Barn i orkester

Grunnleggende ferdigheter

13.06.2012
- Red.

INNLEGG: Opplæringsløpet bør inkludere flere ferdigheter, skriver Hans Ole Rian i MFO.

I A-magasinet den 9. juni uttalte Andreas Schlicher, PISA-sjef, OECD-topp og «PISA-undersøkelsens far»:

«Jeg var heldig. Foreldrene mine brukte mye tid på å utvikle ferdighetene mine. Gjennom hele ungdomstiden spilte jeg ulike instrumenter, senere i et kjent orkester. Dette har spilt en viktig rolle i utviklingen av det tankegodset jeg har i dag. Jeg måtte øve, jobbe hardt. Utvikle høy selvdisiplin, lærte å samarbeide og å lytte. Eksempler på evner og ferdigheter som er vanskelig å oppdage».

Det er en åpenbar sannhet at elever som får erfare mestring vil oppleve en langt større lærings­motivasjon og selvtillit til å gå løs på vanskelige utfordringer, og at skolen derfor må vektlegge fag som fremmer dette i grunnopplæringen. Det er innlysende at den praktisk-estetiske opplæringens plass i skolen må styrkes og at skolen må vektlegge kulturell kompetanse som et viktig verktøy for utviklingen av elevens kritiske sans og nysgjerrige kreativitet.

Stortingsmeldingen fra 2003 om skole ble kalt for «Kultur for læring». Det er viktig å understreke at kultur gir læring!

Evne til kreativitet

Jeg vil også påpeke at kulturell kompetanse ikke bare er viktig for de unges orienteringsevne, men også for deres evne til kreativitet, nyskaping og idérikdom. De praktiske og estetiske fagene byr på kunst- og kulturuttrykk som vekker og forsterker følelser, og fremkaller både refleksjon og spontanitet hos elevene. Disse fagene fremmer en vesentlig læringsvilje- og motivasjon, Å praktisk mestre uttrykksformer som litteratur, musikk, drama, multimedia, foto, film, språk, dans og design forsterker elevenes evne til å kommunisere sine faglige ferdigheter, fantasi, kreativitet og forståelse, og bidrar til en kunnskapsbygging som tar utgangspunkt i elevenes egenart og mestring.

Flere ferdigheter må inn

I dag vektlegges fem ferdigheter i i opplæringsløpet: å kunne uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og å kunne bruke digitalt verktøy.

På bakgrunn av det skissert ovenfor, og for å sikre at elevene utvikler en bred og helhetlig kompetanse gjennom opplæringsløpet, må vi i tillegg innføre følgende grunnleggende ferdigheter: Læringsstrategier og motivasjon, og sosial, kulturell og estetisk kompetanse.

Hans Ole Rian er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon

