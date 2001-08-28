Ny tildelingsrunde for lokale musikktiltak
Tilskuddsordningen for lokale musikktiltak har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale musikklivet i Norge. Totalt har Norsk kulturråd fordelt 1,5 mill. kr ved 3. tildeling 2001. 185 av 282 søkere har blitt tildelt støtte, og samlet søknadssum var 6,2 mill. kr. Den største potten er 32 000 kroner, og har gått til Opera Nordfjord.
Tilskudd blir gitt etter en vurdering av den faglige kunstneriske kvaliteten og betydningen som tiltaket har, og etter en fordelingsnøkkel som ivaretar hensyn til genre og geografi.
Det blir lagt vekt på prosjekter som involverer det lokale og regionale musikklivet, og som omfatter framføring av levende musikk.
Årets tredje tildelingsrunde hos Norsk kulturråd har gitt følgende bevilgninger:
|Arrangør
|Fylke
|Tiltak
|Bevilgning
|1000 – årskoret
|Nord Trøndelag
|Konsert
|
12 000
|Acta Musicae
|Buskerud
|Konsert
|
5 000
|Agdenes Trekkspillklubb
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Akademisk korforening og Universitetes symfoniorkester
|Oslo
|Konsert
|
12 000
|Asker kulturhus
|Akershus
|Konsert
|
15 000
|Asker kulturhus
|Akershus
|Konsert
|
9 000
|Al Farah Orientalske Danseforening
|Oslo
|Konsert
|
5 000
|Alversund kammerkor
|Hordaland
|Konsert
|
12 00
|Arneberg menighet
|Hedmark
|Konsert
|
5 000
|Aslaug Gjerde
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
4 000
|Aurdal konsertutvalg
|Oppland
|Konsert
|
3 500
|Bergen Tangofestival
|Hordaland
|Konsert
|
15 000
|Birkenes kommune
|Aust Agder
|Konsert
|
6 000
|Bjørgvin Kirkemusikk AS
|Hordaland
|Konsert
|
12 000
|Borg Bach kor
|Østfold
|Konsert
|
12 000
|Borg Bispedømme
|Østfold
|Konsert
|
2 500
|Borgund Sokneråd
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
3 000
|Bremanger Rockklubb
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
12 000
|Bremnes sokneråd
|Hordaland
|Konsert
|
2 000
|Bryne sokneråd
|Rogaland
|Konsert
|
4 000
|Bærum Symfoniorkester
|Akershus
|Konsert
|
4 000
|Bærum Symfoniorkester
|Akershus
|Konsert
|
8 000
|Bø Jazzklubb
|Telemark
|Konsert
|
16 000
|Capricorn
|Hedmark
|Konsert
|
8 000
|Dagalidaga´n og Skurdalen menighetsråd
|Buskerud
|Konsert
|
3 000
|Den Norske Orgelringen
|Hordaland
|Konsert
|
6 000
|Domkirkens konserter
|Østfold
|Konsert
|
8 000
|Domkirkens Musikk AS
|Rogaland
|Konsert
|
16 000
|Egersund sokneråd
|Rogaland
|Konsert
|
5 000
|Eid Utviklings Fellesskap / Norrøn kulturfestival
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
8 000
|Eidsberg kirkelige fellesråd
|Østfold
|Konsert
|
4 000
|Enebakk kirkelige fellesråd
|Akershus
|Konsert
|
8 000
|Erling With Aasgård
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
12 000
|Etne sokneråd
|Hordaland
|Konsert
|
4 000
|Evje menighet
|Aust Agder
|Konsert
|
16 000
|Fartein Valen Dagene
|Hordaland
|Konsert
|
8 000
|Fauske Blandakor
