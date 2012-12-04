Folkemusikk

Økonomisk opptur for landsfestival

Publisert
04.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Overskudd på over 700.000 kroner for Landsfestivalen i gammaldansmusikk.

Landsfestivalen i gammaldansmusikk, som i år ble arrangert i samarbeid med Vågå spel– og dansarlag, ble en økonomisk suksess. Under dugnadsfesten i Vågåhallen i forrige uke offentliggjorde Kjærsti Gangsø, leder i hovednemda, et overskudd på 722.000 kroner.

Pengene brukes til blant annet rekrutteringsarbeid i laget. Det har aldri tidligere vært et større overskudd på en landsfestival, ifølge Folkorg, som eier festivalen.

Følg Ballade på Facebook

Overskudd for Landskappsleiken

De to siste årene har antallet påmeldte til Landsfestivalen økt med 35 prosent. Det var over 700 utøvere med i konkurransene i Vågå, mens 411 frivillige deltok, melder Folkorg..

– Vi arrangerte ikke Landsfestivalen først og fremst for pengenes skyld, men når det først går så bra, så er det jo veldig moro, sier Kjærsti Gangsø.

Ifølge Rannveig Djønne i Folkorg tyder også de foreløpige tallene fra Landskappsleiken, den andre festivalen som drives av folkemusikkorganisasjonen, på et overskudd.

FestivalerGenreFolkemusikkGammeldansOrganisasjoner

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

