Når artister samler seg en familie

Rapperen Jango entrer scenen med plate og stjerneprodusert singel, og dessuten: Med en kreativ, valgt familie i ryggen.

Velger seg kollektiv: Arendalitt Faraja Monsieur Basaluci har fått Tommy Tee til å produsere beats på sin singel «Streit». Mange i Norge har et forhold til Tommys eget kollektiv, Tee Productions – og hørt yngre artister lansere ting fra grupper som liker hverandres kunst, musikk, bilder, ja, skal vi bare kalle det greier? Som når NMG/G-huset, Nora Collective, Vibbefanger og mange flere har stått bak og heiet fram henholdsvis Store P, Arif og Musti, Eirik Aas et cetera.

Faraja – eller Jango, som han heter i musikksammenheng – finner sammen med andre i familienavnet Ladnera.



– Kan vi kalle dere brødre, dere i Ladnera?

– Tilnærmet, ja, sier den fornøyde rapperen på telefon. Fornøyd med å være underveis, fornøyd med musikken, og at det blir til det han vil.

– Vi er sju som driver med bilder, video, film, forskjellig … Men hittil har vi brukt det mest til å prøve å pushe musikk.

– Endre er min hovedfotograf, Johannes på film, Bendik tar også bilder, Ulf produserer og Simen og Omar og meg gjør musikk. Etternavnene og flere av tingene de har gitt ut, finner du på Facebooksida, og på Youtuben, deres.

– Hvilken styrke ligger det i å ha dem i ryggen?

– Det er fantastisk! I seg selv når man ut til mange, bare fordi vi er flere som kan spre musikken. Og bare det å ha noen på hånda, nærmest «på lager», som kan hjelpe til med videoer, det visuelle og så videre, så du som artist kan fokusere på å lage dritbra musikk. «Jeg hjelper deg, du hjelper meg, så vokser vi alle sammen!».

I «Streit» beskriver Jango ambisjoner, mål, ønsket om å jobbe seg opp:

Legger meg sent / jobber til sent

det jeg har sagt / det har jeg ment

alt det jeg har / har jeg fortjent

Slik traff de Tommy Tee, radio-DJen og musikkprodusenten som vel er det navnet flest nordmenn forbinder med rap: Jango fikk mye oppmerksomhet for en fristilrap på instagramkanalen sin, som også gjorde at han ble invitert til Tees National Rap Show (NRK P3). Etter intervjuet på radio har de holdt kontakten og fra tid til annen møttes i musikkstudioet. Resultatet er singelen «Streit», låta på en kommende utgivelse som gudfaren har produsert for den unge artisten:

– Jeg hadde to av Arendals aller beste på session i Torggata en kald vinterdag. Gutta skrudde opp varmen betraktelig og kokte opp en banger man kan smile til. Disse sørlandsgutta har en lys framtid foran seg, sier Tommy Tee om Jango – og Nasrii, også med på låta.

– Har du sett til folk som Nora Collective og andre og tenkt at det de gjør er rett?

– Absolutt. Og også for eksempel Vibbefanger som står bak Eirik Aas, han er med på en låt når plata mi kommer. Når man ser på konkurransen i musikkbransjen, er det godt å ha rette støttespillere.

– Hvilke internasjonale kollektiv ser du til for inspirasjon?

– For eksempel Odd Future, som har stått bak Frank Ocean og Tyler the Creator – og ASAP Mob … Jeg føler nærmest det har blitt en norm: du får med deg andre som har noe å bidra med, og bygger deg opp – og er venner samtidig.

– Hvilke ting har du kutta fra plata etter å ha fått kritikk fra de andre rundt deg, da?

– Nei, dér har jeg full kontroll sjøl. De er ikke seine med å fortelle meg det om det er noe de ikke synes er bra nok, men det er jeg som velger alt.

Ærndal, men ikke

– Ladnera … hva står det for?

– Dét er en hemmelig kode som jeg ikke sier bort! Har du prøvd å lese det baklengs?

– Aaahhh (panneklask). Men dere er fra Arendal, og samles rundt den identiteten – men du bruker ikke dialekta?

– Nei, jeg er fornøyd med å ikke snakke og rappe på arendalsk.

De tre i kollektivet som jobber mest med musikk har nå flytta til Oslo. Og fellesskapet, delinga, varer det evig?

– Det kan jo bli en grad av omorganisering, se på nevnte eksempel med Frank Ocean og Tyler … Noen ganger må man se på hvem som bygger hverandre best og går videre på en annne måte. Men vi har lyst til å holde det gående så lenge som det går. Men spesielt i rap kan man få motstridende visjoner og derfor gjøre andre ting, beskriver Jango, om en hypotetisk framtid.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Ambisjonene hans er tjukt til stede på det Ballade.no har fått høre fra den kommende debutplata.

Humor-bonus: Siden vi snakker om dette såkalte backe-fenomenet, klarer ikke balladejournalisten å ikke tenke på den norske parodien på fenomenet – gjort av Jakob Schøyen Andersen og Fridtjof Josefsen. Både Stig Brenner (den gang Unge Ferrari, i nevnte Nora), Store P (i NMG/G-huset) – og Tix – var inspirasjon for Falafelboys i sketsjene;

Frank Le og Jango sjøl produserer mesteparten av den kommende «Mamma sa…», som er som en lang EP å regne. Den er planlagt til mai. Første singel kommer fredag 12. mars.