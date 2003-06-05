Ars Electronica-heder til Maja Ratkje

Komponisten og vokalisten Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (1973) og duoen Jazzkammer har fått en Award of Distinction i klassen for digital musikk i årets utdeling av Prix Ars Electronica, den internasjonalt anerkjente prisen for elektronisk og digital kunst.

Trioen får prisen for albumet Voice som kom ut på Rune Grammofon i 2002. Alt musikalsk materiale på Voice har sitt opphav i Ratkjes stemme, spilt inn på en serie forskjellige medier – minidisc, diktafon, live – og studioopptak. Det innspilte materialet er senere blitt manipulert og bearbeidet av Ratkje og av Lasse Marhaug og John Hegre i Jazzkammer. Ratkje sier i et intervju med The Wire i mars at opptaksprosessen var en av måtene som Voice bryter med formelle tradisjoner for lydopptak. – En av måtene Voice bryter med formalitetene på, er hvordan jeg forholder meg til innspillingsutstyret. I de fleste innspillinger av samtidsmusikk er idealet at opptaksprosessen skal være usynlig, men alle innspillinger filtrerer musikken på en eller annen måte. Jeg ville at dette filteret skulle være en del av musikken. Du kan høre opptaksprosessen, fomlingen med minidiskspilleren, at jeg skrur diktafonen av og på, skurring i inputsignalet, lokaliseringer etc.

I tildelingsteksten skriver Ars Electronica: «Den norske eksperimentelle artisten Maja Ratkje opererer utelukkende med sin egen stemme som materiale – dermed er det ikke underlig at tittelen på hennes første soloalbum er Voice. Improviserte og komponerte partier blandes til en helhet som kan virke forvirrende for lytteren. Vokalisten, som har mottatt flere priser i sitt hjemland, takler kombinasjonen av den menneskelige stemmen og elektroniske media på en måte som strekker begge til grensen for hva som er mulig å gjøre, og noen ganger også til grensen for hva som er mulig å holde ut. «Ikke en CD for hjertet, men en bemerkelsesverdig uansett,» skrev en kritiker om Voice.»

Prix Ars Electronica arrangeres i år for 17. gang, av den østerrikske kringkastingen ABC. Det deles ut priser i kategoriene nettvisjon, interaktiv kunst, computeranimasjon/visuelle effekter, digital musikk og en ungdomspris kalt cybergenerasjon u19. I hver kategori deles det ut en hovedpris (Golden Nica), to Awards of Distinction og en rekke Honorary Mentions.

Kategorien Digital musikk har eksistert siden 1999 og omfatter elektronika, lydinstallasjon og alle former for computerassistert komposisjon. Årets vinner av Golden Nica i digital musikk er Ami Yoshida, Sachiko M, Utah Kawasaki / F.M.N. Sound Factory fra Japan for dobbeltalbumet «Astro Twin / Cosmos». Faktisk har hovedprisen i digital musikk de siste tre årene gått til japanske lydkunstnere. Tidligere vinnere er blant andre komponistene Bernard Parmeggiano, Alejandro Vinao og Kaija Saariaho og lydinstallasjonskunstere som Peter Bosch og Simone Simons og Matt Heckert.

Den andre Award of Distinction i klassen for musikk ved siden av Ratkje/Jazzkammers gikk til Florian Hecker (Tyskland/Østerrike) for CDen Sun Pändamonium.

