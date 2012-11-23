Nattjazz under kniven

Fylkesutvalget i Bergen fylkeskommune vil kutte støtten til festivalen Nattjazz i Bergen med 150.000 kroner.

Beløpet var den foreslåtte økningen for 2013, som fylkesutvalget nå vil ha strøket fra budsjettet. Det skriver BT.no.

— Dette er overraskende, og veldig pussig, fordi vi har sett den foreslåtte økningen som sårt tiltrengt kompensasjon for minimumsbevilgninger fra fylket de siste tyve årene, sier Nattjazz-sjef Jon Skjerdal til BT.

Fra kultur til barn og unge

Flere foreslåtte økninger til kultur er strøket i fylkesutvalgets innstilling, blant annet 200.000 kroner til Skrivekunstakademiet og 500.000 kroner til nettportalen Kulturnett. Pengene skal ifølge BT gå til aktiviteter for barn og unge.

— Vi har bare strøket økninger som var foreslått i budsjettet for enkelte, fordi vi ser at blant annet idrettsarrangement for barn og unge har dårligere muligheter til å få støtte enn kulturen har, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) til BT.