Fotohistorie fra et århundre med norsk folkemusikk

I Cecilie Authens nylig utgitte bok «Norsk folkemusikk. Et fotohistorisk portrett 1840–1940» er norsk folkemusikktradisjon dokumentert gjennom bilder av utøvere og musikk i hverdag og fest gjennom hundre år.

Boka Norsk folkemusikk. Et fotohistorisk portrett 1840–1940 ble gitt ut på Pax forlag i januar i år, og består av en samling fotografier fra så langt tilbake som 1840 og i hundre år fram i tid, til 1940 og starten på okkupasjon og verdenskrig.

Her er storslåtte brudefølger med spillemenn, og her er leikarringen som danset på Akershus festning 17. mai 1905 da norsk nasjonalfølelse var på topp, skriver forlaget i pressemeldingen som følger boka. Videre beskriver de innholdet i boka slik:

«Her er utallige felespillere og felemakere og folk som spiller på langeleik, positiv, fløyte, harpeleik, lurspill og orgel. Her er trekkspillere, trekkspillersker og klarinettister på ski. Den folkelige musikken utøves nærmest overalt. I båten, skogen, veikanten og i mange ulike portrettoppstillinger utendørs. Fra velkomponerte atelierportrett, dansemotiv og til ikoniske motiv og utøvere som «Myllarguten», Torgeir Augundsson (1801–1872), og Berit Pynten Skjefte (1809–1899). Til helheten hører også en gitarspillende kvinne i samisk folkedrakt, far og datter fra den jødiske familien Maliniak og Nina og Edvard Grieg, som arbeidet med tolkninger av norsk folkemusikk.»

Forfatter Cecilie Authen har i en årrekke arbeidet som fotoarkivar ved Telemark Museum. Hun har en mastergrad i tradisjonskunst, har tidligere studert musikk (komposisjon) og er selv både utøvende fotograf og musiker, opplyser forlaget.