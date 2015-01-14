Norsk Hardingfelesenter vil ut i verden

Starter med ny nettside og 12 konserter på 12 måneder i Midt-Telemark.

Norsk Hardingfelesenter ble etablert i 2010. Senteret som er heleid av Bø kommune i Telemark har brukt tid på å finne formen. Nå har imidlertid spellemann og gründer Torgeir Strand på frivillig basis tatt tak, og kommet opp med en treårsplan. Den begynner med 12 konserter på 12 måneder i nærområdet.

– I 2015 er det Midt-Telemark. Dersom modellen fungerer bruker vi disse erfaringene til å gjøre det samme nasjonalt og internasjonalt, sier Strand.

– Verdiskapingen skjer og har skjedd lokalt, med lokale utøvere, ildsjeler, profesjonelle og frivillige. Og viktige enkeltpersoner som Myllarguten, Torkjell Haugerud eller Knut Buen. Spelemenn i bygdene er fundamentalt. Dette er det spesielle i hardingfeletradisjonen i motsetning en del andre sjanger. Vi må først øke omfanget lokalt, og støtte opp om de som allerede holder på, utdyper han.

Fra lokalt til internasjonalt

Den første konserten i senterets regi holdes i kveld, onsdag, i kommunestyresalen i Bø. Blant utøverne er Ottar Kåsa, Johannes Sundsvalen, Torgeir Straand, Jon Solberg, Spelemannslaget Bøheringen og Bø juniorspelemannslag.

De påfølgende 11 konsertene vil bli annonsert på nettsiden fela.no, som også ble lansert i dag. Et nasjonalt program vil bli presentert om et år.

– Hvorfor er det viktig å nå ut nasjonalt og internasjonalt?

– Hardingfela er en nasjonal arv, og Stortinget har ratifisert UNESCO-kommisjonen om immateriell kulturarv. Derfor er det et nasjonalt ansvar å ta vare på og videreføre hardingfeletradisjonen. Denne bygger på lokale dialekter og spillestiler. Og videreføringen skjer lokalt, der ildsjelene bor. Summen av dette er den norske hardingfeletradisjonen, sier Straand.

– Internasjonalt har jeg møtt stor interesse, blant annet i USA, Irland og Kina, for å komme i kontakt med hardingfela og miljøet rundt den. Her trenger vi i kontaktpunkter som kan videreformidle nettopp kontaktene. Som igjen vil gi utenlandske konserter med hardingfele. Dette lanserer vi i 2017.

Løfter frem fela

– Hardingfelesenteret er, slik jeg forstår det ikke et bygg, men en aktivitet. Hvorfor kalles det da et senter, hva er målsettingen, og hvorfor trengs det?

– Det er viktig å ha kjerneområde i folkemusikken for å bevare dialektene i spillet, og ha noen kraftsenter som inspirerer. Aktivitet avler aktivitet. Fortettet aktivitet er et senter. Og det er viktig at det nettopp finnes slike senter slik at en kan å inspirere hverandre. Formålet i vedtektene er slik:

«Selskapet skal, med utgangspunkt i den sterke hardingfelehistorien i Bø, ha som sitt formål å løfte frem hardingfela, og forvalte og utvikle den levende tradisjonen som hardingfela representerer. Dette skal skje gjennom informasjon om og formidling av felemakeriet, instrumentet og spillet overfor ulike målgrupper lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal utøve sin virksomhet gjennom oppdragsavtaler med profesjonelle aktører, og skal på den måten styrke grunnlaget for utøvere og næringsaktører som etablerer seg på dette feltet i regionen.»

– Hva er strategien for å nå folk når dere altså flytter rundt?

– Det skjer gjennom det som er poenget med senteret, å gi hjelp til selvhjelp for de som arbeider i lokalsamfunnene. Lokalsamfunna som satsar på hardingfela er senter i denne folkemusikktradisjonen, avslutter Straand.

