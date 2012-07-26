Folkemusikk

Ut av dansen

Publisert
26.07.2012
Skrevet av
- Red.

Hva skjer med folkedansen? Jørn Hilme-stemnet tar debatten.

«I løpet av dei siste 20 åra har interessa for folkedansen svinga frå høgt til lågt – og til nye høgder», heter det i en pressemelding fra Jørn Hilme-stemnet. Folkemusikkfestivalen, som først ble arrangert i 1960, inviterer fredag til debatt om folkedansen og dens kår i dag.

Fra dans til brodering

«Folk shoppar kulturaktivitetar på impuls: Folkedans ein dag, grønlandsk perlebrodering ein annan», mener arrangørene. Dette er ikke bra – mange lokallag sliter med rekruttering og danselyst, og gammeldansen er det færre og færre som driver med. Hvor står folkedansen om 20 år? Og hva skal folkemusikkmiljøet, organisasjonene og institusjonene gjøre for å styrke og bygge folkedansen inn i framtiden? Hvilken rolle spiller folkemusikk- og folkedansfestivalene i dette arbeidet?

Under overskriften «Folkedansen – eitt steg fram – eitt steg tilbake?» skal disse spørsmålene diskuteres av Mari Skeie Ljones (styremedlem i FolkOrg), Ingar Ranheim (konservator med fokus på folkedans), Frode Rolandsgard (med i utvalget for Folkedansrapporten) og Martin Myhr (utøver).

Debattleder er redaktør i bladet Folkemusikk, Knut Aastad Bråten.

Tid og sted: Nord- Aurdal Folkebibliotek, fredag 27. juni klokken 12.

DebattFestivalerGenreFolkemusikkGenreFolkemusikkGammeldansGenreFolkemusikkTradisjonell / Norsk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Økonomisk opptur for landsfestival

Overskudd på over 700.000 kroner for Landsfestivalen i gammaldansmusikk.

Laila Melkevoll utenfor Grieghallen Foto: Privat

Laila Melkevoll ny daglig leder i BIT20 Ensemble

Melkevoll tiltrer stillingen 1. juni.

Marlena Rygiel som Bathsheba

Ståle Kleibergs «David and Bathsheba»: Nye stemmer, gjenoppdagede operaer

Komponist Ståle Kleibergs opera «David and Bathsheba» i nytt polsk-norsk samarbeid og utdrag av Jim Samsons tekst om verket.

Eir Vatn Strøm – Årest unge folkemusikar

Ny runde med Introfolk: Opnar for folkedansarar i talentprogrammet

– Det er fleire og fleire folkedansarar som satsar på dette som yrkesveg, og derfor ynskjer vi å gje dansen...