonsert
Øvrige verk annonseres senere
____________________________________________________

HARDINGTONAR

Fredag 18. juni kl. 19.30 Hardingtonar, Norheimsund

Dirigent: Ole Kristian Ruud

Grieg-program

