Åpning Ultima 10 sep 26 dirigent Ilan Volkov og Kristine Tjøgersen

Komponist Kristine Tjøgersen får en gratulasjonsklem av konsertmester David Coucheron etter at hennes "Wolpertinger" avsluttet Ultimas åpningskonsert i Oslo Konserthus torsdag kveld. Dirigent Ilan Volkov applauderer. Som også Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal gjør her. (Foto: Nabeeh Samaan)

KonserterKunstmusikk

Åpning av Ultimafestivalen 2026: Fugler og fabeldyr

Ola Nordal plukker den norske musikken du bør få med deg, når Ballade klassisk er lansert.
Publisert
11.09.2026 12:31
Skrevet av
Ola Nordal

– Det er et privilegium å få lov til å leve i samme periode som Øyvind Torvund og Kristine Tjøgersen. Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal har vært på åpningen av Ultimafestivalen 2026.

Sammen med konferansierer fra ungdomssatsingen Lydbryter, foretok kulturminister Lubna Jaffery torsdag kveld den offisielle åpningen av Ultimafestivalen 2026. På programmet stod nye verk av Øyvind Torvund og Kristine Tjøgersen. 

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (til høyre) åpnet Ultimafestivalen 2026 i Oslo Konserthus med to representanter fra Lydbryter-prosjektet, der ungdom lytter til og formidler musikk. Prosjektet er et samarbeid mellom Ultima, Oslo-filharmonien og Det Norske Solistkor. (Foto: Nabeeh Samaan)

Oslo-filharmonien skjøt både gullfuglen, gullbjørnen og mange andre gulldyr da de landet Kristine Tjøgersen som huskomponist for perioden 2026 til 2029.

Programmet til Ultimas åpningskonsert. (Foto: Nabeeh Samaan)

Tjøgersen har minst syv somre og femten vintre i seg – og halve artsdatabanken med.

Hennes nye stykke Wolpertinger er oppkalt etter et tysk fabeldyr som er satt sammen av ulike dyredeler; i dette tilfellet koala, villsvin, elefant, tasmansk djevel og kolibri. Tjøgersen lar orkesteret bygge opp en klanglig dyrehage som er både munter og assosiasjonsgivende.

LES OGSÅ Lydene rundt Kristine

Øyvind Torvunds To stykker for orkester og elektronikk er like lekent. De to stykkene er fulle av fuglekvitter og unisone glidetoner, noe som skaper tydelige retninger og bevegelser i orkesteret.

Etter hvert kommer det inn en synthesizer som klanglig sett peker langt inn i populærmusikken.

De elektroniske lydene svirrer rundt hodene våre, eksemplarisk «diffundert», som det heter, av to lydmestre fra Ircam i Paris. Det sprikende uttrykket føles likevel som et større hele. 

Dionysios Papanikolaou fra Ircam

Dionysios Papanikolaou fra Ircam, fransk senter for musikk og lyd. (Foto: Nabeeh Samaan)

LES OGSÅ ferskt intervju med Torvund her

Både Torvund og Tjøgersen representerer en ny trend i norsk orkesterkomposisjon. Musikken deres er ujålete og munter – uten snobberiet som noen ganger assosieres med samtidsmusikken.

Ledige stillinger

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger

Begge er godt bevandret i den eksperimentelle musikkens metoder, men de spiller alltid på instrumentenes klanglige styrker, og ikke «mot» instrumentene slik som mange samtidskomponister gjør. Det får musikken til å høres lett og naturlig ut.

Det jeg kanskje setter aller mest pris på, er at de er kunstnerisk ærlige både mot tiden de springer ut av, og mot tiden de lever i.

Vi i publikum hører Torvunds rockebakgrunn og Tjøgersens allmusikalske lyttediett. Og vi forstår hva som foregår, uten at noe i komposisjonen er «skjult i en hemmelig struktur» som bare komponistene og noen få høyt utdannede spesialister har innsikt i.

