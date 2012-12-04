Forbereder ansattkutt i Operaen

Publisert
04.12.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Flere ansatte må gå i løpet av de neste to årene. Men DNO&B vi fortsatt øke produksjonen.

Den 20. desember kommer nedskjæringsplanene på styrebordet i Den norske opera og ballett (DNOB). , og nå ser det ut til at flere ansatte må gå i løpet av de neste to årene.

Dagbladet skriver i dag at mellom 20 og 30 årsverk må kuttes, for å få endene til å møtes. Operaen har i dag 633 årsverk.

Må dekke pensjonsutgifter

— Det er Dagbladets antall, vi har ikke vedtatt noe ennå, sier administrerende direktør i Operaen, Tom Remlov.

— Planen er fortsatt under forberedelse. Det vil skje en nedbemanning, det vet vi, men hvordan det skal foregå blir ikke vedtatt før styremøtet 20. desember.

At 20 millioner må spares skyldes dramatisk økte pensjonsutgifter. På ett år har Operaens pensjonspremie økt fra 50 til over 100 millioner, og selv om deler av utgiftene ble dekket over statsbudsjettet for 2013, må operaen altså bidra med 20 millioner selv. Totalt får DNOB 557,5 millioner over neste års statsbudsjett.

Kaller det økonomisering

På tross av kuttene fastholder likevel Remlov at produksjonen på huset skal økes.

— Er det mulig å øke produksjonen når man kutter i bemanningen?

— Ja, det mener vi. Dette er ikke bare kostnadskutt, det er effektivisering. Samtidig som vi må kutte utgifter, ønsker vi også å øke tilbudet slik at det gir inntekt. Vi kaller det økonomisering.

Relaterte saker

Tom Remlov

Operaen må kutte 20 millioner

Den Norske Opera & Ballett får en økning på 48,5 millioner kroner over statsbudsjettet. Høye pensjonsutgifter medfører likevel kostnadskutt i...

Remlov: – Svært alvorlig for Operaen

Pensjonskostnadene er i ferd med å vokse Den Norske Opera & Ballett over hodet. Operaens styre frykter at situasjonen vil...

Per Boye Hansen

Krutt i tønna

Flere produksjoner, flere titler, flere forestillinger – men hvordan? Påtroppende operasjef Per Boye Hansen vil gjennomføre en «total trimming av...

Flere saker

Bilde fra Spira

Ballade video C: Ballade i hundre!

Hundre utgaver, elleve videoer, tre premierer! Vi feirer med Spira, Leifson, Ida Maria, Nikkeby Lufthavn, Endtimers, Jarle Bernhoft, Sleepyard, Karin...

TIDLIGERE PRISBELØNNET: Filip Roshauw og Audun Vinger med TONOs Formidlerpris

Pris til jazzbloggen «Now’s the time»

– Det begynte med en liten konsertguide og så bare ballet det på seg, sier Filip Roshauw og Audun Vinger,...

Fra konsert med Aurora under Arrangørkonferansen i Ålesund i

Brudd mellom TONO og Norske Konsertarrangører

Fra første juli må konsertarrangører forhandle individuelt med TONO. Også avtalen med Norsk Musikkråd er sagt opp, forhandlinger pågår.