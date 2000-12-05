Helge Iberg: Halvveis

Plateselskapet Curling Legs har kommet med en ny CD bygget over tekster av Rolf Jacobsen. Utgangspunktet er en sangsyklus kalt «Pusteøvelser», som Helge Iberg skrev på bestilling fra sangeren Per Vollestad. Flere av Norges mest kjente musikere medvirker på albumet, som Olav Anton Thommesen begeistret omtaler som «en fornyelse av romansetradisjonen».

Prosjektet har sitt opphav i en sangsyklus Iberg skrev på bestilling fra sangeren Per Vollestad i 1993. Siden den tid er nytt materiale kommet til og elementene er formet til en helhet i studio. Instrumentariet er strykekvartett, saksofoner, piano/elektronikk og perkusjon, sammen med baryton Per Vollestad og Odd Børretzens foredrag av Jacobsens dikt (som forhåpentlig vil gi diktene nye lyttere). Musikken står godt på egne bein, men er intimt sammenvevet med dikterens temaer. I tillegg ledsages platen av Ibergs egne kommentarer til diktene.

Helge Iberg sier selv: – Rolf Jacobsens dikt har ingen opplagte musikk-musikalske undertoner og de hviler mer enn godt nok i sin egen språklige form. Musikken har derfor ingen pretensjoner om å ”forhøye” eller ”fortolke” teksten, men snarere la teksten være en klangbunn for et nytt kunstnerisk uttrykk og en ramme om temaer som jeg er sterkt engasjert av.

Platen inneholder en dramaturgisk helhet som kan minne om en erkjennelsesprosess: En utvikling trigget av den provoserende bevisstløsheten i samtiden, individets irrasjonelle tilbøyeligheter og melankolien og paradoksene som de dypere perspektivene stiller oss over for.

Ove Røsbak, lyriker og Jacobsen-biograf, sier: – Rolf Jacobsen var et beskjedent menneske. Han lot seg gjerne hylle, men snudde seg halveis bort under hyllesten.

Når Rolf Jacobsens verk hylles, innhylles det. Derfor trenger vi dem som tar diktene hans i bruk – så vi igjen og igjen kan oppdage knivodden, ømheten, den hvite flammen i dem.

Helge Iberg har gjennom sin musikk vist meg en ny måte å se det gule øyet og fuglen innestengt i brystet, som RJ dikter om. Hans kommentarer i cd-heftet er kloke og skarpe. Jeg takker. –

Olav Anton Thommesen, komponist, sier: – Helge Iberg har med dette verket oppdatert romansetradisjonen – og tilpasset den ”hjemmelyttingen” ved å ta i bruk nyvinningene innen studioteknologien.Romansen har fått en ny form som innbefatter tekstlesning, sang, kammermusikk og teknologisk bearbeidelse, hvis overordnede mål er en annen måte å sammenstille tekst og musikk. En ny lytteopplevelse. Romansen av i dag?

Arild Andersen, musiker, sier: – Alt jeg har hørt av Helge Iberg har overasket meg. Han har en spesiell evne til å finne musikalske vinklinger som er nye og utfordrene. En så slitt klisje som musikk og lyrikk greier Iberg å gjøre totalt på en egen måte. Det musikalske utrykket her er i seg selv en nyforming av skrevet og improvisert lyd som imponerer sterkt i tillegg til den organiske sammenhengen med teksten og ikke minst hvordan teksten er plasert fraseringsmessig inne i musikken.



Terje Tønnesen, musiker, sier: – Når jeg møter Helge, og han svarer mitt «Hvordan går det?» med sitt «Nei, nå går det veldig dårlig», vet jeg at alt er normalt. Han er en av de få mennesker jeg kjenner som er sinsér nok til å ta et slikt klisjespørsmål opp til seriøs overveielse og legge hele sin pessimistiske verdensanskuelse i svaret. Han er et allsidig og engasjert menneske, i går ved Stavanger Symfoniorkesters urfremføring av et radikalt samtidsverk, i dag foredrag om «det ondes problem» ved Antroposofisk senter, i morgen konsert i et eller annet jazzforum . Helge er et viktig menneske for meg fordi han gjennom sitt kunstneriske, menneskelige virke har et reflektert helhetssyn. –

Helge Iberg har en meget allsidig bakgrunn fra norsk musikkliv som komponist og pianist. Han var ”musikalsk vidunderbarn” fra 3års alderen men måtte pga. et nevrologisk problem oppgi en pianistkarriere. Han har i de siste årene mottatt bestillinger fra symfoniorkestre, festivaler og kjente solister.(bla. Ole Edv. Antonsen og Det Norske Kammerorkester.) Flere av hans tidligere CD-utgivelser har vært nominert til spellemannsprisen mens operaen ”Det Ondes problem etc.” vant Prix Italia 1990. Hans siste plateutgivelse ”Never ending West Side story” på KKV fikk glimrende kritikker.

Helge Iberg er selv dirigent, og står også for piano, sequencerprogrammering og synthesizer-spill på platen. De tre hovedaktørene på «Halvveis» er ellers Per Vollestad (sang), Odd Børetzen (resitasjon) og Bendik Hofseth (saxofoner). Øvrige medvirkende musikere er Terje Tønnesen (fiolin), Atle Sponberg (fiolin), Nora Taksdal (bratsj) og Øystein Birkeland (cello), samt Hans Kristian Kjos Sørensen (marimba, slagverk), Ivar Anton Waagaard (piano), Elin Rosseland (vokal), Rune Arnesen (perkiusjon), Jon Gjesme (fiolin), Stig Ove Ose (bratsj) og Emery Cardas (cello) og Desirée Kongerød (yogapust).

Albumet distribueres av Musikkoperatørene/Diskos.