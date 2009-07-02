Blood Sweat Drum'n'Bass Big Band åpnet Tubaloonen

I Kongsberg er årets jazzfestival i gang, og Ballade var til stede under den største konserten åpningskvelden, målt i antall musikere på scenen.

Foto og tekst: Ole Albrekt Nedrelid, Kongsberg

Danske Blood Sweat Drum’n’Bass Big Band (BSDBBB) hadde tatt turen over Skagerrak for å gjøre stas på oss nordmenn med både dansk og norsk musikk. Solistene Palle Mikkelborg og Jørgen Munkeby fikk hver sin avdeling til relativt fri utfoldelse, men måtte også gi plass til en rekke sterke solister fra det store bandet.

BSDBBB er tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, og huser dermed en nokså ung musikerstall. Som navnet tilsier er den musikalske profilen ikke bare energisk, men også spredt i uttrykk og referanser, en profil som ser ut til å passe musikerne godt. Bandleder Jens Chr. ”Chappe” Jensen dirigerer, arrangerer og komponerer, og ser ut til å være en god inspirator somlivlig trekker musikken ut av orkesteret.

Om bandet virker ukjent, er det nok fordi det har vært lite i Norge. De siste årene har det imidlertid gjort suksess på forskjellige scener i hjemlandet, og nettopp på grunn av den varierte profilen er musikken i stand til å nå publikum utover den faste storbandskaren. Her finnes et vell av grooves og rockebeats, for å si det på godt norsk, mens både calypso-, afro- og også friimprov-inspirerte partier sjelden er langt unna.

Palle Mikkelborg er selv dansk og kjent som en utforskende jazztrompetist. I norsk sammenheng har han samarbeidet mye med blant andre Terje Rypdal, ofte i et klangfullt lydlandskap som gjerne forbindes med plateselskapet ECM.

Palle Mikkelborg (Foto: Ole Albrekt Nedrelid)

Å smelte dette landskapet sammen med et orkester som har både blod, svette, trommer og bass i navnet sitt, kan allerede på papiret antyde en viss kulturkrasj. Det første settet bar derfor preg av akkurat dette, at Mikkelborgs møte med en generasjon yngre musikk og musikere ikke var den mest vellykkede sammenslåingen.

Dette i kontrast til neste sett, hvor Jørgen Munkeby fikk delta med en del av sine komposisjoner. Munkeby har de siste årene vært med på å lede frijazzbandet Shining over til å bli et av de hardere rockebandene i Norge, dog tett fulgt av et interessert jazzpublikum. Han skriver det meste av Shinings materiale, og har gitt «Chappe» Jensen i BSDBBB muligheten til å orkestere dette ut for sitt storband. Dette gjorde de en konsert med i 2007, en innspilling det også ble plate av.

Jørgen Munkeby (Foto: Ole Albrekt Nedrelid)

For den som kjenner låtene fra Shinings studioarbeid, er det en finurlig opplevelse å høre dette spredt utover et akustisk orkester. Tunge gitarriff ligger med ett i en rekke blåsere, og det ellers så solide og kompakte kompet er fordelt på to trommesett og to basser. Dette burde påkalle et massivt inntrykk.

Men sannheten er noe annerledes. Storbandet lykkes i å treffe riktig på enkelte energiske partier, hvor grunnmaterialet gir rom for en vellykket orkestrering. Likevel fikk vi her høre en del ikke fullt så vellykkede harmonier. Jeg skal ikke si det lignet The Blues Brothers, men jeg må innrømme jeg tenkte på dem.

Med andre ord var dette en ganske variert opplevelse, fra kraftfulle og imponerende spark i fortissimo, til noen forsøk på å legge sammen to og to uten helt å komme frem til fire. For eksempel er hyppige skift mellom 80-tallsrock og 40-talls storbandswing en diskutabel kontrast. Og det sier dessuten sitt at Munkebys låt Airborne, som kom ut med Jaga Jazzist i 2001, var blant det som fungerte best i orkesteret denne kvelden.

Blood Sweat Drum’n’Bass Big Band (Foto: Ole Albrekt Nedrelid)

Men danskene kan spille, ingen tvil om det. En etter en kom de frem fra blåserekkene og spilte flotte soli, og spesielt vil jeg nevne alt- og barytonsaxofonduetten mellom Julie Kjær og Mette Rasmussen, som voksent og lekent viste instrumentenes potensialer i fritt lynne. Også vokalistene Gunhild Overegseth og Turid Guldin må trekkes frem som to viktige støttehjelpere til solistene Mikkelborg og Munkeby.

Dette storbandet er en kraftpakke i form av energi, engasjement og musikalske evner, men som så mye annet, forutsetter også dette riktig behandling.