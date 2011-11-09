Listetoppen

09.11.2011
Carl Kristian Johansen

I 1982 slapp Radka Toneff og Steve Dobrogosz albumet “Fairytales” og oppnådde både gode kritikker og høye salgstall til jazzalbum å være på den tiden. Toneff døde i 1982 og slapp tre album i sin levetid. I ettertid har det kommet flere samlealbum, en radiodokumentar og en biografi. I Ballades kanonisering av norske jazzalbum stemte […]

I 1982 slapp Radka Toneff og Steve Dobrogosz albumet “Fairytales” og oppnådde både gode kritikker og høye salgstall til jazzalbum å være på den tiden.

Toneff døde i 1982 og slapp tre album i sin levetid. I ettertid har det kommet flere samlealbum, en radiodokumentar og en biografi. I Ballades kanonisering av norske jazzalbum stemte jazzjournalister fram det samme albumet til det tredje beste jazzalbumet gitt ut i Norge.

Les Jazzarkivets korte biografi her.

Det er også innstiftet en egen pris i hennes navn som forvaltes av Radka Toneffs Minnefond og deles ut årlig. Eldbjørg Raknes fikk prisen i 2011.

I Morgenbladets kåring av de 100 beste platene i norgeshistorien, stemt fram av 100 musikere, har “Fairytales” gått av med den gjeve topplasseringen foran a-has “Scoundrel Days” og “Hunting High and Low”. Morgenbladet har ikke offentliggjort vinneren ennå, men bøkene som slippes i forbindelse med kåringen er til salgs i bokhandlene.

I dette videokuttet kan vi se og høre Toneff med Norrköping symfoniorkester i desember 1979. Låten som blir framført er Lost in the Stars, som er å finne i studioversjon på “Fairytales”.

Relaterte saker

Radka Toneff tribute poster (Foto: Bjørn Stendahl)

Hyller Radka i Operaen

Oslo Jazzfestival vil også neste år legge sin åpningskonsert til Operaen. Her hyller de den norske vokalisten Radka Toneff med...

Radka Toneff Set It Free

Radka Toneff – Set It Free på CD

Radiodokumentaren Set It Free – et portrett av Radka Toneff, er nå tilgjengeliggjort på CD.

Radka Toneff Butterfly

Radka Toneff – Butterfly

PLATEANMELDELSE: Radka Toneff rakk å gi ut tre album før hun gikk bort i 1982. Siden har det kommet et...

Radka Toneff tribute poster (Foto: Bjørn Stendahl)

Radka Toneff hylles på Kolbotn

Lørdag 20. september har Kullebunden Jazz tatt initiativet til en minnemarkering jazzsangeren Radka Toneff og hennes musikk.

Radka Toneff Marta Breen biografi omslag

Ny biografi om Radka Toneff i butikkene i dag

Journalist Marta Breen har skrevet biografi om jazzsangeren Radka Toneff. «Hennes korte liv og store stemme» finnes i bokhandlene fra...

Ballades jazzkanon, 1-5

JAZZKANON: Ukens føljetong er med dette over. Forhåpentligvis har denne listen maktet å vise fram dybde, bredde og sammenhenger i...

Flere saker

Unge Obi – Bendiksenprisen

Bendiksenprisen til Unge Obi

Publikum har åpenbart trykket den ambivalente kunstnerpersonaen hans til sitt bryst, skriver juryen om Unge Obi.

KARI Bak ordene design

– Gjør mer nytte for meg som låtskriver enn som psykolog

Vi er så mange, og historiene våre – om deg, om meg, om sangeren som mista stemmen sin til kreft,...

Trompetist Tine Thing Helseth til Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse i

Tine Thing Helseth inn i ledelsen av Risør kammermusikkfest

Trompetisten Helseth del av Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse fra og med festivalen i 2020.