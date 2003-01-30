Tord Gustavsen Trio på turné

Onsdag kveld startet Tord Gustavsen Trio en turné med Rikskonsertene, etter gode dager med strålende anmeldelser og stor medieoppmerksomhet. Førstkommende mandag kan du høre Tord Gustavsen (piano), Harald Johnsen (bass) og Jarle Vespestad (trommer) i levende live på Blå i Oslo.

Trioens materiale består av originalkomposisjoner av Tord Gustavsen. Lydbildene refererer til så omfattende musikktradisjoner som karibisk musikk, gospel, hard bop, cool jazz og skandinavisk folkemusikk. Alt er integrert i en særegen og stemningsfull helhet der skjønnhet, kreativitet og oppfinnsomt samspill er drivkreftene, skriver Rikskonsertene i sin omtale av turneen, og fortsetter: Stillhet, refleksjon og minimalisme er ikke det motsatte av ren sensualitet og rytme. Historisk jazz og samtidsjazz er ikke motpoler. Det klassiske pianotrioformatet begrenser ikke musikken og musikerne.

— Man behøver ikke finne opp et nytt språk for å fortelle en ny historie, sier Tord Gustavsen selv, som de siste dagene har kunnet nyte svært gode omtaler for det ferske albumet albumet «Changing Places» på ECM:

«Dette er den heftigste debut-CDen jeg kan huske fra nesten hvilken som helst jazzartist. Pianisten Tord Gustavsen og hans trio har lagt grunnsteinen for det som har alt i seg til å bli en internasjonal storsuksess«, jublet Tor Hammerø i Puls.no, mens Roald Hegheim i Dagsavisen skrev: «For ei vakker plate det er! Betre klisjé kjem eg ikkje på når eg høyrer gjennom songar som talar til meg, tilsynelatande i det enklaste tonespråket i verda.» Begeistret var også Espen A. Hansen i VG, som ga terningkast fem og følgende karakteristikk: «Absolutt all musikk på «Changing Places» er instrumental, men den er melodiøs, behagelig og full av vakre harmonier, fremført av en dyktig trio som vektlegger det rene og distinkte.»

Alle de tre musikerne er erfarne og kjente medaktører i band og prosjekter som Nymark Collective, Aire & Angels, Farmers Market, Supersilent, Køhn/Johansen Sekstett og flere, med tallrike cd-utgivelser, festivalopptredener og turneer bak seg. Tord Gustavsen Trio er for mange også kjent som grunnkompet på to av Silje Nergaards album, «Port of Call» og «At First Light».

Tord Gustavsen Trio startet Rikskonsertene-turnéen på Smørehallen i Sarpsborg onsdag kveld, og spiller torsdag i Kulturhuset Banken på Lilehammer. Førstkommende lørdag entrer de scenen på Galleri Festiviteten i Elverum, mens turnéen får et foreløpg punktum på Blå den 3. februar. I april venter så nye opptredener på Hamar, og i Volda og Tønsberg. Ytterligere detaljer finner du på disse nettsidene. Tord Gustavsen Trio vil for øvrig markere den internasjonale lanseringen av «Changing Places» med en konsert på New Morning-klubben i Paris i mars.