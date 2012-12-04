Forbereder ansattkutt i Operaen

Flere ansatte må gå i løpet av de neste to årene. Men DNO&B vi fortsatt øke produksjonen.

Den 20. desember kommer nedskjæringsplanene på styrebordet i Den norske opera og ballett (DNOB). , og nå ser det ut til at flere ansatte må gå i løpet av de neste to årene.

Dagbladet skriver i dag at mellom 20 og 30 årsverk må kuttes, for å få endene til å møtes. Operaen har i dag 633 årsverk.

Må dekke pensjonsutgifter

— Det er Dagbladets antall, vi har ikke vedtatt noe ennå, sier administrerende direktør i Operaen, Tom Remlov.

— Planen er fortsatt under forberedelse. Det vil skje en nedbemanning, det vet vi, men hvordan det skal foregå blir ikke vedtatt før styremøtet 20. desember.

At 20 millioner må spares skyldes dramatisk økte pensjonsutgifter. På ett år har Operaens pensjonspremie økt fra 50 til over 100 millioner, og selv om deler av utgiftene ble dekket over statsbudsjettet for 2013, må operaen altså bidra med 20 millioner selv. Totalt får DNOB 557,5 millioner over neste års statsbudsjett.

Kaller det økonomisering

På tross av kuttene fastholder likevel Remlov at produksjonen på huset skal økes.

— Er det mulig å øke produksjonen når man kutter i bemanningen?

— Ja, det mener vi. Dette er ikke bare kostnadskutt, det er effektivisering. Samtidig som vi må kutte utgifter, ønsker vi også å øke tilbudet slik at det gir inntekt. Vi kaller det økonomisering.