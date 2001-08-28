Ny tildelingsrunde for lokale musikktiltak

Tilskuddsordningen for lokale musikktiltak har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale musikklivet i Norge. Totalt har Norsk kulturråd fordelt 1,5 mill. kr ved 3. tildeling 2001. 185 av 282 søkere har blitt tildelt støtte, og samlet søknadssum var 6,2 mill. kr. Den største potten er 32 000 kroner, og har gått til Opera Nordfjord.

Tilskudd blir gitt etter en vurdering av den faglige kunstneriske kvaliteten og betydningen som tiltaket har, og etter en fordelingsnøkkel som ivaretar hensyn til genre og geografi.

Det blir lagt vekt på prosjekter som involverer det lokale og regionale musikklivet, og som omfatter framføring av levende musikk.

Årets tredje tildelingsrunde hos Norsk kulturråd har gitt følgende bevilgninger:

Arrangør Fylke Tiltak Bevilgning 1000 – årskoret Nord Trøndelag Konsert 12 000 Acta Musicae Buskerud Konsert 5 000 Agdenes Trekkspillklubb Sør Trøndelag Konsert 4 000 Akademisk korforening og Universitetes symfoniorkester Oslo Konsert 12 000 Asker kulturhus Akershus Konsert 15 000 Asker kulturhus Akershus Konsert 9 000 Al Farah Orientalske Danseforening Oslo Konsert 5 000 Alversund kammerkor Hordaland Konsert 12 00 Arneberg menighet Hedmark Konsert 5 000 Aslaug Gjerde Møre og Romsdal Konsert 4 000 Aurdal konsertutvalg Oppland Konsert 3 500 Bergen Tangofestival Hordaland Konsert 15 000 Birkenes kommune Aust Agder Konsert 6 000 Bjørgvin Kirkemusikk AS Hordaland Konsert 12 000 Borg Bach kor Østfold Konsert 12 000 Borg Bispedømme Østfold Konsert 2 500 Borgund Sokneråd Møre og Romsdal Konsert 3 000 Bremanger Rockklubb Sogn og Fjordane Konsert 12 000 Bremnes sokneråd Hordaland Konsert 2 000 Bryne sokneråd Rogaland Konsert 4 000 Bærum Symfoniorkester Akershus Konsert 4 000 Bærum Symfoniorkester Akershus Konsert 8 000 Bø Jazzklubb Telemark Konsert 16 000 Capricorn Hedmark Konsert 8 000 Dagalidaga´n og Skurdalen menighetsråd Buskerud Konsert 3 000 Den Norske Orgelringen Hordaland Konsert 6 000 Domkirkens konserter Østfold Konsert 8 000 Domkirkens Musikk AS Rogaland Konsert 16 000 Egersund sokneråd Rogaland Konsert 5 000 Eid Utviklings Fellesskap / Norrøn kulturfestival Sogn og Fjordane Konsert 8 000 Eidsberg kirkelige fellesråd Østfold Konsert 4 000 Enebakk kirkelige fellesråd Akershus Konsert 8 000 Erling With Aasgård Møre og Romsdal Konsert 12 000 Etne sokneråd Hordaland Konsert 4 000 Evje menighet Aust Agder Konsert 16 000 Fartein Valen Dagene Hordaland Konsert 8 000 Fauske Blandakor Nordland Konsert 8 000 Feiring menighetsråd Akershus Konsert 5 000 Finnsnes dans- og musikkteater Troms Konsert 10 000 Fjæra Bluesklubb Sogn og Fjordane Konsert 8 000 Flakstad kirkelige fellesråd Nordland Konsert 16 000 Flakstad skole og kulturavdeling Nordland Konsert 3 000 Folkeakademiet Hol Buskerud Konsert 2 000 Folkeakademiet Rauland Telemark Konsert 1 800 Folkemusikkakademiet Rauland Telemark Konsert 4 000 Follo Big Band Akershus Konsert 5 000 Frode Grønmyr Møre og Romsdal Konsert 8 000 Gamle Logen Oslo Konsert 4 000 Gjerpen menighet Telemark Konsert 5 000 Greetje van der Wal Vest Agder Konsert 8 000 Grenland Jazzforum Telemark Konsert 8 000 Grenland Vokalensemble Telemark Konsert 12 000 Griegselskapet i Oslo Oslo Konsert 30 000 Gulbergs