|Nordland
|Konsert
|
8 000
|Feiring menighetsråd
|Akershus
|Konsert
|
5 000
|Finnsnes dans- og musikkteater
|Troms
|Konsert
|
10 000
|Fjæra Bluesklubb
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
8 000
|Flakstad kirkelige fellesråd
|Nordland
|Konsert
|
16 000
|Flakstad skole og kulturavdeling
|Nordland
|Konsert
|
3 000
|Folkeakademiet Hol
|Buskerud
|Konsert
|
2 000
|Folkeakademiet Rauland
|Telemark
|Konsert
|
1 800
|Folkemusikkakademiet Rauland
|Telemark
|Konsert
|
4 000
|Follo Big Band
|Akershus
|Konsert
|
5 000
|Frode Grønmyr
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
8 000
|Gamle Logen
|Oslo
|Konsert
|
4 000
|Gjerpen menighet
|Telemark
|Konsert
|
5 000
|Greetje van der Wal
|Vest Agder
|Konsert
|
8 000
|Grenland Jazzforum
|Telemark
|Konsert
|
8 000
|Grenland Vokalensemble
|Telemark
|Konsert
|
12 000
|Griegselskapet i Oslo
|Oslo
|Konsert
|
30 000
|Gulbergs Akademiske Kor
|Buskerud
|Konsert
|
12 000
|Heggedal menighet Konsertutvalget
|Akershus
|Konsert
|
6 000
|Hellesylt næringslag
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
4 000
|Hemne, Hitra, Frøya og Aure
|Møre og Romsdal og Sør Trøndelag
|Konsert
|
16 000
|Hemnes Jazzforum
|Nordland
|Kurs
|
20 000
|Hi-Di music
|Oslo
|Konsert
|
6 000
|Hjartdal kommune
|Telemark
|Konsert
|
6 000
|Hof menighetskor
|Hedmark
|Konsert
|
3 000
|Hosanger sokneråd
|Hordaland
|Konsert
|
3 000
|Hovedkommitéen for ”Ragnhilds drøm”
|Nordland
|Konsert
|
10 000
|Hvitsten menighetsråd
|Akershus
|Konsert
|
8 000
|Hyllestad Musikklag
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
3 000
|Håvard Skaadel
|Oslo
|Konsert
|
5 000
|Ina Eriksen
|Oslo
|Konsert
|
10 000
|Ingrid Nylund
|Hedmark
|Konsert
|
3 000
|Jazid jazzklubb
|Oslo
|Konsert
|
25 000
|Josefine Viseklubb
|Oslo
|Konsert
|
6 000
|Jubileumsnemda for Eivind Grovens 100-årsminne
|Telemark
|Konsert
|
15 000
|Kibneb festivalen
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
20 000
|Kirkemusikalsk råd – Selbu
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Kirkemusikalsk utvalg i Sem
|Vestfold
|Konsert
|
3 000
|Kirkemusikalsk utvalg Nøtterøy
|Vestfold
|Konsert
|
8 000
|Kirkemusikk i Kolbotn
|Akershus
|Konsert
|
8 000
|Kirkemusikk i Sofiemyr & Greverud
|Akershus
|Konsert
|
12 000
|Kirkemusikkarbeidet i Kristiansund
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
10 000
|Kjøpsvik Bluesklubb
|Nordland
|Konsert
|
4 000
|Kolstad kirkes menighetsråd
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Konsertprosjekt 2001
|Hedmark
|Konsert
|
12 000
|Koret divisi
|Hordaland
|Konsert
|
7 000
|KoriO
|Akershus
|Konsert
|
5 000
|Kristiansand Kammer- og Operakor
|Vest Agder
|Konsert
|
5 000
|Kultur og miljøstyret i Klepp
|Rogaland
|Konsert
|
9 000
|Kulturhuset Finnsnes
|Troms
|Konsert
|
8 000
|Kulturutvalget i Torshov menighet
|Oslo
|Konsert
|
12 000
|Kunstfestivalen i Lofoten
|Nordland
|Konsert
|
5 000
|Kvæfjord blainnakor
|Troms
|Konsert
|
8 000
|Kvås folkehøgskole
