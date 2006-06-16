Kunstmusikk

Another happy day på Henie Onstad

Publisert
16.06.2006
Skrevet av
Ida Habbestad

22. juni er det klart for Another Happy Day på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Black Box Teater, UKS, Ny Musikk og Henie Onstad Kunstsenter arrangerer i samarbeid – og det vert hagefest, grill, bar, konsert, forestilling og video frå 18.00 og utover. Arrangementet har gratis adgang, og mellom deltakarane er Amulet, Snuten, Music for a Weill, Cikada, Heine Røsdal Avdal, Finn Iunker, Rakett, samt DJ The rising star og Scandinavia/Vildensky og DJ Normal Love

I fjor haust vart den første ”Another Happy Day” gjennomført, då i Kanonhallen på Løren, med UKS (Unge kunstneres samfund), Ny Musikk, PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst), Black Box Teater og Blå som arrangørar. Festen vart ein stor suksess, med over 500 besøkjande, og dette gav meirsmak.

Tilbake til Henie Onstad
Men denne gongen er det Henie Onstad Kunstsenter ved Caroline Ugelstad som tok initiativet:

— Henie Onstad tok kontakt med Black Box og Ny Musikk tidligere i år for eventuelle samarbeid, da kom forslaget om å holde Another Happy Day på Høvikodden opp. Utgangspunktet fra Henie Onstad sin side handler om å forsøke å finne tilbake til det tverrfaglige uttrykket; kunstsenteret har en sterk tradisjon for å samarbeide på tvers av miljøene, seier Ugelstad. – Samtidig er dette en strålende mulighet til å trekke et yngre publikum til en sjenerøs og uhøytidelig kunsthappening.

Henie Onstad har vore sentral pådrivar for samtidsmusikk, men har òg jobba med fleire andre uttrykk:

— Det ligger i Henie Onstads historie at kunstsenteret har jobbet på tvers av sjangre. Utescenen er jo også – for mange – legendarisk. Dette ser jeg på som en interessant mulighet til å teste ut om den fungerer også i dag, seier Ugelstad.

Utescena det er snakk om har ikkje vore i bruk dei siste åra, men var i aktiv bruk på 1980-talet, då mellom andre Wire og Jokke & Valentinerne hadde konsert der.

— Fører festivalen vidare
Også leiar i Ny Musikk, Lars Petter Hagen, ser positivt på initiativet frå Henie Onstad:

— Henie Onstad var tidligere helt sentral for den typen aktivitet. De siste ti årene har det ikke vært helt den samme typen aktiviteten der ute, så det er veldig positivt at man nå tar i bruk Henie Onstad Kunstsenter til mer tverrkunsteriske prosjekt.

Another Happy Day spring ut av Ny Musikks festival Happy Days.

— Vi setter det sammen med Happy Days – for det er ment som en videreføring av festivalen, med litt av den samme type tankegang om å sammenstille mange sjangre. Vi synes det er fint å sidestille hardcore punk med elektronisk musikk fra 70-tallet, å la forskjellige sjangre reflektere hverandre – det er noe vi er opptatte av her i Ny Musikk, seier Hagen.

Uhøgtidleg og variert
På programmet står Amulet som spelar hardcore/punk, Snuten med christian/freestyle/crunk, Music for a Weill med musikk av Kurt Weill/Hanns Eisler. Vidare spelar Cikada old schoool Arne Nordheim, Heine Røsdal Avdal viser ”Box With Holes”, Finn Iunker les frå den siste boka si Fortellinger, Rakett presenterer ”Another Happy Day, The Soundtrack”, og i tilegg vert det to DJ’ar: DJ The rising star og Scandinavia/Vildensky og DJ Normal Love

Hagen fortel at programmet er ughøtidleg men av høg kvalitet:

— Det er ment å være en uhøytidelig fest for alle samtidskunstinteresserte folk. Det er lagt vekt på å gjøre programmet tilgjengelig, så det passer for en uhøytidelig setting. Men det er en kompromissløs kvalitet og absolutt tynge i innholdet, understrekar Hagen.

Og best av alt: Arrangementet er heilt gratis. Det er vidare høve for billeg transport heim, og under kvelden kan ein få kjøpt Bølgen & Mois grillmeny til spesialpris.

— Grunnen til at vi kan gjøre dette er at det er et samarbeid mellom mange, seier Hagen. – Det blir en veldig bra ressursutnyttelse, der Henie Onstad sitter på lokaliteter, Ny Musikk har lydanlegg, Black box har lys, – til sammen er det en veldig gunstig form for produksjon;

— Det er en voldsom valuta for penga! lovar Hagen.

Another Happy Day
Hagefest, grill, bar, konsert, forestilling, video og mye mer
Torsdag 22. juni kl. 18:00-02:00 på Henie Onstad Kunstsenter
Busser til Oslo sentrum 24.00 og 02.00
Gratis adgang

