God påske!

Publisert
01.04.2015
Skrevet av
- Red.

Ballade tar påskeferie og gjenopptar publisering fra tirsdag 7. april.

I mellomtiden har vi hentet frem noen saker fra arkivene våre, som forslag til påskelektyre.

I 2001 publiserte vi denne artikkelen av Anne Jorunn Kydland Lysdahl om Eivind Grovens arbeid med det renstemte orgelet: «Groven oppfattet sitt arbeid med de renstemte orglene som et forsøk på å tilfredsstille høresansen, som et skritt nærmere det fullkomne», skriver hun.

Dette året profileres Arne Nordheim under Festspillene i Bergen. I anledning hans 75-årsdag i 2006 fortalte han Ballade: «Feiringen var jo et naturlig fysisk anliggende, idet at jeg har levet lenge. Jeg kom til verden, som det heter – jeg lukket øynene og stupte ut».

I en sak fra 2012 ble det stilt følgende spørsmål: «Hvilket forhold har norske musikere til Don Cherry?», mens det sommeren 2005 ble debattert hvilken betydning cool-musikken har hatt. Kjell Håve oppsummerte debatten her, komplimentert med egne observasjoner og innvendinger.

Helt til sist, «det er viktig å synliggjøre stemmene til de som befinner seg på utsiden av det etablerte», sa Heidi Stavrum i anledning sin doktorgrad om forholdet mellom danseband og det etablerte kulturlivet.

