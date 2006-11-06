Dans for voksne og Ny Musikk har slått sine hoder sammen. Resultatet heter Oslo Marathon. Det er en uke med lydkunst, konserter, mobil samtidsmusikk og mer. Artister som Charlemagne Palestine, Whitehouse og Sten Hanson/Leif Elggren er blant maratondeltakerne i løpet som varer fra 7.-13. november. – Dans for voksne er en energiinnsprøytning i Oslos konsertscene. De får til veldig mye med svært begrensede midler, så det har vært veldig inspirerende å jobbe sammen med dem, sier kunstnerisk leder i Ny Musikk, Lars Petter Hagen.

Av Bjørn Hammershaug

— Oslo Marathon er en konsertserie som Dans for Voksne og Ny Musikk gjør sammen.

Det forteller en fornøyd kunstnerisk leder i Ny Musikk, Lars Petter Hagen, til Ballade:

Genre flyttes, interessen øker

— Dans for voksne er en energiinnsprøytning i Oslos konsertscene. De får til veldig mye med svært begrensede midler, så det har vært veldig inspirerende å jobbe sammen med dem, sier Hagen.

Han vektlegger at Ny Musikk er opptatt av det faktum at det er mye forskjellig musikk som kan puttes i ”samtidsmusikk-bagen”, og at det er mange aktører som til en viss grad driver med dette i norsk musikkliv i dag.

— Det har dukket opp mange nye relevante samarbeidspartnere og interessen for eksperimentelle uttrykk er økende. Det er et utrolig mangfold der ute, sier Hagen.

Han understreker at Ny Musikk ikke spiller en slags onkelrolle her, men at det dreier seg om et jevnbyrdig samarbeid som begge har hatt nytte av – og som kanskje vil komme publikum til gode.

Hvorfor har dere valgt å samarbeide med Dans for Voksne om Oslo Marathon?

— De har en veldig ekspertise på dette feltet. Med Oslo Marathon presenterer vi noen legender, som amerikanske Charlemagne Palestine, men også veldig mange ukjente navn. Det har vært et positivt samarbeid hvor vi ekspanderer hverandres paletter og slekter på hverandres nettverk og publikum. I sum tror jeg det vil føre til enda større interesse for eksperimentell musikk.

— Vi liker å gjøre den slags samarbeid med forskjellige aktører, om det er fra kammermusikk til noise. I dag flyter genrene over hverandre i stor grad, og for ikke bli en ren dilettant som står for seg selv er det viktig med et slik samarbeid.

Hit That Piece of Ivory There…

I tillegg til diverse konserter på blant annet Blå og i Sofienberg kirke, blir det også en egen lydkunstutstilling i Ny Musikks lokaler: ”Hit That Piece of Ivory There” heter den. Dette er en utstilling som Ny Musikk avd. Oslo har tatt initiativ til, og som består av ulike lydinstallasjoner.

— Vi er opptatt av å bruke lokalene våre til formidling av slike uttrykk som har stor utbredelse, men ingen klare formidlingskanaler, sier Hagen.

— Det er interessant å bruke kontorlokaler til dette, og det er få rom som er spesiallagd for denne type ting. Det er også noe vi ønsker velkommen under samtidsmusikk-paraplyen, som har levd i en litt parallell verden til billedkunstmiljøet. Dette er i ferd med å endre seg, mener Lars Petter Hagen i Ny Musikk.

På “Hit That Piece of Ivory There” er det mulig å oppleve blant andre: Stian Skagens arbeider i krysningspunktet mellom filosofi, fysikk og vitenskap. Skagen (halvparten av Ryfylke) er en av Norges ledende kunstnere innen eksperimentell lyd og presenterer ferske ”Iccanobif”, som er en sammensetting av metaforer, signaler og tegn.

Hai Nguyen Dinh (fra dataspillpunk-bandet Nextlife) viser videoarbeidet “The Light” (2003) som er bygget opp av enkle visuelle elementer hvor narrativet overlates til et teremin-basert og støyete lydbilde.

Lise Herland tar utgangspunkt i de stedsspesifikke mulighetene, og begrensningene, i sin konseptuelle og arkitektoniske tilnærming til lydarbeide hun viser. Utgangspunktet er stålkonstruksjoner av ketchup og sennep i storformat – omgitt av støy.

Atle Selnes Nielsen dissekerer og dekonstruerer gamle kassettspillere med 1980-tallsnostalgi. Én kassettspiller drevet av en boksåpner én annen med utlagt tarm; lydskulpturer med kinetisk tilnærming og live perkusjon avhengig av betrakterens interaktivitet.

Thora Dolven Balkes verk ”Bølgen” er basert på konkrete opptak av mennesker som nynner og synger på badet og i dusjen, og som gradvis blir oppslukt av lyder fra naturen som trenger seg inn i rommet. Balkes lydarbeid skaper sterke visuelle bilder hos betrakteren, ofte skrekkinngytende, hvor skillet mellom fiksjon og virkelighet kan virke uklart.

Program for konsertserien Oslo Marathon:

Ben Reynolds , Oakwhistle, Mi-Kydno

Tirsdag 7. nov, kl 20, Blå

Sten Hanson, Leif Elggren, Sheriffs of Nothingness

Onsdag 8. kl 19, Sofienberg Kirke

Sten Hanson, Leif Elggren, Charlemagne Palestine og Jessica Rylan: Artistpresentasjon

Torsdag 9. nov. kl 16-19 UKS, Lakkegata 55D

Carlos Giffoni, Prurient, Alvars Orkester

Torsdag 9. nov, kl 20, Blå

Whitehouse, Jessica Rylan, Golden Serenades

Fredag 10. nov, kl 20, Blå

Charlemagne Palestine – pianokonsert

Lørdag 11. kl 16, Kongens gate 4

Hit that piece of ivory there! – åpning av lydkunstutstilling mm.

Lørdag 11-30 nov, kl 19 Ny Musikks lokaler, Tollbugt. 28, inng. Øvre Slottsg.

Charlemagne Palestine – orgelkonsert

Søndag 12. kl 19.00, Paulus Kirke, Grünerløkka

Erlend Hammer snakker om lydkunst på Kunstakademiets åpne forum

Mandag 13. nov, Statens Kunstakademi, St Olavs gt. 32, kl 19

For mer informasjon anbefales sidene til Ny Musikk og Dans for voksne.