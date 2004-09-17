Trondheim kammermusikkfestival åpner mandag

Mandag er det klart for kammermusikkfestival i Trondheim. Trønderne har hentet russiske Sofia Gubaidulina til byen som årets festivalkomponist. I tillegg til en rekke framføringer av hennes verker, medvirker damen selv på aquafon.Ellers kan festivalen i løpet av uken by på en mangefasettert program med alt fra jødisk klezmermusikk via Christian Lindberg til Jo Nesbø og et knippe av toppmusikere med tilknytning til Trøndelag. – Vi har helt siden starten vært bevisst på å bringe verdensstjerner til festivalen. Samtidig vil vi presentere landsdelens egne toppmusikere, sier herrene bak, kunstnerisk leder Sigmund Tvete Vik og daglig leder Vegar Snøfugl.

Av Hild Borchgrevink

Sofia Gubaidulina fikk sitt navn slettet fra det offisielle russiske musikkleksikonet i 1974, og opplevde nesten å bli strøket på sine eksamener etter studier ved konservatoriet i Moskva. Det var bare Sjostakovitsj som likte hennes arbeid, og han ba henne ”fortsette på sine feilaktige stier”.

I musikken hennes finner man innslag av mystisisme og symbolikk basert på hennes egne dypt kristne overbevisning, og inspirasjon fra østlig filosofi blant annet gjennom bruk av tekster fra egyptisk og persisk litteratur. Hun beskriver selv sin musikk som ”øst møter vest”.

— Vi har hatt kontakt med Sofia Gubaidulina i halvannet år, forteller Vegar Snøfugl til Ballade. – I forbindelse med bestillingsverket besøkte vi henne i Hamburg i fjor sommer.

Bestillingsverket, som urframføres med blant andre Raschèr Saksofonkvartett på scenen onsdag 22. september, er en sambestilling mellom Trondheim kammermusikkfestival og kammermusikkfestivalen i Åbo i Finland.

Gubaidulinas berømmelse kom med Gidon Kremers urfremførelse av fiolinkonserten ”Offertorium” i Wien i 1981. Kronen på Gubaidulinas deltakelse i Trondheim er urfremføringen av hennes nye verk ”Transformation” 22. september med Christian Lindberg og Raschèr Saxophone Quartet i de musikalske hovedrollene.

Trombonisten Christian Lindberg er i Trondheim for tredje gang. Lindberg har urframført over 80 trombonekonserter Han er kåret til en av de viktigste brassmusikerne i det 20. århundre, i selskap med størrelser som Louis Armstrong og Miles Davis. Under festivalen kan han også oppleves som kammermusiker. Lindberg er sjefdirigent for Swedish Wind Ensemble og Nordic Chamber Orchestra.

Raschèr Saxophone Quartet er av kritikere hyllet som «de ukronede saksofonkongene». Over 250 samtidskomponister har blitt inspirert til å skrive verker til denne kvartetten. På denne listen finner vi blant andre Trondheimfestivalens festivalkomponist i 2002 Luciano Berio, i tillegg til Sofia Gubaidulina.

TrondheimSolistene og The World Quintet

Første konsert ut på mandag er med ”The World Quintet”, tidligere kjent som gruppen ”Kol Simcha”, som kombinerer jødisk klezmermusikk og tradisjonell jazz med virtuositet. Som gjester på scenen har the World Quintet invitert TrondheimSolistene, kammerorkesteret som ble startet i 1988 av Bjarne Fiskum og har blant annet flere turneer sammen med stjernefiolinisten Anne-Sophie Mutter på merittlisten. Cellisten Øyvind Gimse er i dag orkesterets kunstneriske leder.

Dagen etter åpner Arve Tellefsen festivalen offisielt i Nidarosdomen. Det er første gang han er på Trondheim kammermusikkfestival.

Festivalkomponist Gubaidulina presenteres både med urframføringen ”Transformation”, en portrettkonsert hvor blant andre akkordeonisten Geir Draugsvoll og Trondheim Sinfonietta spiller samt konserten ”Høstnatt i Domen” hvor Nidaros domkor og TrondheimSolistene framfører hennes verk ”Jauchzt vor Gott” og ”Sieben Worte”.

