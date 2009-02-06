Liten og internasjonal
Sekkepipespelarar frå Romania, felespelarar frå Shetland, svenske, slovakiske og norske utøvarar står på programmet i Rauland neste veke.
Rauland Internasjonale Vinterfestival går av stabelen kort etter at Vinje kommune vart kåra som landets mest mest offensive og oppegåande kulturkommune i 2009.
Gjennom fire dagar tilbyr festivalen kurs i engelske og franske folkeviser, norsk kveding, svensk felespel og slovakisk folkedans.
Festivalen stiller spørsmål gjennom seminaret: har «sounden»/stilen/uttrykket i dagens folkemusikk og –danseutøving utvikla seg til å bli fellesnordisk? Der får deltakarane mellom anna diskutera med innleiiar Fiona Talkington, ei av BBC’s spesialmedarbeidarar innafor folkemusikk.
Det vert òg konsertar, mellom anna med Shetlandskveld i regi av Kevin Henderson, Mark Laurenson og Vidar Skrede. Dessutan opptrer den legendariske gruppa Fratij Petreus frå Romania, samt vår eigen multikulturelle kunstnar Gabriel Fliflet.
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
(Vidar Skrede / MP3)
For øvrig vert det handverk, iskunst, utstillingar og kappleik under festivalen som finn stad 11.-15. februar.
Fullstendig program finn du her.