Akademiske Kor Buskerud Konsert 12 000 Heggedal menighet Konsertutvalget Akershus Konsert 6 000 Hellesylt næringslag Møre og Romsdal Konsert 4 000 Hemne, Hitra, Frøya og Aure Møre og Romsdal og Sør Trøndelag Konsert 16 000 Hemnes Jazzforum Nordland Kurs 20 000 Hi-Di music Oslo Konsert 6 000 Hjartdal kommune Telemark Konsert 6 000 Hof menighetskor Hedmark Konsert 3 000 Hosanger sokneråd Hordaland Konsert 3 000 Hovedkommitéen for ”Ragnhilds drøm” Nordland Konsert 10 000 Hvitsten menighetsråd Akershus Konsert 8 000 Hyllestad Musikklag Sogn og Fjordane Konsert 3 000 Håvard Skaadel Oslo Konsert 5 000 Ina Eriksen Oslo Konsert 10 000 Ingrid Nylund Hedmark Konsert 3 000 Jazid jazzklubb Oslo Konsert 25 000 Josefine Viseklubb Oslo Konsert 6 000 Jubileumsnemda for Eivind Grovens 100-årsminne Telemark Konsert 15 000 Kibneb festivalen Sør Trøndelag Konsert 20 000 Kirkemusikalsk råd – Selbu Sør Trøndelag Konsert 4 000 Kirkemusikalsk utvalg i Sem Vestfold Konsert 3 000 Kirkemusikalsk utvalg Nøtterøy Vestfold Konsert 8 000 Kirkemusikk i Kolbotn Akershus Konsert 8 000 Kirkemusikk i Sofiemyr & Greverud Akershus Konsert 12 000 Kirkemusikkarbeidet i Kristiansund Møre og Romsdal Konsert 10 000 Kjøpsvik Bluesklubb Nordland Konsert 4 000 Kolstad kirkes menighetsråd Sør Trøndelag Konsert 4 000 Konsertprosjekt 2001 Hedmark Konsert 12 000 Koret divisi Hordaland Konsert 7 000 KoriO Akershus Konsert 5 000 Kristiansand Kammer- og Operakor Vest Agder Konsert 5 000 Kultur og miljøstyret i Klepp Rogaland Konsert 9 000 Kulturhuset Finnsnes Troms Konsert 8 000 Kulturutvalget i Torshov menighet Oslo Konsert 12 000 Kunstfestivalen i Lofoten Nordland Konsert 5 000 Kvæfjord blainnakor Troms Konsert 8 000 Kvås folkehøgskole Vest Agder Konsert 3 000 Kyrkjehole Kulturbeite Møre og Romsdal Konsert 8 000 Kyrkjemusikalsk utval Sauda Rogaland Konsert 4 000 Kyrkjemusikalsk verksemd Hordaland Konsert 8 000 Kyrkjemusikk i Ulvik Hordaland Konsert 6 000 Ladegårdens Middelalderkontor Oslo Konsert 20 000 Levanger kommune Nord Trøndelag Konsert 10 000 Lindås sokneråd Hordaland Konsert 4 000 LoVe Oratoriekor Nordland Konsert 8 000 Lyngdal Menighetsråd Vest Agder Konsert 6 000 Maria Musikkfestival Hordaland Konsert 12 000 Metodistkirken Lillestrøm Akershus Konsert 8 000 Midt Troms Storband Troms Konsert 5 000 Modum Bad Buskerud Konsert 5 000 Modum Janitsjar Buskerud Konsert 8 000 Morten Gaathaug Akershus Konsert 4 000 Musikk i Nærsnes Buskerud Konsert 16 000 Musikkens vener i Sarpsborg Østfold Konsert 14 000 Musikkens venner Vestfold Konsert 8 000 Musikkens Venner Kvinesdal Vest Agder Konsert 6 000 Musikkens Venner Mandal Vest Agder Konsert 8 000 Musikkens Venner Ullensaker Akershus Konsert 8 000 Musikkens venner Øvre Eiker Buskerud Konsert 5 000 Musikkforeningen Nidarholm Sør Trøndelag Konsert 10 000 Musikkråd Alvdal Hedmark Kurs 8 000 Musikksalon Grand Hotell Terminus Hordaland Konsert 10 000 Nanset Ungdoms Musikk Korps Vestfold Konsert 8 000 Narvik musikk- og kulturskole Nordland Konsert 10 000 Nedre Eiker Menighet Buskerud Konsert 4 000 Nidarosdomens Guttekor Sør Trøndelag Konsert 12 000 NMF Rogaland Rogaland Kurs 25 000 Nordland Akademi Nordland Konsert 3 000 Nordland Akademi Nordland Kurs 4 000 Nordnorsk Ungdomsstorband Nordland Konsert 10 000 Nordreisa Jazzklubb Troms Konsert 10 000 Nordstrand Musikkselskap Oslo Konsert 15 000 Norsk