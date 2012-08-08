Folkemusikk

INTRO-folk finale

Publisert
08.08.2012
Skrevet av
Linn Carin Dirdal

Årets unge folkemusiker kåres.

Felespillerne Erlend Viken, Andreas Bjørkås og Mari Skeie Ljones kjemper i kveld om tittelen Årets unge folkemusiker under åpningsdagene til Kalottspel i Målselv.

De tre, som alle har utdanning fra Norges Musikkhøgskole i Oslo, har blitt plukket ut gjennom semifinaler arrangert på ulike folkemusikkfestivaler i landet i løpet av sommeren.

Juryen består av juryleder Matias Hilmar Iversen, samt folkemusikerne Ragnhild Furebotten og Sigrid Randers-Pehrsson.

INTRO-folker en konkurranse og et lanseringsprogram for unge norske og samiske folkemusikere. Prosjektet er et samarbeid mellom Rikskonsertene og FolkOrg.

GenreFolkemusikk

Dugnadsskilt

Økonomisk opptur for landsfestival

Overskudd på over 700.000 kroner for Landsfestivalen i gammaldansmusikk.

Fra utstillingen «Kalvøyafestivalen – En musikalsk tidsreise»

Hele historien om Norges første rockefestivals vekst og fall

Kalvøyafestivalen har nå både fått egen bok og utstilling på Rockheim.

Kollasj WIP

Hvem blir Årets Spellekvinne?

Festivalen WIP – Women’s International Party vil hedre kvinnelige musikere med en egen pris. – Samtidig er Årets Spellekvinne et...

Disse kan vinne NOPA stipendet

Disse seks kan vinne NOPA-stipendet

NOPA-stipendet på 25.000 kroner deles ut på by:Larm for sjette år på rad.