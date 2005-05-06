Joik møter sørafrikansk sang i Tromsø

Publisert
06.05.2005
Skrevet av
- Red.

Norges Korforbunds sommerkorskole har fått et samisk «søsken». 29. juni til 3. juli inviterer Korforbundet til sommerkurs i samisk og sørafrikansk musikk i Tromsø. Målgruppen er sangere og dirigenter, og kurset holdes i forbindelse med Barents Internasjonale Korfestival. Frode Fjellheim i Transjoik er blant dem som skal undervise. Påmeldingsfristen er 15. mai.

Møtet mellom samisk og sørafrikansk musikk er utgangspunktet for kurset. Er joiken – en vokal tradisjon fra nord – noe helt for seg selv, eller kan den snakke samme språk som det vokale uttrykket fra det varme og sørlige Afrika, spør arrangøren. Kurset har fått det klingende navnet BARSK, som står for Barents Sommerkorskole.

Seminaret vil veksle mellom undervisning i samisk og sørafrikansk tradisjonsmusikk, hver for seg og i møte med hverandre. Det er lagt samtidig med Barents Internasjonale Korfestival.

Instruktør i samisk musikk er Frode Fjellheim. Fjellheim er en av Norges fremste musikere innenfor samisk musikktradisjon. Han er kjent for sitt arbeid med å lage ny musikk med utgangspunkt i joik, og fikk i år Spelemannspris i ‘Åpen klasse’ for sin siste plate «Aejlies Gaaltije – the Sacred Source». I tillegg til å være soloartist er han også komponist og musiker i gruppa Transjoik. Fjellheim har også tidligere jobbet med joik for kor. Han har skrevet flere korarrangementer med utgangspunkt i denne solistiske vokaltradisjonen.

Fra Sør-Afrika har Korforbundet hentet Sidumo Jacobs, som er en anerkjent pedagog og dirigent innenfor sørafrikansk tradisjonsmusikk. Han er utdannet i musikk fra universitetet i Port Elizabeth og deltar også i utdanningsprogrammet for dirigenter som drives av NORAD og Norges Korforbund.

Deltakere på kurset vil lære å arbeide med tradisjonsmusikk i kor på forskjellige måter. Mye av repertoaret vil bli lært inn på øret, uten å bruke noter, både i form av unison sang og flerstemmige arrangementer.

Kurset er et samarbeid mellom Norges Korforbund sentralt og Norges Korforbund Troms.

Har man spørsmål om kurset eller ønsker å melde seg på, er Håvard Gravdal hos Korforbundet rette mann å kontakte.

Påmeldingsfrist er 15. mai, og mer informasjon finner du her.

GenreFolkemusikkEtniskKorKurs / Workshops

