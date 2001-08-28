Folkemusikk

Ny tildelingsrunde for lokale musikktiltak

28.08.2001
Arvid Skancke-Knutsen

Tilskuddsordningen for lokale musikktiltak har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale musikklivet i Norge. Totalt har Norsk kulturråd fordelt 1,5 mill. kr ved 3. tildeling 2001. 185 av 282 søkere har blitt tildelt støtte, og samlet søknadssum var 6,2 mill. kr. Den største potten er 32 000 kroner, og har gått til Opera Nordfjord.

Tilskudd blir gitt etter en vurdering av den faglige kunstneriske kvaliteten og betydningen som tiltaket har, og etter en fordelingsnøkkel som ivaretar hensyn til genre og geografi.

Det blir lagt vekt på prosjekter som involverer det lokale og regionale musikklivet, og som omfatter framføring av levende musikk.

Årets tredje tildelingsrunde hos Norsk kulturråd har gitt følgende bevilgninger:

Arrangør Fylke Tiltak Bevilgning
1000 – årskoret Nord Trøndelag Konsert
12 000
Acta Musicae Buskerud Konsert
5 000
Agdenes Trekkspillklubb Sør Trøndelag Konsert
4 000
Akademisk korforening og Universitetes symfoniorkester Oslo Konsert
12 000
Asker kulturhus Akershus Konsert
15 000
Asker kulturhus Akershus Konsert
9 000
Al Farah Orientalske Danseforening Oslo Konsert
5 000
Alversund kammerkor Hordaland Konsert
12 00
Arneberg menighet Hedmark Konsert
5 000
Aslaug Gjerde Møre og Romsdal Konsert
4 000
Aurdal konsertutvalg Oppland Konsert
3 500
Bergen Tangofestival Hordaland Konsert
15 000
Birkenes kommune Aust Agder Konsert
6 000
Bjørgvin Kirkemusikk AS Hordaland Konsert
12 000
Borg Bach kor Østfold Konsert
12 000
Borg Bispedømme Østfold Konsert
2 500
Borgund Sokneråd Møre og Romsdal Konsert
3 000
Bremanger Rockklubb Sogn og Fjordane Konsert
12 000
Bremnes sokneråd Hordaland Konsert
2 000
Bryne sokneråd Rogaland Konsert
4 000
Bærum Symfoniorkester Akershus Konsert
4 000
Bærum Symfoniorkester Akershus Konsert
8 000
Bø Jazzklubb Telemark Konsert
16 000
Capricorn Hedmark Konsert
8 000
Dagalidaga´n og Skurdalen menighetsråd Buskerud Konsert
3 000
Den Norske Orgelringen Hordaland Konsert
6 000
Domkirkens konserter Østfold Konsert
8 000
Domkirkens Musikk AS Rogaland Konsert
16 000
Egersund sokneråd Rogaland Konsert
5 000
Eid Utviklings Fellesskap / Norrøn kulturfestival Sogn og Fjordane Konsert
8 000
Eidsberg kirkelige fellesråd Østfold Konsert
4 000
Enebakk kirkelige fellesråd Akershus Konsert
8 000
Erling With Aasgård Møre og Romsdal Konsert
12 000
Etne sokneråd Hordaland Konsert
4 000
Evje menighet Aust Agder Konsert
16 000
Fartein Valen Dagene Hordaland Konsert
8 000
Fauske Blandakor Nordland Konsert
8 000
Feiring menighetsråd Akershus Konsert
5 000
Finnsnes dans- og musikkteater Troms Konsert
10 000
Fjæra Bluesklubb Sogn og Fjordane Konsert
8 000
Flakstad kirkelige fellesråd Nordland Konsert
16 000
Flakstad skole og kulturavdeling Nordland Konsert
3 000
Folkeakademiet Hol Buskerud Konsert
2 000
Folkeakademiet Rauland Telemark Konsert
1 800
Folkemusikkakademiet Rauland Telemark Konsert
4 000
Follo Big Band Akershus Konsert
5 000
Frode Grønmyr Møre og Romsdal Konsert
8 000
Gamle Logen Oslo Konsert
4 000
Gjerpen menighet Telemark Konsert
5 000
Greetje van der Wal Vest Agder Konsert
8 000
Grenland Jazzforum Telemark Konsert
8 000
Grenland Vokalensemble Telemark Konsert
12 000
