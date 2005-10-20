Tryllefløyta – ein folkeopera: Rikskonsertenes største satsning noen gang

14. oktober entret noen av våre fremste folkemusikkutøvere scenen på Den Norske Opera. Forestillingen heter «Tryllefløyta» – og byr på Berit Opheim, Kirsten Bråten Berg, Øyonn Groven Myhren, Jon Andreas Halvorsen, Odd Nordstoga og Åsmund Nordstoga som noen av de sterke navnene som her fremfører Mozarts store verk i en røff folkemusikkversjon. Nå skal oppføringen i første omgang på Norgesturné frem til 15. november, og til sammen spiles på rundt 40 scener i Norge og Sverige. – «Tryllefløyta» er det største og kanskje mest dristige prosjekt Rikskonsertene noensinne har gjort, sier konsertsjef i Rikskonsertsene, Helge Skansen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Det handler om å finne en balanse, sier den svenske regissøren av ”Tryllefløyta – ein folkeopera” Leif Stinnerbom.

Mozarts musikk er utgangspunktet, og Stinnerbomhar lovet at forestillingen skal følge melodiene og til tider også arrangementene hans.

Stinnerbom har satt opp Tryllefløyten tidligere, men da som klassisk opera. Nå blir det klassiske ensemblet byttet ut med til sammen ni kvedere og to dansere som får tonefølge av den unge og nyskapende svenske folkemusikk-kvartetten Harv. Lib

— «Tryllefløyta» er det største og kanskje mest dristige prosjekt Rikskonsertene noensinne har gjort. Målet er å utforske potensialet folkemusikken og folkedansen har på større scener, og da var det naturlig å la folkemusikktradisjonen få bryne seg på den første folkelige operaen i musikkhistorien, sier konsertsjef i Rikskonsertene, Helge Skansen.

Forestillingen er et samarbeid mellom Rikskonsertene, svenske Riksteatern og Västanå teater, og skal spilles på rundt 40 scener i Norge og Sverige. Tryllefløyta markerer også to jubileer; 100-årsmarkeringen i 2005 og Mozarts 250-års fødselsdag i 2006. Forestillingen er også støttet av Svenska Institutet, Statens kulturråd i Sverige og Voksenåsen.

— Mozarts Tryllefløyten var den første operaen basert på folkelige uttrykk, forteller Helge Skansen. – Derfor var det naturlig å velge akkurat denne oppsetningen når folkemusikken og folkedansen skulle bryne seg på operaformatet.

Alle karakterene har fått nye navn i oppsetningen, som er oversatt til nynorsk av forfatter Stein Versto. Og mens musikken bearbeides og fremføres av den anerkjente, svenske folkemusikkgruppa Harv, står ni av Norges fremste folkemusikere på scenen.

— Det er spennende å jobbe sammen med musikerne, siden musikken må tilpasses. Det ville blitt slitsomt å komme så høyt som i Mozarts originale toneleier, og det hadde heller ikke blitt ekte kveding av det. Jeg synger jo ikke akkurat sopran, sier Kirsten Bråten Berg. Hun fortsetter: – Da jeg hørte om dette prosjektet var jeg først veldig skeptisk. Men begeistringen bare vokser og vokser, og det er veldig moro. Det er en veldig trivelig gjeng å jobbe sammen med, og alle er jo så unge. Jeg blir jo rene nestoren.

Også Odd Nordstoga reagerte først med skepsis, men synes nå prosjektet er spennende. Han er også veldig fornøyd med rollen sin, som er blitt omdøpt fra Papageno til Fuglefanten i den nynorske versjonen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Jeg er jo velsigna heldig som har fått rollen som Fuglefanten, for han er en naiv person som har litt humor. Det er bra å ha ei slik rolle. Dessuten er jo hele greia slik at publikum for en gangs skyld kan få med seg teksten, og det er jo ikke så vanlig i opera. Jeg tror det blir positivt, sier han.

Forestillingen har så langt fått svært gode omtaler,

Og det er en imponerende rolleliste som nå skal møte publikum landet rundt :

Jon Anders Halvorsen er Prins Sveinung (Pamina), Øyonn Groven Myhren er Ung Silja (Tamino), Odd Nordstoga opptrer som Fuglefanten (Papageno), mens Berit Opheim er Månefruva, Fuglefenta (Nattens dronning/Papagena). I rollene som de tre terner finner vi Kirsten Bråten Berg, Marit Mattisgard og Gro Kjelleberg Solli. Aasmund Nordstoga er Solsira (Sarastro), mens Annar Nohre By har rollen som Sven Svarte, Talar (Monostratos). I tilegg medvirker danserne Martin Myh og Jon Ellingsen.

Blant musikerne under forestillingen finner vi Folkemusikkgruppa Harv, samt Magnus Stinnerbom (feler, harmonium, dreielire m.m), Daniel Sandén-Warg (feler, mandola, dreielire), Christian Svensson (perkusjon) og Mattias Pèrez (gitarer). Regi er ved Leif Stinnerbom, mens koreografi og scenografi er ved henholdsvis Indra Lorentzen og Lars Jacobsen.

Turnéliste for «Tryllefløyta – ein folkeopera» i Norge:

14,. 15. og 16. okt.: Den Norske Opera, Oslo

19. oktober: Drammens Teater, Drammen

20. oktober: Bakkenteigen, Horten

21. oktober: Maihaugsalen, Lillehammer

22. oktober: Kulturhuset Elvarheim, Elverum

26. oktober: Ål Kulturhus, Ål

27. oktober: Førdehuset, Førde

28. oktober: Grieghallen, Bergen

29. oktober: Festiviteten, Haugesund

30. oktober: Sandnes Kulturhus, Sandnes

8. november: Bodø Kulturhus, Bodø

9. november: Harstad Kulturhus, Harstad

10. november: KulturHuset, Tromsø

13. november: Ibsenhuset, Skien

14. november: Arendal Kulturhus, Arendal

* 15. november: Agder Teater, Kristiansand

Note fra Ballade: På denne siden hos Rikskonsertene finner du mer detaljerte opplysninger, samt muligheten til å høre utdrag fra forestillingen. Omtaler av «Tryllefløyta – ein folkeopera» finner du bl.a. på disse sidene fra NRK, Varden, Telemarksavisa, Drammens Tidende og Folkemusikk.no.