|Vest Agder
|Konsert
|
3 000
|Kyrkjehole Kulturbeite
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
8 000
|Kyrkjemusikalsk utval Sauda
|Rogaland
|Konsert
|
4 000
|Kyrkjemusikalsk verksemd
|Hordaland
|Konsert
|
8 000
|Kyrkjemusikk i Ulvik
|Hordaland
|Konsert
|
6 000
|Ladegårdens Middelalderkontor
|Oslo
|Konsert
|
20 000
|Levanger kommune
|Nord Trøndelag
|Konsert
|
10 000
|Lindås sokneråd
|Hordaland
|Konsert
|
4 000
|LoVe Oratoriekor
|Nordland
|Konsert
|
8 000
|Lyngdal Menighetsråd
|Vest Agder
|Konsert
|
6 000
|Maria Musikkfestival
|Hordaland
|Konsert
|
12 000
|Metodistkirken Lillestrøm
|Akershus
|Konsert
|
8 000
|Midt Troms Storband
|Troms
|Konsert
|
5 000
|Modum Bad
|Buskerud
|Konsert
|
5 000
|Modum Janitsjar
|Buskerud
|Konsert
|
8 000
|Morten Gaathaug
|Akershus
|Konsert
|
4 000
|Musikk i Nærsnes
|Buskerud
|Konsert
|
16 000
|Musikkens vener i Sarpsborg
|Østfold
|Konsert
|
14 000
|Musikkens venner
|Vestfold
|Konsert
|
8 000
|Musikkens Venner Kvinesdal
|Vest Agder
|Konsert
|
6 000
|Musikkens Venner Mandal
|Vest Agder
|Konsert
|
8 000
|Musikkens Venner Ullensaker
|Akershus
|Konsert
|
8 000
|Musikkens venner Øvre Eiker
|Buskerud
|Konsert
|
5 000
|Musikkforeningen Nidarholm
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
10 000
|Musikkråd Alvdal
|Hedmark
|Kurs
|
8 000
|Musikksalon Grand Hotell Terminus
|Hordaland
|Konsert
|
10 000
|Nanset Ungdoms Musikk Korps
|Vestfold
|Konsert
|
8 000
|Narvik musikk- og kulturskole
|Nordland
|Konsert
|
10 000
|Nedre Eiker Menighet
|Buskerud
|Konsert
|
4 000
|Nidarosdomens Guttekor
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
12 000
|NMF Rogaland
|Rogaland
|Kurs
|
25 000
|Nordland Akademi
|Nordland
|Konsert
|
3 000
|Nordland Akademi
|Nordland
|Kurs
|
4 000
|Nordnorsk Ungdomsstorband
|Nordland
|Konsert
|
10 000
|Nordreisa Jazzklubb
|Troms
|Konsert
|
10 000
|Nordstrand Musikkselskap
|Oslo
|Konsert
|
15 000
|Norsk Klippfiskmuseum
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
5 000
|Norsk Sigøynerforening
|Oslo
|Konsert
|
25 000
|Norsk Skoleorkesterforbund
|Sør Trøndelag
|Kurs
|
15 000
|NSOF Rogaland
|Rogaland
|Kurs
|
15 000
|Opera Nordfjord
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
32 000
|Orkdal kulturkontor
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Orkdal Trekkspillklubb
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Orkesteret Fossegrimen
|Hordaland
|Konsert
|
8 000
|Orklang
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Os kommune
|Hedmark
|Konsert
|
3 000
|Oslo Chorale Selskap
|Oslo
|Konsert
|
12 000
|Oslo Workshop Big Band
|Oslo
|Konsert
|
5 000
|Raufoss menighet
|Oppland
|Konsert
|
6 000
|Ringebu sokneråd
|Oppland
|Konsert
|
18 000
|Riska menighet
|Rogaland
|Konsert
|
10 000
|Roger Arve Vigulf
|Vestfold og Telemark
|Konsert
|
15 000
|Romantikkens Venner
|Nordland
|Konsert
|
15 000
|Romedal Menighetskontor
|Hedmark
|Konsert
|
3 000
|Romedal Menighetskontor
|Hedmark
|Konsert
|