Trondheim Sinfonietta startet sin virksomhet våren 2000, med utspring fra Trondheim Symfoniorkester. De har spilt på kammermusikkfestivalen de siste to år, blant annet musikk av de siste års festivalkomponister Luciano Berio og Steve Reich.

Videokunst, musikk og tekst

Festivalen byr også på andre ting enn musikk. Forfatter og Di Derre-medlem Jo Nesbø samarbeider med tegneren Arne Nøst om et prosjekt som består av videokunst, tekst og musikk. Etterpå er det nachspiel i Kjeller’n med Trondheims-lyrikeren Marte Huke og jazzmusikerne Kirsti Huke og Vidar Rosenvinge. Verket er basert på tekstene i Hukes kommende diktsamling “Se sol”, hvor musikerne tolker teksten gjennom stemninger, lydkulisser og melodiske temaer.”Se sol” er Hukes andre diktsamling. Hun har tidligere samarbeidet med musikere ved flere anledninger, blant annet korverket ”Delta”, et samarbeid med musikeren Øyvind Brandtsegg og Midtnorsk solistensemble.

Trondheim kammermusikkfestival husker også på at det både er Dvorák- og Janácek-jubileum i 2004. Fredag byr de blant annet på Dvoraks amerikanske strykekvartett, den med folkemusikksitater og toglydimitasjoner, på en konsert hvor blant andre Oslo Strykekvartett og Levon Chilingirian medvirker. Levon Chilingirian er leder for Chilingirian-kvartetten og lærer ved Royal College of Music i London, og er også kunstnerisk leder for det svenske kammerorkesteret Camerata Roman. Han har sammen med sin kvartett vært instruktør på sommerkurs i Norge 14 år på rad, og kan derfor sies å være ansvarlig for en hel generasjon med norske kammermusikere.

Akademi og konkurranse

Lørdag får deltakerne på kammermusikkfestivalens akademi vise resultatet av mesterklasser på konserten ”School’s out”. Annethvert år arrangerer festivalen kammermusikkakademi og kammermusikkonkurranse for ensembler. Besetningen alternerer mellom strykekvartett og klavertrio. Deltakerne på akademiet får komme tilbake året etter til konkurranse, som også eksterne ensembler kan søke seg til, og vinneren av konkurransen får engasjement på neste års festival, samt andre festivaler.

— Tanken bak dette er å gi unge ensembler et springbrett, sier Snøfugl. – Vi har laget en tretrinnsrakett hvor ensemblene både får utfordringer og undervisning av musikere i verdensklasse, samt at de beste får mulighet for videre engasjementer.

Årets akademi er for strykekvartetter. Ceoil string quartet, Nidaros strykekvartett, Den unge danske strygekvartet, Camelia strykekvartett og Stringendo strykekvartett arbeider i mesterklasser med Levon Chilingirian, Arve Tellefsen, bratsjisten Are Sandbakken, cellisten Jan-Erik Gustafsson og pianisten Jens Elvekjær som instruktører. De skal blant annet spille Sofia Gubaidulinas strykekvartett nr. 3, som i løpet av uka også vil bli spilt på en åpen prøve for komponisten selv.

Ellers har festivalen også huket tak i jazzvokalensemblet Trondheim Voices, hvor mange av sangerne har bakgrunn fra jazzlinja i byen. Damene synger intet mindre enn to urframføringer av musikk av henholdsvis Live Maria Roggen og Eldbjørg Raknes.

Festivalen avsluttes søndag med konsert i Frimurerlogen, hvor Arve Tellefsen, Levon Chilingirian, Geir Draugsvoll, Marita Kvarving Sølberg, Jan-Erik Gustafsson, Oslo strykekvartett og fjorårets vinner av kammermusikkonkurransen, pianotrioen Trio con Brio, står på scenen. Det meste av programmet er overraskelser, det eneste festivalen vil røpe, er at Oslo strykekvartett vil vise nye sider av seg selv.