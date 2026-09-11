Åpning av Ultimafestivalen 2026: Fugler og fabeldyr

– Det er et privilegium å få lov til å leve i samme periode som Øyvind Torvund og Kristine Tjøgersen. Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal har vært på åpningen av Ultimafestivalen 2026.

Sammen med konferansierer fra ungdomssatsingen Lydbryter, foretok kulturminister Lubna Jaffery torsdag kveld den offisielle åpningen av Ultimafestivalen 2026. På programmet stod nye verk av Øyvind Torvund og Kristine Tjøgersen.

Oslo-filharmonien skjøt både gullfuglen, gullbjørnen og mange andre gulldyr da de landet Kristine Tjøgersen som huskomponist for perioden 2026 til 2029.

Tjøgersen har minst syv somre og femten vintre i seg – og halve artsdatabanken med.

Hennes nye stykke Wolpertinger er oppkalt etter et tysk fabeldyr som er satt sammen av ulike dyredeler; i dette tilfellet koala, villsvin, elefant, tasmansk djevel og kolibri. Tjøgersen lar orkesteret bygge opp en klanglig dyrehage som er både munter og assosiasjonsgivende.

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Øyvind Torvunds To stykker for orkester og elektronikk er like lekent. De to stykkene er fulle av fuglekvitter og unisone glidetoner, noe som skaper tydelige retninger og bevegelser i orkesteret.

Etter hvert kommer det inn en synthesizer som klanglig sett peker langt inn i populærmusikken.

De elektroniske lydene svirrer rundt hodene våre, eksemplarisk «diffundert», som det heter, av to lydmestre fra Ircam i Paris. Det sprikende uttrykket føles likevel som et større hele.

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Både Torvund og Tjøgersen representerer en ny trend i norsk orkesterkomposisjon. Musikken deres er ujålete og munter – uten snobberiet som noen ganger assosieres med samtidsmusikken.

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Begge er godt bevandret i den eksperimentelle musikkens metoder, men de spiller alltid på instrumentenes klanglige styrker, og ikke «mot» instrumentene slik som mange samtidskomponister gjør. Det får musikken til å høres lett og naturlig ut.

Det jeg kanskje setter aller mest pris på, er at de er kunstnerisk ærlige både mot tiden de springer ut av, og mot tiden de lever i.

Vi i publikum hører Torvunds rockebakgrunn og Tjøgersens allmusikalske lyttediett. Og vi forstår hva som foregår, uten at noe i komposisjonen er «skjult i en hemmelig struktur» som bare komponistene og noen få høyt utdannede spesialister har innsikt i.

Ingen av bestillingsverkene bryter egentlig noe nytt land. Torvunds stykker ligger i fortsettelsen av plata A walk into the future. Tjøgersens kunne passet fint inn på plata Between Trees. De bekrefter stilen deres, heller enn at den utfordres. Men det er helt greit, for den stilen de har funnet fram til er en fest å lytte til.

Red.mrk.: Ballades kritiker Ola Nordal har selv to oppdrag fra Ultima under årets festival; som paneldeltaker på Classic Album Sunday 12. september, og som konferansier under utdelingen av Arne Nordheims komponistpris 18. september. Denne anmeldelsen er bestilt av Ballades redaktør, og har ingen tilknytning til Nordals oppdrag fra Ultima.