Groven pianoet
AktueltFolkemusikk

Verdenspremiere for Groven-pianoet

Arvid Skancke-Knutsen
Publisert
18.04.2001 13:42
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

8. oktober 2001 er det 100 år siden komponisten, musikkforskeren og spelemannen Eivind Groven ble født. Torsdag 19. april blir det foredrag og konsert i Levinsalen ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, der den amerikanske musikkviteren David Løberg Code for første gang i verden vil presentere Groven-pianoet.

— Eivind Groven gjorde en enorm innsats for norsk musikk, og ikke minst folkemusikken, uttalte nylig førsteamanuensis Anne Jorunn Kydland Lysdahl ved Norsk Musikksamling i forbindelse med årets Groven-jubileum. Hun har selv jobbet med Groven-materiale både i universitetssammenheng og som utøver og kordirigent, og er med på å koordinere flere av de mange arrangementene i det inneværende året. Både folkemusikeren og den klassiske Groven skal markeres. Stavanger Symfoniorkester planlegger å spille inn verker av Groven på plate i løpet av året, mens det i følge Telemarkavisa også vil bli en markering av Grovens hundreårsdag i forbindelse med årets landskappleik, samt under Kammermusikkfestivalen i Oslo i august.

Med David Løberg Code fra Western Michigan University som gjest vil man i morgen for første gang presentere det såkalte Groven-pianoet. Dette instrumentet er stemt etter mønster av Eivind Grovens renstemte orgel, og består av fire pianoer som er koblet sammen via en datamaskin. På denne måten blir pianoets repertoar kraftig utvidet – et nyvinning som David Løberg Code omtaler som «the un-tempered clavier.» Løberg Code vil selv demonstrere oppfinnelsen, noe han også er blitt invitert til å gjøre under Gilmore-festivalen i Kalamazoo i USA i 2002.

David Løberg Code har undervist på Hobart & William Smith-collegene, samt ved Universitetet i Maryland. Han er en høyt skolert bratsjist, og har også lært seg å spille hardingfele. Han interesserer seg for feministiske perspektiver innen musikklivet, og har doktorgrad i musikkteori – et emne han også har skrevet en rekke artikler om i fora som Perspectives of New Music, Interface, Journal of Music Theory Pedagogy, Theory & Practice og Music Theory Online. Han interesserer seg spesielt for stemmesystemer, og er noe av en ekspert på norsk folkemusikk – både som praktiserende musiker og musikkviter. Løberg Code, som selv har lært seg norsk, har flere ganger gjestet Norge, og har blant annet undervist ved workshops i Stavanger. Han er for tiden gjesteforsker ved Universitetet i Oslo, og nytter i den forbindelse godt av et Fulbright-stipendiat.

Løberg Code drifter ellers flere nettsteder om musikk, og har også designet web-sidene til WMU School of Music. Du vil finne mer om hans interesse for – og praktiske gjennomføring av – Grovens ideer om musikk på denne lenken.

Under konserten i Levinsalen vil det spilles både folkemusikk og klassisk musikk. Foredraget til Løberg Code tar til klokken 13, mens det klokken 15.30 blir konsert med bl.a. Øyonn Groven Myhren (sang), Kåre Nordstoga (klaver), Sigmund Groven (munnspill) og Per Øien (fløyte), samt studenter ved Norges Musikkhøgskole. Yamaha stiller instrumenter gratis til rådighet, mens Norsk kulturråd har støttet arrangementet.

For øvrig vil årbok for norsk folkemusikk, som Norsk Folkemusikk og Danselag i år gir ut for tiende gang, i følge TA bli en ren Groven-årbok, med artikler som forteller om Eivind Grovens mangesidige innsats for norsk folkemusikk.

En foreløpig kalender over begivenheter i Groven-året finner du på lenken under.

Eivind Groven

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