4 000
|Romedal menighetsråd
|Hedmark
|Konsert
|
3 000
|Rælingen kommune
|Akershus
|Konsert
|
6 000
|Røros Kammerkor
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Røyken Vokalensemble
|Akershus
|Konsert
|
2 000
|Råholt menighet
|Akershus
|Konsert
|
3 000
|Sande kyrkjekontor
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
4 000
|Sandnes menighet
|Rogaland
|Konsert
|
6 000
|Sandnes Musikkråd
|Rogaland
|Konsert
|
8 000
|Sangkoret Fosnafolk
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
4 000
|Schola Sancti Petri
|Oppland
|Konsert
|
12 000
|Seljumannamessekomité
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
4 000
|Skaugedal trekkspillklubb
|Sør Trøndelag
|Konsert
|
4 000
|Skjeberg Folkehøyskole
|Østfold
|Konsert
|
6 000
|Skodje Kyrkjekor
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
5 000
|Solvorn sokneråd
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
4 000
|Sommer Melbu
|Nordland
|Konsert
|
12 000
|Sons of Norway
|Vest Agder
|Konsert
|
4 000
|Sortland jazz- og viseklubb
|Nordland
|Konsert
|
15 000
|Spellemannslaget Vårlengt
|Telemark
|Konsert
|
5 000
|Spjelkavik menighet
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
12 000
|Stavanger musikerforening
|Rogaland
|Konsert
|
4 000
|Stiftelsen Utstein Kloster
|Rogaland
|Konsert
|
12 000
|Stiftinga Herøyspelet
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
6 000
|Stjernarøy sokneråd
|Rogaland
|Konsert
|
2 000
|Sør Vågsøy Sokneråd
|Sogn og Fjordane
|Konsert
|
2 000
|Talleiv Taro Manum
|Østfold
|Konsert
|
12 000
|Telemark konsertar / Teater Ibsen
|Telemark
|Konsert
|
10 000
|Telemark Messingensemble
|Telemark
|Konsert
|
12 000
|Tromsø kammerkor
|Troms
|Konsert
|
12 000
|Tørberget Grendeutvalg
|Hedmark
|Konsert
|
5 000
|Valdres folkemusikklag
|Oppland
|Kurs
|
12 000
|Vega kulturkontor
|Nordland
|Konsert
|
5 000
|Vesterålskoret
|Nordland
|Konsert
|
10 000
|Vestvågsøy Jazzforum
|Nordland
|Konsert
|
6 000
|Vårsøghelga
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
8 000
|Vårå Sangkor
|Oppland
|Konsert
|
5 000
|Wesselakademiet
|Akershus
|Konsert
|
8 000
|Øystein Rudi
|Oppland
|Konsert
|
10 000
|Ål spel- og dansarlag
|Buskerud
|Konsert
|
5 000
|Ålesund menighetsråd
|Møre og Romsdal
|Konsert
|
4 000
|Åmli kristne fellesråd
|Aust Agder
|Konsert
|
8 000
|Årstad Kirkekor
|Hordaland
|Konsert
|
12 000
Søkerne må ha tilhold i den regionen der arrangementet skal finne sted. Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter fremføring av musikk, samt støtte til bestillingsverk som inngår i slike prosjekter. Det kan også søkes om tilskudd til større kurssamlinger for barn og unge under 15 år.
Søknadsskjema må fylles ut, og en skriftlig fremstilling av prosjektet med budsjett- og finansieringsplan må følge søknaden. Den fjerde og siste søknadsrunden for inneværende år har tidsfrist 1. september 2001.
Nærmere opplysninger får du ved å gå inn på denne undermenyen på Norsk kulturråds sider.