Jazz

Verk med improvisasjon

02.05.2014
- Red.

Dette året legger Nordisk råds musikkpris vekt på verk hvor deler av musikken skapes i fremføringsøyeblikket. Fra Norge er Øyvind Torvund og Marius Neset nominert.

Nordisk råds musikkpris skal gi oppmerksomhet til skapende og utøvende musikere av høy kunstnerisk kvalitet, og rullerer mellom å gis til en komponist (skapende) og til enkeltutøvere eller grupper.

Dette året går prisen til en komponist, og i nominasjonsprosessen har juryen funnet verker med en klar struktur og form og med noen elementer som er skapt i fremføringsøyeblikket.

De nominerte til Nordisk råds musikkpris ble lansert under SPOT-festivalen i Århus i går. I alt er 11 verk nominert, blant dem Constructing Jungle Books av Øyvind Torvund og Lion av Marius Neset.

Juryen skriver om disse verkene:

Constructing Jungle Books (2014) viser oss et orkester forstått som en jungel, full av naturlyder og lyder fra merkelige dyr. Mellom trærne finnes en komponist som konstruerer og skriver musikken ned på papir. I dialogen med musikerne bruker Øyvind Torvund en kombinasjon av noter og muntlige instruksjoner. Noen av «notene» er innspilte naturlyder som musikerne skal imitere, utvikle videre eller overlevere. Verket er dermed også i kontakt med en folkemusikktradisjon der musikk blir overført ved å spille og lytte, og der utøverne har stor frihet. Musikken er skrevet til det tyske Splitter Orchester, en gruppe friimprovisasjonsutøvere som vil utforske møtet mellom individuelle og kollektive spillemåter. Constructing Jungle Books ble urframført på Museum für Naturkunde i Berlin i mars 2014. Øyvind Torvund er for tiden DAAD-stipendiat i samme by.

Verket Lion er skrevet for Trondheim Jazzorkester. Komponisten, saksofonist Marius Neset, ble i 2011 tildelt JazZstipendet på jazzfestivalen i Molde. I stipendet ligger et bestillingsverk som skal skrives til festivalen året etter. Lion har åtte deler. Noen har dyrenavn, andre vekker kosmiske assosiasjoner, som Golden Explosion eller Sacred Universe. Musikken beveger seg i kjernen av jazztradisjonen, men med uvanlig nerve og autoritet. Neset skriver idiomatisk og samtidig utfordrende for instrumentene på en måte som forener kraft og eleganse. Lion får en besetning på 13 musikere til å høres ut som mange flere. Samtidig åpner kammerformatet for smidige skift mellom det melodiske og det fritt improviserte, mellom solistpartier og full besetning. Arrangementene utfordrer og strekker musikerne spilleteknisk og kunstnerisk. Verket har turnert på festivaler i hele Norge og ble nylig utgitt på CD.

Se alle de nominerte her

Nordisk råds musikkpris er på 350 000 danske kroner og deles i år ut den 29. oktober i Stockholm.

De nominerede til nordisk raads musikpris

Øyvind Torvund og Ragnhild Berstad nominert til Nordisk råds musikkpris

Listen over de 12 nominerte ble presentert mandag.

Marius Neset

Marius Neset vinner av tysk jazz-pris

Neset mottok ECHO Jazz-prisen for albumet Snowmelt, som han har gjort sammen med London Sinfonietta.

Risør kammermusikkfest

Risør Kammermusikkfest 2017 er avlyst

Kunstnerisk leder Lars Anders Tomter går og ny styreleder er satt inn.

Fra Per Åhlins animasjonsfilm «Reisen til Melonia

Står formen i veien?

Er det et problem hvis programmet til Den kulturelle skolesekken virker uengasjerende for en voksen anmelder, spør Embret Rognerød.

Prøvetrykk av LP cover til jubileumsutgivelsen. Coverne er silketrykt på vrengte LP plater. Volum 1, 2 og 3 har ulike motiver inspirert av faderen, sønnen og den hellige ånd. Opplag: 300 (nummerert). Foto: Rockheim/Uta Freia Beer.

På gudstjeneste i Sub Church

Kristne miljøer har rekruttert til populærmusikken, men hvor kjent er denne historien for folk? Rockheims Vigdis Sjelmo rapporterer fra to...