Ingen av bestillingsverkene bryter egentlig noe nytt land. Torvunds stykker ligger i fortsettelsen av plata A walk into the future. Tjøgersens kunne passet fint inn på plata Between Trees. De bekrefter stilen deres, heller enn at den utfordres. Men det er helt greit, for den stilen de har funnet fram til er en fest å lytte til.

Komponist Øyvind Torvund og Clément Cerles fra Ircam

Komponist Øyvind Torvund med Clément Cerles fra Ircam. (Foto: Nabeeh Samaan)

Red.mrk.: Ballades kritiker Ola Nordal har selv to oppdrag fra Ultima under årets festival; som paneldeltaker på Classic Album Sunday 12. september, og som konferansier under utdelingen av Arne Nordheims komponistpris 18. september. Denne anmeldelsen er bestilt av Ballades redaktør, og har ingen tilknytning til Nordals oppdrag fra Ultima.

Åpningskonsert Ultima, 10. september 2026 – Oslo Konserthus

Oslo-filharmonien, dirigert av Ilan Volkov. Lyddiffusjon: Dionysios Papanikolaou og Clément Cerles (Ircam). 

  • Øyvind Torvund: To stykker for orkester og elektronikk (2026), norgespremiere.
    Sambestilling mellom Oslo-filharmonien, WDR Symfoniorkester Radio france, Ircam og Ultima, med støtte fra Kulturrådet
  • Igor Stravinskij: Le chant du rossignol (1917)
  • Kristine Tjøgersen: Wolpertinger (2026), norgespremiere
    Sambestilling mellom Oslo-filharmonien, WDR Symfoniorkester og Kristiansand Symfoniorkester

Vil du ha mer klassisk musikk rett i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet til Ola Nordal her → https://olanordal.no

Ola Nordal skriver om nye, norske utgivelser månedlig på ballade.no

Igor StravinskijKristiansand SymfoniorkesterKristine TjøgersenMusikkritikkOla NordalOslo KonserthusOslo-filharmonienØyvind TorvundUltima

Ledige stillinger

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kristine Tjøgersen

Kristine Tjøgersen skriver musikkhistorie: Første norske vinner av Ernst von Siemens’ komponistpris

Kristine Tjøgersen er første nordmann til å vinne komponistpris innen «det internasjonale musikklivets Nobelpris».

Kronos, Maurseth og Tjøgersen øver på Blå i Oslo

Kronos Quartet, Maurseth og Tjøgersen utforsket hardinggrensene i Carnegie Hall

Fra vidda til 57th Street i New York.

Sir Simon Rattle og komponistene

«En innflytelsesrik stemme blant vår tids komponister»

Kristine Tjøgersen er den første norske komponisten som har mottatt Ernst von Siemens-stiftelsens komponistpris. «Et stort og viktig gjennombrudd», sier...

Tjøgersen med team SPELLEMANN RØDLØPER

Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til...

Kristine Tjøgersen.

– Det er absurd for meg at noen ikke vil spille samtidsmusikk

Denne uken får Kristine Tjøgersen Arne Nordheims komponistpris.

OFO Slottsplassen

Nei, dere må ikke «dø» for at vår kultur skal få blomstre

"Vi må alle tenke nytt for å få samtidsmusikken til å blomstre," skriver Oslo-filharmoniens direktør i svar til Musikknerdene.

Flere saker

Lars Vaular

Fra selvskryt til selvransakelse

Når hiphopen stagnerte, måtte man tenke nytt. Løsningen ble å rappe om farskap, sosial angst og «Macern»-måltider, mener rapforsker Even...

Eirik Brevik Trondheim Calling

I dag starter Trondheim Calling, her er den nye festivalsjefen

– Det var på Trondheim Calling jeg skjønte at musikk var noe det gikk an å jobbe med. I dag...

Platecoveret til Det Norske Jentekor – The Beauty That Still Remains

Sepiatoner og sanglek

Det er all grunn til å bruke noen karantene-timer på dette mesterverket av en innspilling, skriver Ballades anmelder om Det...