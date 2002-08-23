Jazz

Urfremføring av ny norsk storbandmusikk

23.08.2002
- Red.

Norsk jazzforbund har, sammen med Musikkverkstedordningen (MVO), Norsk Musikkråd og Norsk Kulturråd, gleden av å kunne presentere ti nyskrevne norske storbandkomposisjoner – skrevet av ti norske storbandkomponister og spilt av et spesial-sammensatt storband fra hele landet under årets Storbandfestival i Sandvika.

De tre organisasjonene har gått sammen om å finansiere og presentere dette unike og helt spesielle prosjektet, som etter urfremføringen vil være tilgjengelig for det rike norske ungdoms- og amatørstorbandmiljøet.

MVO tok for en tid tilbake initiativ til dette samarbeidsprosjektet, hvor hovedhensikten var å få skrevet ny norsk originalmusikk til ungdoms-og amatørstorband, med et ønske om å stimulere til at det i fremtiden kan bli skrevet mer norsk originalmusikk for denne besetningen.

Ti av norges ledende storbandkomponister ble kontaktet – og under årets storbandfestival i Sandvika vil alle komposisjonene fremført for første gang. De ti utvalgte komponistene er Henning Gravrok, Per Husby, Bjørn Alterhaug, Bernhard Seland, Lars Erik Gudim, Terje Johannesen, Vigleik Storaas, Helge H. Sunde, Jan Magne Førde og Lars Horntvedt.

Et storband bestående av, i hovedsak, storbandledere fra hele landet, vil øve inn verkene torsdag 29. august, fredag 30. august og lørdag 31., før den store konserten lørdag kveld. Verkene vil bli urframført på Musikkflekken den 31. august kl. 18.00. Det sammensatte storbandet, for anledningen kalt Norsk jazzforums Workshop Big Band vil bli ledet av den svenske musikeren og pedagogen Helge Albin.

Helge Albin er mest kjent som leder for det svenske Tolvan Big Band. I storbandkretser regnes han som kanskje den største kapasiteten i Norden på storbandmusikk. Han er en utmerket saksofonist og underviser til daglig i ensemblespill, saksofon og improvisasjon ved Musikhögskolan i Malmø.

— Norsk jazzforum og våre samarbeidspartnere er svært stolte av dette prosjektet, heter det i en meddelse fra Norsk Jazzforums Jan Granlie, som for øvrig tiltrådte stillingen som ny redaktør av Jazznytt første mai.

