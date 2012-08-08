INTRO-folk finale

Årets unge folkemusiker kåres.

Felespillerne Erlend Viken, Andreas Bjørkås og Mari Skeie Ljones kjemper i kveld om tittelen Årets unge folkemusiker under åpningsdagene til Kalottspel i Målselv.

De tre, som alle har utdanning fra Norges Musikkhøgskole i Oslo, har blitt plukket ut gjennom semifinaler arrangert på ulike folkemusikkfestivaler i landet i løpet av sommeren.

Juryen består av juryleder Matias Hilmar Iversen, samt folkemusikerne Ragnhild Furebotten og Sigrid Randers-Pehrsson.

INTRO-folker en konkurranse og et lanseringsprogram for unge norske og samiske folkemusikere. Prosjektet er et samarbeid mellom Rikskonsertene og FolkOrg.