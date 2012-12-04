Økonomisk opptur for landsfestival

Overskudd på over 700.000 kroner for Landsfestivalen i gammaldansmusikk.

Landsfestivalen i gammaldansmusikk, som i år ble arrangert i samarbeid med Vågå spel– og dansarlag, ble en økonomisk suksess. Under dugnadsfesten i Vågåhallen i forrige uke offentliggjorde Kjærsti Gangsø, leder i hovednemda, et overskudd på 722.000 kroner.

Pengene brukes til blant annet rekrutteringsarbeid i laget. Det har aldri tidligere vært et større overskudd på en landsfestival, ifølge Folkorg, som eier festivalen.

Overskudd for Landskappsleiken

De to siste årene har antallet påmeldte til Landsfestivalen økt med 35 prosent. Det var over 700 utøvere med i konkurransene i Vågå, mens 411 frivillige deltok, melder Folkorg..

– Vi arrangerte ikke Landsfestivalen først og fremst for pengenes skyld, men når det først går så bra, så er det jo veldig moro, sier Kjærsti Gangsø.

Ifølge Rannveig Djønne i Folkorg tyder også de foreløpige tallene fra Landskappsleiken, den andre festivalen som drives av folkemusikkorganisasjonen, på et overskudd.