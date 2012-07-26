Ut av dansen

Hva skjer med folkedansen? Jørn Hilme-stemnet tar debatten.

«I løpet av dei siste 20 åra har interessa for folkedansen svinga frå høgt til lågt – og til nye høgder», heter det i en pressemelding fra Jørn Hilme-stemnet. Folkemusikkfestivalen, som først ble arrangert i 1960, inviterer fredag til debatt om folkedansen og dens kår i dag.

Fra dans til brodering

«Folk shoppar kulturaktivitetar på impuls: Folkedans ein dag, grønlandsk perlebrodering ein annan», mener arrangørene. Dette er ikke bra – mange lokallag sliter med rekruttering og danselyst, og gammeldansen er det færre og færre som driver med. Hvor står folkedansen om 20 år? Og hva skal folkemusikkmiljøet, organisasjonene og institusjonene gjøre for å styrke og bygge folkedansen inn i framtiden? Hvilken rolle spiller folkemusikk- og folkedansfestivalene i dette arbeidet?

Under overskriften «Folkedansen – eitt steg fram – eitt steg tilbake?» skal disse spørsmålene diskuteres av Mari Skeie Ljones (styremedlem i FolkOrg), Ingar Ranheim (konservator med fokus på folkedans), Frode Rolandsgard (med i utvalget for Folkedansrapporten) og Martin Myhr (utøver).

Debattleder er redaktør i bladet Folkemusikk, Knut Aastad Bråten.

Tid og sted: Nord- Aurdal Folkebibliotek, fredag 27. juni klokken 12.