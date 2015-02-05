Josefine 20 år

Josefine visescene jubilerer.

Scenen i Oslo styres av visekollegene Kari Svendsen, Jørn Simen Øverli og Lars Klevstrand som startet Josefine visescene ut fra at de så et behov for en profesjonell arena for viseuttrykk.

Ifølge trioen er mangfold en rettesnor i programmet, samtidig som norsk og nordisk musikk er dominerende — både innen forlkemusikk, jazzuttrykk, eksperimentell og tradisjonell visesang.

Også elever ved Foss videregående og BySteiner’n har årlig konserter ved visescenen, hvor de oppfordres til å synge på norsk.

Jubileet feires med 3-dagers festival i og ved Josefine vertshus i siste helg av mai. Programmet ser du her.