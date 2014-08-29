Tre overraskende millioner

Anders Sveaas´Allmennyttige Fond mente prisen burde økes, og har donert et gavefond til Dronning Sonja Internasjonale musikkonkurranse. Konkurransene har en annen funksjon nå enn på 60-tallet, mener daglig leder Lars Flæten.

Konkurransen for unge sangere består i dag av tre priser, hvor førstepris er på 20 000 Euro, andrepris på 10 000 og tredje på 5000 Euro.

Med gårsdagens donasjon har Christen Sveaas, på vegne av Anders Sveaas´ Allmennyttige Fond, ønsket å gi konkurransen bredere anerkjennelse, også utenfor de internasjonale operamiljøene.

– H.M Dronningen og hennes stiftelse har tatt et stort steg for å fremme Norge som musikknasjon. Nå vil vi gjerne bidra til at konkurransen kan ta enda et steg. Vi håper flere vil være med på å styrke konkurransens- og deltakernes gjennomslagskraft ytterligere, uttrykker Sveaas i en pressemelding.

Donasjonen kom overraskende, meddeler konkurransens daglige leder, Lars Hallvard Flæten.

– Anders Sveaas´ Allmennyttige Fond har vært bidragsyter til konkurransen gjennom noen år, så vi har god kjennskap til hverandre. Men donasjonen kom ikke på vårt initiativ. Jeg vil si den kom totalt overraskende, som en veldig hyggelig overraskelse. Vi er blitt sett, og det betyr mye for oss, sier Flæten.

Donasjonen kommer imidlertid med en føring, om at rentene i fondet skal brukes til å øke konkurransens første pris, samt Ingrid Bjoners Stipend, som tildeles beste norske deltaker.

Flæten anslår at førsteprisen med donasjonen nå vil kunne øke til rundt 500 000 norske kroner.

– Hva så med de andre prisene?

– Donator synes det var riktig å gi midler til økningen av første pris og vi har gått med på det som en betingelse for donasjonen. Et poeng for oss har vært at vi da også må jobbe for å øke de andre prisene. Dette er en type musikkonkurranse hvor nivået ligger såpass høyt at det er små marginer i tet, og det bør reflekteres. Men uansett gir donasjonen, fordi vi nå kan tildele såpass store midler, vesentlig større gjennomslag for konkurransen, sammenliknet med andre i vår sjanger, sier Flæten.

Konkurransen som et supplement

Å bli lagt merke til er en av de store utfordringene for utøvere i dagens klassiske musikkmarked, og Flæten mener det er åpenbart at et solid beløp gir store muligheter til karriereutvikling.

– I operaverdenen er det prøvesang som gjelder, og det å ha råd til å reise rundt å prøvesynge er essensielt for unge sangere, sier han.

For selv om det å vinne Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse har betydning for utviklingen til vinnerne, er det ikke lenger tilstrekkelig å ha vunnet en konkurranse som denne for å oppnå gjennombrudd, mener Flæten.

– Før var det å vinne Chopin-konkurransen selve gjennombruddet for en pianist, men i dag husker vi ikke nødvendigvis navnet på vinnerne i fjor eller året før. Er det blitt for mange konkurranser?

– Om du ser på konkurranser i vårt slag, med omfattende internasjonale regelverk, er antallet relativt stabile. Så jeg vil heller si at konkurransene har en litt annen rolle i miljøet nå enn da de vokste fram på 60-tallet. Da var de helt vesentlige for å gjøre karriere, nå er de mer et supplement. Musikklivet har litt andre måter å organisere seg på i dag, som gjør at konkurransene ikke er den eneste maktfaktoren for hvem som skal slippe frem og ikke. Det er sunt, tror jeg.

– Hva blir da konkurransenes rolle i dag?

– De spiller absolutt en rolle for at utøverne blir sett og hørt. Så har den også en betydning lokalt, som publikumskommunikasjon, fordi den kan bidra til at interessen for denne musikken øker. I Norge har Dronning Sonja-konkurransen en spesiell betydning fordi vi her til lands gjerne ønsker å måle oss opp mot det som er ledende internasjonale trender. Tradisjonelt har man måttet reise ut for å gjøre det, men med denne konkurransen kan man gjøre det på norsk jord.

– Når konkurransen har mer midler å dele ut, blir den viktigere i en internasjonal sammenheng. Det perspektivet er vi glade for at Sveaas Almennyttige Fond har sett, avslutter Flæten.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse arrangeres annethvert år for sangere fra alle verdensdeler. Neste konkurranse går av stabelen i august 2015.