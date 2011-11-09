Listetoppen

I 1982 slapp Radka Toneff og Steve Dobrogosz albumet “Fairytales” og oppnådde både gode kritikker og høye salgstall til jazzalbum å være på den tiden.

Toneff døde i 1982 og slapp tre album i sin levetid. I ettertid har det kommet flere samlealbum, en radiodokumentar og en biografi. I Ballades kanonisering av norske jazzalbum stemte jazzjournalister fram det samme albumet til det tredje beste jazzalbumet gitt ut i Norge.

Det er også innstiftet en egen pris i hennes navn som forvaltes av Radka Toneffs Minnefond og deles ut årlig. Eldbjørg Raknes fikk prisen i 2011.

I Morgenbladets kåring av de 100 beste platene i norgeshistorien, stemt fram av 100 musikere, har “Fairytales” gått av med den gjeve topplasseringen foran a-has “Scoundrel Days” og “Hunting High and Low”. Morgenbladet har ikke offentliggjort vinneren ennå, men bøkene som slippes i forbindelse med kåringen er til salgs i bokhandlene.

I dette videokuttet kan vi se og høre Toneff med Norrköping symfoniorkester i desember 1979. Låten som blir framført er Lost in the Stars, som er å finne i studioversjon på “Fairytales”.