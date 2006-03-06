Moldejazz 2006 – Joshua Redman årets Artist In Residence

Saxofonisten Joshua Redman er årets «Artist in Residence“ på Moldejazz, i samspill med blant annet Trondheim Jazzorkester og Bugge Wesseltoft New Conception of Jazz. McCoy Tyner Septet hyller plateselselskapet Impulse! Records på festivalens åpningskonsert i Bjørnsonhuset. Trio Beyond – Jack DeJohnette, John Scofield og Larry Goldings – minnes trommelegenden Tony Williams, og TAKE 6 presenterer a-capella gospel og jazz i Molde Domkirke.

Moldejazz (17. – 22. juli) har sluppet headlinere til årets festival. Joshua Redman er årets Artist In Residence. Pat Metheny har omtalt ham som en av de viktigste nye jazzmusikerne de siste 20 åra. Redman er født i Berkeley, California, og er sønn av den legendariske saxofonisten Dewey Redman. I Molde vil han gjøre fire konserter. Da han ble spurt om oppdraget som Artist in Residence var hans fremste ønske å få samarbeide med Bugge Wesseltoft igjen. Det får han anledning til i to ulike sammenhenger. Redman ville også innlede et samarbeid med Eirik Hegdal og Trondheim Jazzorkester, og han gjør en solokonsert i Molde Domkirke.



Trio Beyond består av trommevirtuosen Jack DeJohnette som kanskje er mest kjent fra Keith Jarretts Trio. John Scofield er en av de store el-gitaristene i dagens jazz og har en stor fanskare. Larry Goldings er en yngre arvtaker etter Hammond-legender som Jimmy Smith, Shirley Scott og Lonnie Smith. Denne trioen startet som Jack DeJohnette’s hyllest til sin forløper bak trommene i Miles Davis band: Tony Williams. Trio Beyondf spiller i Bjørnsonhuset torsdag 20. juli.

A- cappella gruppa Take 6 har sine røtter i gospel, doo wop jazz og rhythm and blues. De har vunnet Grammy-prisen åtte ganger. I tillegg til en rekke plateinnspillinger og turneer verden rundt, har artister som Ella Fitzgerald, Ray Charles, k.d. Lang og Branford Marsalis benyttet seg av Take 6 på konserter og plateinnspillinger. Take 6 vil gi ut sitt nyeste album ”Feels Good” i mars i år. Take 6 spiller i Molde Domkirke torsdag 20. juli.

Plateselskapet Impulse! Records er 45 år i 2006. Som en del av jubileet har pianisten McCoy Tyner håndplukket en septett med Nicholas Payton på trompet, Eric Alexander, saksofon, Donald Harrison, saksofon, Steve Turre, trombone, Eric Gravatt, trommer og Charnett Moffet, tbass. Disse vil framføre nyskrevet musikk og en del klassikere fra Impulse katalogen.