Griegselskapet i Oslo Oslo Konsert
30 000
Gulbergs Akademiske Kor Buskerud Konsert
12 000
Heggedal menighet Konsertutvalget Akershus Konsert
6 000
Hellesylt næringslag Møre og Romsdal Konsert
4 000
Hemne, Hitra, Frøya og Aure Møre og Romsdal og Sør Trøndelag Konsert
16 000
Hemnes Jazzforum Nordland Kurs
20 000
Hi-Di music Oslo Konsert
6 000
Hjartdal kommune Telemark Konsert
6 000
Hof menighetskor Hedmark Konsert
3 000
Hosanger sokneråd Hordaland Konsert
3 000
Hovedkommitéen for ”Ragnhilds drøm” Nordland Konsert
10 000
Hvitsten menighetsråd Akershus Konsert
8 000
Hyllestad Musikklag Sogn og Fjordane Konsert
3 000
Håvard Skaadel Oslo Konsert
5 000
Ina Eriksen Oslo Konsert
10 000
Ingrid Nylund Hedmark Konsert
3 000
Jazid jazzklubb Oslo Konsert
25 000
Josefine Viseklubb Oslo Konsert
6 000
Jubileumsnemda for Eivind Grovens 100-årsminne Telemark Konsert
15 000
Kibneb festivalen Sør Trøndelag Konsert
20 000
Kirkemusikalsk råd – Selbu Sør Trøndelag Konsert
4 000
Kirkemusikalsk utvalg i Sem Vestfold Konsert
3 000
Kirkemusikalsk utvalg Nøtterøy Vestfold Konsert
8 000
Kirkemusikk i Kolbotn Akershus Konsert
8 000
Kirkemusikk i Sofiemyr & Greverud Akershus Konsert
12 000
Kirkemusikkarbeidet i Kristiansund Møre og Romsdal Konsert
10 000
Kjøpsvik Bluesklubb Nordland Konsert
4 000
Kolstad kirkes menighetsråd Sør Trøndelag Konsert
4 000
Konsertprosjekt 2001 Hedmark Konsert
12 000
Koret divisi Hordaland Konsert
7 000
KoriO Akershus Konsert
5 000
Kristiansand Kammer- og Operakor Vest Agder Konsert
5 000
Kultur og miljøstyret i Klepp Rogaland Konsert
9 000
Kulturhuset Finnsnes Troms Konsert
8 000
Kulturutvalget i Torshov menighet Oslo Konsert
12 000
Kunstfestivalen i Lofoten Nordland Konsert
5 000
Kvæfjord blainnakor Troms Konsert
8 000
Kvås folkehøgskole Vest Agder Konsert
3 000
Kyrkjehole Kulturbeite Møre og Romsdal Konsert
8 000
Kyrkjemusikalsk utval Sauda Rogaland Konsert
4 000
Kyrkjemusikalsk verksemd Hordaland Konsert
8 000
Kyrkjemusikk i Ulvik Hordaland Konsert
6 000
Ladegårdens Middelalderkontor Oslo Konsert
20 000
Levanger kommune Nord Trøndelag Konsert
10 000
Lindås sokneråd Hordaland Konsert
4 000
LoVe Oratoriekor Nordland Konsert
8 000
Lyngdal Menighetsråd Vest Agder Konsert
6 000
Maria Musikkfestival Hordaland Konsert
12 000
Metodistkirken Lillestrøm Akershus Konsert
8 000
Midt Troms Storband Troms Konsert
5 000
Modum Bad Buskerud Konsert
5 000
Modum Janitsjar Buskerud Konsert
8 000
Morten Gaathaug Akershus Konsert
4 000
Musikk i Nærsnes Buskerud Konsert
16 000
Musikkens vener i Sarpsborg Østfold Konsert
14 000
Musikkens venner Vestfold Konsert
8 000
Musikkens Venner Kvinesdal Vest Agder Konsert
6 000
Musikkens Venner Mandal Vest Agder Konsert
8 000
Musikkens Venner Ullensaker Akershus Konsert
8 000
Musikkens venner Øvre Eiker Buskerud Konsert
5 000
Musikkforeningen Nidarholm Sør Trøndelag Konsert
10 000
Musikkråd Alvdal Hedmark Kurs
8 000
Musikksalon Grand Hotell Terminus Hordaland Konsert
10 000
Nanset Ungdoms Musikk Korps Vestfold Konsert
8 000
Narvik musikk- og kulturskole Nordland Konsert
10 000
Nedre Eiker Menighet Buskerud Konsert
4 000
Nidarosdomens Guttekor Sør Trøndelag Konsert
12 000
NMF Rogaland Rogaland Kurs
25 000
Nordland Akademi Nordland Konsert
3 000
Nordland Akademi Nordland Kurs
4 000
Nordnorsk Ungdomsstorband Nordland Konsert
10 000
Nordreisa Jazzklubb Troms Konsert
10 000
