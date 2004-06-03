Folkemusikk

Nordisk musikk og norsk språk i Latvia

03.06.2004
Hild Borchgrevink

MIC og Ballade hadde idag besøk av Ieva Hermansone fra Nordisk Ministerråds informasjonskontor i Riga, Latvia. – Vi er ikke bare et informasjonskontor, forteller hun til Ballade. – Vi arrangerer blant annet temakvelder og konserter med nordisk musikk, vi har en filmklubb, og vi har flere samarbeidsprosjekter i gang innen musikk, dans, arkitektur og design. Hermansone forteller at det finnes over 5000 mennesker i Latvia som snakker og leser norsk.

Informasjonskontoret til Nordisk ministerråd i Riga er lokalisert midt i sentrum av byen, på et sted som heter Berga Basars. – I mars hadde vi en temadag om finsk samtidsmusikk. 18. mai holdt etnomusikologen og professoren Boriss Avramecs foredrag om svensk musikk hos oss, og noen dager senere samarbeidet vi med Liepaja symfoniorkester om en konsert med orkestermusikk av Grieg, Sibelius og Alfvén, forteller Ieva Hermansone.

Nå planlegger informasjonskontoret en tilsvarende temadag om norsk musikk. – Jeg har hørt at det er mellom fem og ti tusen mennesker i Latvia som snakker norsk, forteller Ieva, på norsk. -Tidlig på nittitallet var det veldig populært å studere norsk, og flere har også studert på egenhånd eller på kveldskurs, som det finnes mange av.

Informasjonskontoret har også et bibliotek som låner ut bøker, filmer og musikk fra de nordiske landene.

I begynnelsen av mai var informasjonskontoret involvert i workshopen “Open Source Media Architecture” i Riga, som holdes i seks nordiske og baltiske land og handler om nye bruksområder for programmeringsspråket Open Source, som brukes i digitale medier både av arkitekter, designere og lydkunstnere.

De er også involvert i festivalen Young Nordic Dance, som er et langsiktig prosjekt som startet i Finland i vår og skal presenteres i Sverige til høsten, og deretter i de baltiske landene.

— Vi er veldig takknemlige for å få informasjon om konserter og andre arrangementer med nordiske musikere eller nordisk musikk som skal foregå i Riga, sier Ieva Hermansone.
— Vi informerer om alle genre, jazz, klassisk, ny musikk, populærmusikk, folkemusikk. På den norske nasjonaldagen var folkemusikkgruppa Fjøgl i Riga, i regi av den norske ambassaden.

Kontoret har en kalender for slike arrangementer på nettsidene sine. De har også oversikt over søknadsfrister til nordiske og baltiske støtteordninger og stipender. Norske ensembler og band som skal spille i Riga, gjør altså lurt i å sende en epost til senteret, eller Ziemelu Ministru padomes informacijas birojs, som det heter på latvisk. Nordisk ministerråds informasjonskontor i Riga kan nås på info@nmr.lv, og mer informasjon om hva de driver med, ligger her.

