Jakten på den perfekte festival – Del 6

Sommer er festivaltid, og tilbudene er uoversiktlig mangfoldige. For å hjelpe våre musikkelskende lesere med å finne frem i festivaljungelen, presenterer Ballade enda tre bidrag til vår rekke med festivalenqueter. Her slipper vi festivalarrangørene til, og lar dem skryte uhemmet av det de måtte ha å tilby av musikk og andre opplevelser. Priser, overnattingsmuligheter og gode grunner til at akkurat du skulle besøke dem, følger med på lasset. I denne sjette utgaven av Ballades festivaloversikt, slipper vi til Stavernfestivalen, Skånevik Bluesfestival og Norgesmesterskapet i Trekkspill.

Av Knut Steen

For å gjøre letingen etter nettopp «din perfekte festival» lettere, har vi henvendt oss til en rekke små og store festivaler, og avkrevd svar på et par enkle spørsmål.

I denne serien håper vi å kunne intrudusere våre lesere for nye alternativer til sommermoro – eller kanskje bekrefte at de som falt mest i smak i fjor, også frister i år.

God fornøyelse og god festivalsommer!

Festival: Stavernfestivalen

Når: 15. – 16. juli

Hvor: Stavern

Trekkplastre: Madrugada, Ralph Myerz and the Jack Herren Band, Bertine Zetlitz, Jim Stärk, Sondre Lerche, Paperboys, WE, JR Ewing, Sofian, ANNIE, Span, Ane Brun, Animal Alpha, Karpe Diem, Johndoe, X Makeena (FR), Christer Knutsen, Vidar Vang, Secret Rivals of Lama, Tolstrup, Intourium

1: Hva slags musikkprofil legger dere opp til?

Vi prøver ikke å være alternative, vi booker artister som vi vet har en viss appell hos folket. Samtidig er vi opptatt av å booke artister som vi har tro på at er up and coming. Vår line up består av rock/pop, funk, elektronika, drum ’n bass og hip-hop

2: Hvorfor bør folk velge akkurat deres festival denne sommeren?

Vi har samlet store deler av Norges musikkelite i forskjellige sjangere til Stavernfestivalen i år. Festivalgjengerne kan boltre seg i virkelig stor musikk på Stavernfestivalen på et festivalområde som er helt unikt. Stavern er for en perle å regne i sommerfylket Vestfold, og følgelig myldrer det av turister

3: Hva koster det, og hva får man for billettpengene?

Festivalpass koster 700,-, hvis man ønsker kun dagspass koster dette 550,-. Man får oppleve Norges musikkelite på to scener i idylliske og historiske omgivelser i Skråvika i Stavern. Vi kan garantere noen skikkelig fete musikkopplevelser! Nytt av året er at vi utvider festivalområdet ved også å inkludere stranden. Man kan altså også nyte strandlivets gleder med en pils i hånda, velte seg i sanden og digge artistene på scenene.

4: Hvordan er mulighetene for overnatting i nærheten av festivalområdet?

Stavernfestivalen har ikke egen camping, men det er flust av campingplasser og andre overnattingsmuligheter i Stavern og omegn. Turistene kommer i strie strømmer til Stavern i sommermånedene, så overnattingsmuligheter mangler vi ikke. En oversikt finnes på våre hjemmesider.

5: Er dere fornøyde med det dere får (eller ikke får) av offentlig støtte? Hvor mange frivillige må til for å drive festivalen rundt?

Vi har fått støtte for første gang i år, og det er selvfølgelig kjærkomment. Vi har 250-300 frivillige som gjør en uvurderlig innsats før, under og etter festivalen.

Festival: NM på Trekkspill 2005

Når: 29.06. – 3.07.05

Hvor: Radisson SAS Lillehammer Hotel, Lillehammer

Trekkplastre: Landets fremste trekkspillutøvere.



1: Hva slags musikkprofil legger dere opp til?

NM Trekkspill er jo en konkurranse, men i tillegg ønsker vi å presentere et utvalg av musikere fra Oppland i løpet av mesterskapet.



2: Hvorfor bør folk velge akkurat deres festival denne sommeren?

Her presenteres de fleste jangre med trekkspill i hovedrollen. Veldig mye variert og god musikk på trekkspill på et høyt nivå presentert i meget hyggelige omgivelser på Lillehammer hotel.



3: Hva koster det, og hva får man for billettpengene?

Arrangementet har aktivitet fra kl. 10.00. til kl.02.00. Derfor en dagbillett på kr.100,- og en kveldsbillett (fra kl. 18.00) på kr. 150,-! En får en utrolig variert musikkmeny.



4: Hvordan er mulighetene for overnatting i nærheten av festivalområdet?

Meget gode. Overnattingstilbud i alle kategorier, fra ca. kr. 225,- pr. dg i gangavstand fra Lillehammer Hotel. Gågata i Lillehammer ligger bare 600 m fra hotellet.



5: Er dere fornøyde med det dere får (eller ikke får) av offentlig støtte? Hvor mange frivillige må til for å drive festivalen rundt?

Vi er godt fornøyd med fylkeskommunens tilskudd, mindre fornøyd med kommunens. Ca. 45 frivillige er i sving.

Festival: Skånevik Bluesfestival

Når: 30 juni – 2 juli

Hvor: Skånevik, Etne Kommune

Trekkplastre: Europe, Big Bang, Bjørn Berge, Toni Lynn Washington, Roy Rogers & The Delta Rhythm Kings, Wig Wam, Knut Reiersrud + mange flere

1: Hva slags musikkprofil legger dere opp til?

Vi prøver oss innen rock/blues/soul sjangeren.

2: Hvorfor bør folk velge akkurat deres festival denne sommeren?

Dette er ein festival for deg som vil ha ein spesiell MusikkHappening i pakt med naturen, romantisk ved fjorden.

3: Hva koster det, og hva får man for billettpengene?

Her kan du kjøpe festivalpass kr 950 og enkeltbillettar til forskjellige arrangement. Her får du masse tøff musikk blant venner, fra morgen til God Natt!

4: Hvordan er mulighetene for overnatting i nærheten av festivalområdet?

Overnatting er som på festivaler flest; camping/båt/privat, eller under ein busk!

5: Er dere fornøyde med det dere får (eller ikke får) av offentlig støtte? Hvor mange frivillige må til for å drive festivalen rundt?

Vi er ein festival som greier oss uten sponsorstøtte av betydning, og uten offentlig støtte! Vi føler at de store syter mest over for lite støtte. Mange mindre festivaler som er like viktige som de store i sitt miljø, får ingen støtte av betydning. Ca 150 frivillige er med på Skånevik Bluesfestival.

Ballade mottar gjerne svar på overnevnte spørsmål fra alle som har en festival de vil reklamere litt for. Det spiller ingen rolle om festivalen er stor eller liten, eller hvilken sjanger man har siktet seg inn på. Om vi i tillegg får vite når og hvor festivalen skal være, og hvem som er de største trekkplastrene, blir vi veldig glade. Send en e-post til ballade@mic.no, førstemann til mølla-prinsippet gjelder! – Redaksjonen

