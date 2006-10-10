Jazz

– Et regnestykke som ikke går opp

Publisert
10.10.2006
Skrevet av
- Red.

– Det er viktig å skille skitt og kanel, skriver daglig leder i Østnorsk Jazzsenter, Kari Grete Jacobsen, i dette innlegget om regjeringens forslag til avviklingen av støtteordninger for lokale musikktiltak i Norsk kulturråd. – At det nå kommer en økning på en rekke ulike organisasjoner, ordninger og tiltak på musikkfeltet veier ikke opp for at LOK-ordningen nedlegges. Publikum vil garantert merke at lokale arrangører har 6 mill mindre å lage konserter for til neste år, skriver Jacobsen.

Av Kari Grete Jacobsen

Daglig leder, Østnorsk jazzsenter

Om Regjeringens forslag til avvikling av støtteordning for lokale musikktiltak (LOK) i Norsk kulturråd

I mandagens sending av Midt i musikken på P2 kan Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Randi Øverland, berolige landets musikkliv med at det ikke fins grunn til bekymring vedrørende forslaget om avvikling av LOK-ordningen, fordi det i Regjeringens forslag til statsbudsjett ligger en rekordøkning til musikk.

Vi har ikke unngått å legge merke til at det i budsjettframlegget er en økning til musikk på hele 64,1 mill, og dette er selvfølgelig gledelig lesning!

Men samtidig fjernes altså 6 mill på Kulturrådets LOK-ordning med den begrunnelse at ordningen har vært dyr å administrere og at kommunene burde fordele midler til konserttiltak rundt om i landet.

Øverland henviser til at de 6 mill skal omfordeles til Rikskonsertene slik at de kan lage flere offentlige turneer. Videre argumenterer hun med at de lokale konsertarrangørene må være fornøyde med at det blant annet legges opp til en økning i støtten til jazz med 3 mill, samt at festivalstøtten og ensemblestøtten også økes.

Her er det på sin plass med en oppklaring:

1. Økningen på 3 millioner til jazz er kjempebra! Men 3 mill. fordelt på Nasjonal jazzscene, Trondheim jazzorkester, Norsk jazzarkiv og Vestnorsk jazzsenter erstatter ikke 6 mill. i støtte til konsertarrangører over hele landet.

2. Økning i støtten til Rikskonsertene er også flott! Musikkmiljøet setter stor pris på at Rikskonsertene tilføres turnémidler slik at de kan sende mer musikk ut til folket. Men hvor skal konsertarrangørene finne midler til å ta i mot Rikskonsertenes turneer når det forsvinner 6 mill fra LOK?

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

3. Økning på 2.5 mill til ensemblene er selvfølgelig positivt (selv om vi trenger mer, mye mer!). Men; at ensemblene får bedre økonomi hjelper ikke når det forsvinner 6 mill fra arrangørleddet. Økningen i festivalstøtten er selvfølgelig positivt for festivalene og for utøvere og ensembler som får oppdrag der, men heller ikke dette veier opp for at støtte til helårsarrangører forsvinner.

Vi er absolutt ikke misfornøyde med den generelle økningen til musikkfeltet. Statsbudsjettet har en rekke gode endringer, og vi er fulle av forventing til de neste årenes oppfølging av Kulturløftet.

Et regnestykke som ikke går opp
Men det er viktig å skille skitt og kanel. De 6 mill i LOK-ordningen har kommet frivillige konsertarrangører, små festivaler og musikk-weekender, lokale kor, korps, orkestre og storband etc til gode.

At det nå kommer en økning på en rekke ulike organisasjoner, ordninger og tiltak på musikkfeltet veier ikke opp for at LOK-ordningen nedlegges. Publikum vil garantert merke at lokale arrangører har 6 mill mindre å lage konserter for til neste år.

Det er mildt sagt forunderlig at Regjeringen legger ned en arrangørstøtteordning før man har bygd opp en ny nasjonal klubbstøtteordning som sikrer alle sjangere. Og enda mer forunderlig at man oppfordrer kommunene til å dekke opp de 6 mill. uten først å vedta en kulturlov som sikrer at kommunene følger opp dette.

I sin pressekonferanse fredag 6.okt på Blå, uttalte statsråd Trond Giske at bortfallet av LOK-ordningen utgjør ca 15.000,- per kommune per år. For inneværende år har LOK-ordningen tildelt kr 272.000,- bare til jazz/impro-relaterte tiltak i Oslo.

Det hjelper ikke jazzarrangørene i Oslo om statsråden ber Oslo kommune kompensere bortfallet av LOK med kr. 15.000.

Dette regnestykket går ikke opp, selv med improvisasjonsvillige ører!

Østnorsk jazzsenter er et regionalt kompetansesenter for jazz med arbeidsoppgaver innen formidling, opplæring og informasjon. Senteret samarbeider med jazzmiljøene i de åtte fylkene i regionen, og legger til rette for at jazzmusikk er tilgjengelig for et størst mulig publikum på Østlandet.

DebattGenreJazzPolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Jazzsax

Østnorsk Jazzsenter søker prosjektleder

Østnorsk jazzsenter er et av fem regionale kompetansesentre for jazz med medlemskap i landsorganisasjonen Norsk jazzforum. Nå søker de en...

Jazzsax

Fremtidens jazz-band søkes

Sørnorsk og Østnorsk Jazzsenter søker etter jazzmusikere som kan bli «Framtida i norsk jazz». I løpet av to kvelder i...

Kari Grete Jacobsen (Foto: Jazzforum.no)

Østnorsk jazzsenter gratulerer Jaga Jazzist og Blå med dagen

I går ettermiddag ble det kjent at Oslo kommune har gitt Blå en halv million kroner til videre drift i...

Hilde Louise Asbjørnsen,

Lillestrøm Jazzklubb best på østlandet

Lørdag mottok Lillestrøm Jazzklubb prisen for årets jazzklubb på østlandet. Prisen deles ut årlig av Østnorsk Jazzsenter, som begrunnet årets...

Gateparade, Oslo Jazzfestival

Historisk løft for Oslo-jazzen

Oslo kommune har gitt Oslo-jazzen et historisk løft i 2005. – Dette har vi ventet lenge på. Nå kan endelig...

Bjørn Willadsen

Budsjettvinneren Trondheim Jazzorkester

Sør-Trøndelag var en av regionene som er gjenstand for sterk satsing på musikk i forslaget til statsbudsjett, som regjeringen la...

Flere saker

Lili Refrain

RadiOrakel og Inferno blir festivalpartnere

– Inferno fronter kvinnelige metalartister. Det vil inspirere og bidra til at flere unge kvinner og jenter vil starte å...

Lars Lillo Stenberg på Ballades Bak ordene live, januar

Ballade radio: Om Prøysen, samisk stolthet og Lars Lillos 300 sanger

Live on tape: Vi inviterte mannen bak «Tøff i pysjamas» og «Neste sommer» og dama bak Mari Boines viktigste låt...

SOM EI KULE: Kun deres andre konsert, sammen, men Tobas Sten og band overbeviste på Trondheim Calling.

Det lyser i øynene hans når han snakker om Nashville

Bransjefestivalenes muligheter – og hvorfor stjerneskuddet Tobias Sten ikke tar notater på seminar.