Nordstrand Musikkselskap Oslo Konsert
15 000
Norsk Klippfiskmuseum Møre og Romsdal Konsert
5 000
Norsk Sigøynerforening Oslo Konsert
25 000
Norsk Skoleorkesterforbund Sør Trøndelag Kurs
15 000
NSOF Rogaland Rogaland Kurs
15 000
Opera Nordfjord Sogn og Fjordane Konsert
32 000
Orkdal kulturkontor Sør Trøndelag Konsert
4 000
Orkdal Trekkspillklubb Sør Trøndelag Konsert
4 000
Orkesteret Fossegrimen Hordaland Konsert
8 000
Orklang Sør Trøndelag Konsert
4 000
Os kommune Hedmark Konsert
3 000
Oslo Chorale Selskap Oslo Konsert
12 000
Oslo Workshop Big Band Oslo Konsert
5 000
Raufoss menighet Oppland Konsert
6 000
Ringebu sokneråd Oppland Konsert
18 000
Riska menighet Rogaland Konsert
10 000
Roger Arve Vigulf Vestfold og Telemark Konsert
15 000
Romantikkens Venner Nordland Konsert
15 000
Romedal Menighetskontor Hedmark Konsert
3 000
Romedal Menighetskontor Hedmark Konsert
4 000
Romedal menighetsråd Hedmark Konsert
3 000
Rælingen kommune Akershus Konsert
6 000
Røros Kammerkor Sør Trøndelag Konsert
4 000
Røyken Vokalensemble Akershus Konsert
2 000
Råholt menighet Akershus Konsert
3 000
Sande kyrkjekontor Møre og Romsdal Konsert
4 000
Sandnes menighet Rogaland Konsert
6 000
Sandnes Musikkråd Rogaland Konsert
8 000
Sangkoret Fosnafolk Møre og Romsdal Konsert
4 000
Schola Sancti Petri Oppland Konsert
12 000
Seljumannamessekomité Sogn og Fjordane Konsert
4 000
Skaugedal trekkspillklubb Sør Trøndelag Konsert
4 000
Skjeberg Folkehøyskole Østfold Konsert
6 000
Skodje Kyrkjekor Møre og Romsdal Konsert
5 000
Solvorn sokneråd Sogn og Fjordane Konsert
4 000
Sommer Melbu Nordland Konsert
12 000
Sons of Norway Vest Agder Konsert
4 000
Sortland jazz- og viseklubb Nordland Konsert
15 000
Spellemannslaget Vårlengt Telemark Konsert
5 000
Spjelkavik menighet Møre og Romsdal Konsert
12 000
Stavanger musikerforening Rogaland Konsert
4 000
Stiftelsen Utstein Kloster Rogaland Konsert
12 000
Stiftinga Herøyspelet Møre og Romsdal Konsert
6 000
Stjernarøy sokneråd Rogaland Konsert
2 000
Sør Vågsøy Sokneråd Sogn og Fjordane Konsert
2 000
Talleiv Taro Manum Østfold Konsert
12 000
Telemark konsertar / Teater Ibsen Telemark Konsert
10 000
Telemark Messingensemble Telemark Konsert
12 000
Tromsø kammerkor Troms Konsert
12 000
Tørberget Grendeutvalg Hedmark Konsert
5 000
Valdres folkemusikklag Oppland Kurs
12 000
Vega kulturkontor Nordland Konsert
5 000
Vesterålskoret Nordland Konsert
10 000
Vestvågsøy Jazzforum Nordland Konsert
6 000
Vårsøghelga Møre og Romsdal Konsert
8 000
Vårå Sangkor Oppland Konsert
5 000
Wesselakademiet Akershus Konsert
8 000
Øystein Rudi Oppland Konsert
10 000
Ål spel- og dansarlag Buskerud Konsert
5 000
Ålesund menighetsråd Møre og Romsdal Konsert
4 000
Åmli kristne fellesråd Aust Agder Konsert
8 000
Årstad Kirkekor Hordaland Konsert
12 000

Søkerne må ha tilhold i den regionen der arrangementet skal finne sted. Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter fremføring av musikk, samt støtte til bestillingsverk som inngår i slike prosjekter. Det kan også søkes om tilskudd til større kurssamlinger for barn og unge under 15 år.

Søknadsskjema må fylles ut, og en skriftlig fremstilling av prosjektet med budsjett- og finansieringsplan må følge søknaden. Den fjerde og siste søknadsrunden for inneværende år har tidsfrist 1. september 2001.

Nærmere opplysninger får du ved å gå inn på denne undermenyen på Norsk kulturråds sider.

