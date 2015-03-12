Viser

Visens Dag til Norge

Publisert
12.03.2015
Skrevet av
- Red.

Visens Dag feires for første gang i Norge. Den markeres med fremføring av Evert Taube-viser i Narvik og visejam i Lofoten.

I dag feires Visens Dag, 12. mars, for første gang i Norge. Det var Sverige som innført dagen i 1970, en markering av visedikter Evert Taube sin 80 årsdag. Siden har den blitt feiret i nabolandene Danmark og Finland, og innføres nå også her til lands.

Den markeres blant annet i Lofoten, der Trond Nyrud med kollegaer inviterer til en kveld med visesang. I morgen feires dagen – litt forskjøvet – i Narvik Kulturhus, der Ensemble Oscar skal fremføre Evert Taube-viser.

