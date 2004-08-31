Jazz

Ny sesong for Kampenjazz

Publisert
31.08.2004
Skrevet av
- Red.

Kampenjazz åpner høstsesongen 2004, og dermed også sitt 5. virkeår, søndag 5. september. Sesongens første konsert blir med bassisten Frode Berg oghans «Dig it!», med Petter Wettre på saksofon, Roy Powell på piano og Andreas Bye på trommer. Kampenjazz fortsetter ellers sin vektlegging av nyere nordisk musikk, og presenterer i løpet av høsten musikere fra bl.a. Sverige, Danmark og Frankrike.

Kampenjazz holder til på Kampen Bistro i Bøgata i Oslo, og drives av Marit Lauten, som i 2000 så seg lei på mangelen på gode jazzsteder i Oslo med mulighet for aktiv lytting. De første konsertene ble arrangert på Kafe Kampen, som i starten også var med å finanisere klubben. Klubben er i dag selv ansvarlig for økonomien, og styret består av Marit Lauten (styreleder), Erica Berthelsen (nestleder) Nina Torske (styremedlem) og Kari Grete Jacobsen (styremedlem).

Kampenjazz sier selv at de «garanterer jazz- og jazzrelaterte konserter med utøvere på et høyt kunstnerisk nivå». Klubben ønsker å presentere hele jazzspekteret – fra det tradisjonelle til det helt nye innen rytmisk improvisasjonsmusikk, og legger særlig vekt på nyere norsk originaljazz og eldre jazz i ny musikalsk drakt. Kampenjazz tilbyr en egen, mellomstor scene med piano og lydanlegg,i et lokale som normalt rommer 70 – 80 sitteplasser, der både publikum og musikere skal få en konsentrert musikkopplevelse.

Kampenjazz har nå sluppet høstprogrammet sitt, og setter selv et ekstra kryss i taket ved konsertene med Tore Brunborg (N), Anders Jormin (S) og Benite Haastrup (DK) onsdag 15. september – og trioen med Carsten Dahl (DK), Arild Andersen (N) og Patrice Herald (FR) søndag 26. september. Danmark er ellers representert ved Jacob Anderskov Trio, og Sverige med Exploding Customer og Stackenäs 4 (som også har medlemmer fra Norge og Canada).

Det komplette prpogrammet for høsten 2004 ser slik ut:

Søndag 5. september, klokken 20.00: DIG IT med Frode Berg (bass), Petter Wettre (saksofon), Roy Powell (piano) og Andreas Bye (trommer). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Onsdag 15. september, klokken 20.00: BRUNBORG/JORMIN/HAASTRUP med Tore Brunborg (saksofon), Anders Jormin, S (bass), Benite Haastrup, DK (trommer). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Mandag 20. septembe, klokken 20.00: SUBTONIC med Julie Dahle Aagård (vokal), Asbjørn Lerheim (gitar), Ole Jørn Myklebust (trompet), Roger Arntzen (bass) og David Trübenbach (trommer). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Søndag 26. september, klokken 20.00: DAHL/ANDERSEN/HERALD med Carsten Dahl, DK (piano), Arild Andersen (bass), Patrice Heral, FR (trommer), David Solheim (lyd). Kr. 150,- (medl. 100,-)

Søndag 3. oktober, klokken 20.00: JACOB ANDERSKOV TRIO (DK) med Jacob Anderskov (piano), Michael Formanek (bass) og Anders Mogensen (trommer).
Kr. 120,- (medl. 70,-)

Onsdag 6. oktober, klokken 20.00: BIRGITTE DAMBERG TRIO med Birgitte Damberg (vokal), Per Einar Watle (gitar), Åsmund Reistad (bass)
Kr. 120,- (medl. 70,-)

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Søndag 17. oktober, klokken 20.00: FOOD TRIO med Iain Ballamy, GB (saksofon), Nils Olav Johansen (gitar) og Thomas Strønen (trommer). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Onsdag 27. oktober, klokken 20.00: EXPLODING CUSTOMER (S) med Martin Küchen (saksofoner, komposisjoner), Kjell Nordeson (trommer), Tomas Hallonsten (trompet) og Benjamin Quigley (kontrabass). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Søndag 14. november, klokken 20.00: STACKENÄS 4 med David Stackenäs, S (el-gitar), Martin Küchen, S (saksofoner), Thomas Strønen, N (trommer) og Joe Williamson, CAN (kontrabass). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Søndag 28. november, klokken 20.00: FUNKY BUTT med Vidar Sæther (saksofon), Kåre Nymark jr. (trompet), Even S. Andersen (trombone), Anders Aarum (piano), David Gald (tuba) og Knut Lothe (trommer). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Søndag 5. desember, klokken 20.00: KNUT VÆRNES TRIO med Knut Værnes (gitar) + bass og trommer. Kr. 120,- (medl. 70,-)

Søndag 12. desember, klokken 20.00: SIGURD KØHN KVARTETT med Sigurd Køhn (saksofon), Anders Aarum (piano), Jens Fossum (bass), Torstein Ellingsen (trommer). Kr. 120,- (medl. 70,-)

Konsertene er støttet av Oslo kommune via Østnorsk Jazzsenter, Norsk Jazzforum, Fond for lyd og bilde, Norsk kulturråd og Oslo Jazzfestival. Medlemsskap i Kampenjazz koster kr. 150,- for høsten 2004, og kan kjøpes i billettsalget på Kampenjazzkonsertene.

Kampenjazz er medlem av Østnorsk Jazzsenter og Norsk Jazzforum, og ble i 2002 kåret til Årets Jazzklubb på Østlandet med følgende begrunnelse:

«Kampenjazz kåres til årets jazzklubb på Østlandet med bakgrunn i klubbens positive utvikling både i bredde og kvalitet. Klubben framstår etter kort tids drift som en helhetlig og sentral jazzaktør i Oslo. Kampenjazz har i løpet av 1,5 års aktivitet bygd seg opp til å bli en av hovedstadens mest sentrale jazzarrangører, velkjent for sin helt spesielle sjarmerende og gode atmosfære.»

GenreJazzKonserter / Forestillinger