Klippfiskmuseum Møre og Romsdal Konsert 5 000 Norsk Sigøynerforening Oslo Konsert 25 000 Norsk Skoleorkesterforbund Sør Trøndelag Kurs 15 000 NSOF Rogaland Rogaland Kurs 15 000 Opera Nordfjord Sogn og Fjordane Konsert 32 000 Orkdal kulturkontor Sør Trøndelag Konsert 4 000 Orkdal Trekkspillklubb Sør Trøndelag Konsert 4 000 Orkesteret Fossegrimen Hordaland Konsert 8 000 Orklang Sør Trøndelag Konsert 4 000 Os kommune Hedmark Konsert 3 000 Oslo Chorale Selskap Oslo Konsert 12 000 Oslo Workshop Big Band Oslo Konsert 5 000 Raufoss menighet Oppland Konsert 6 000 Ringebu sokneråd Oppland Konsert 18 000 Riska menighet Rogaland Konsert 10 000 Roger Arve Vigulf Vestfold og Telemark Konsert 15 000 Romantikkens Venner Nordland Konsert 15 000 Romedal Menighetskontor Hedmark Konsert 3 000 Romedal Menighetskontor Hedmark Konsert 4 000 Romedal menighetsråd Hedmark Konsert 3 000 Rælingen kommune Akershus Konsert 6 000 Røros Kammerkor Sør Trøndelag Konsert 4 000 Røyken Vokalensemble Akershus Konsert 2 000 Råholt menighet Akershus Konsert 3 000 Sande kyrkjekontor Møre og Romsdal Konsert 4 000 Sandnes menighet Rogaland Konsert 6 000 Sandnes Musikkråd Rogaland Konsert 8 000 Sangkoret Fosnafolk Møre og Romsdal Konsert 4 000 Schola Sancti Petri Oppland Konsert 12 000 Seljumannamessekomité Sogn og Fjordane Konsert 4 000 Skaugedal trekkspillklubb Sør Trøndelag Konsert 4 000 Skjeberg Folkehøyskole Østfold Konsert 6 000 Skodje Kyrkjekor Møre og Romsdal Konsert 5 000 Solvorn sokneråd Sogn og Fjordane Konsert 4 000 Sommer Melbu Nordland Konsert 12 000 Sons of Norway Vest Agder Konsert 4 000 Sortland jazz- og viseklubb Nordland Konsert 15 000 Spellemannslaget Vårlengt Telemark Konsert 5 000 Spjelkavik menighet Møre og Romsdal Konsert 12 000 Stavanger musikerforening Rogaland Konsert 4 000 Stiftelsen Utstein Kloster Rogaland Konsert 12 000 Stiftinga Herøyspelet Møre og Romsdal Konsert 6 000 Stjernarøy sokneråd Rogaland Konsert 2 000 Sør Vågsøy Sokneråd Sogn og Fjordane Konsert 2 000 Talleiv Taro Manum Østfold Konsert 12 000 Telemark konsertar / Teater Ibsen Telemark Konsert 10 000 Telemark Messingensemble Telemark Konsert 12 000 Tromsø kammerkor Troms Konsert 12 000 Tørberget Grendeutvalg Hedmark Konsert 5 000 Valdres folkemusikklag Oppland Kurs 12 000 Vega kulturkontor Nordland Konsert 5 000 Vesterålskoret Nordland Konsert 10 000 Vestvågsøy Jazzforum Nordland Konsert 6 000 Vårsøghelga Møre og Romsdal Konsert 8 000 Vårå Sangkor Oppland Konsert 5 000 Wesselakademiet Akershus Konsert 8 000 Øystein Rudi Oppland Konsert 10 000 Ål spel- og dansarlag Buskerud Konsert 5 000 Ålesund menighetsråd Møre og Romsdal Konsert 4 000 Åmli kristne fellesråd Aust Agder Konsert 8 000 Årstad Kirkekor Hordaland Konsert 12 000

Tilskuddsordningen for lokale musikktiltak har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale musikklivet.

Søkerne må ha tilhold i den regionen der arrangementet skal finne sted. Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter fremføring av musikk, samt støtte til bestillingsverk som inngår i slike prosjekter. Det kan også søkes om tilskudd til større kurssamlinger for barn og unge under 15 år.

Søknadsskjema må fylles ut, og en skriftlig fremstilling av prosjektet med budsjett- og finansieringsplan må følge søknaden. Den fjerde og siste søknadsrunden for inneværende år har tidsfrist 1. september 2001.

