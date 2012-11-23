Jazz

Nattjazz under kniven

Publisert
23.11.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Kan bli kuttet 150.000 kroner.

Fylkesutvalget i Bergen fylkeskommune vil kutte støtten til festivalen Nattjazz i Bergen med 150.000 kroner.

Beløpet var den foreslåtte økningen for 2013, som fylkesutvalget nå vil ha strøket fra budsjettet. Det skriver BT.no.

— Dette er overraskende, og veldig pussig, fordi vi har sett den foreslåtte økningen som sårt tiltrengt kompensasjon for minimumsbevilgninger fra fylket de siste tyve årene, sier Nattjazz-sjef Jon Skjerdal til BT.

Flere foreslåtte økninger til kultur er strøket i fylkesutvalgets innstilling, blant annet 200.000 kroner til Skrivekunstakademiet og 500.000 kroner til nettportalen Kulturnett. Pengene skal ifølge BT gå til aktiviteter for barn og unge.

— Vi har bare strøket økninger som var foreslått i budsjettet for enkelte, fordi vi ser at blant annet idrettsarrangement for barn og unge har dårligere muligheter til å få støtte enn kulturen har, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) til BT.

Øyafestivalen

– Totalpakken viktigere enn program

Flere bygdefestivaler enn byfestivaler tjener penger. Byfestivalene er mer sårbare og avhengig av store navn, mener Norsk Rockforbund.

Nattjazz

Nattbok fra sene jazzkvelder

ANMELDELSE: Jeg vil heller trille farger enn terningkast, skriver Lisbeth Dreyer.

Flere saker

Lars Petter Hagen

Lars Petter Hagen ny rådsleder

Komponist Lars Petter Hagen ble i statsråd i dag utnevnt til ny rådsleder i Kulturrådet.

Alf Richard Kraggerud

Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud

Prispengene gir Kraggerud videre til unge talenter gjennom å opprette et juniorstipend sammen med Lindemans Legat.

Notodden Blues Festival står i en av sine tøffeste økonomiske situasjoner på flere år. Nå må festivalen redefinere kursen mens den samtidig lover at bluestradisjonen skal leve videre.

Regjering, region og Roskilde til Notodden for å diskutere gjenåpning

Tirsdag 23. mars arrangeres Notodden Bluesfestival-konferansen om veien mot gjenåpningen av kulturlivet. Blant bidragsyterne er kulturminister Abid Raja, direktør i...