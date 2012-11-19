Folkemusikk

Krever vern av norsk folkemusikk

Publisert
19.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Rådet for folkemusikk og folkedans ønsker norsk tradisjonskultur på UNESCOs liste over immateriell kulturarv.

I 2007 ratifiserte Norge UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Målet er å sikre vern og anerkjennelse for enestående kulturuttrykk av ikke-materiell art.

Norsk kulturråd har bedt om innspill til hvilke kulturuttrykk i Norge som bør nomineres til UNESCO innen 15. februar 2013.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

«Unik og verdifull»

På representantskapsmøtet 1. november vedtok stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) å kreve at staten, ved Norsk kulturråd, fremmer norsk tradisjonsmusikk og -dans blant Norges forslag til UNESCOs lister.

«Norske folkemusikk- og dansetradisjonar med alle sine lokale variantar representerer ein unik og verdfull del av verdas kulturelle mangfald,» lyder begrunnelsen til Rff.

– Vi tenker primært på at en oppføring på UNESCO-listen vil tydeliggjøre verdien av folkemusikk- og folkedansarven, gi økt status, og en påminnelse om at denne er verdifull. Det er en sjanse til å blinke ut viktige kulturuttrykk som samfunnet bør ta vare på, sier rådsleder i Rff Anne Tone Hageland.

Hun mener det er viktig at arbeidet med tradisjonskulturen forankres lokalt.

– Listeføring kan skape stolthet og virke motiverende for kommuner, kulturskoler og ulike lag og sikre økt rekruttering. Vi håper selvfølgelig at det også følger en viss økonomi med, sier Hageland.

Følg Ballade på Twitter

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Mener disipliner er utrydningstruet

Ifølge Hageland er det svært viktig at norsk folkemusikk og folkedans ikke videreføres kun gjennom museumsvirksomhet og arkivering, men også sikres en status som levende, immateriell kulturarv.

Hun beskriver flere av disiplinene innen norsk folkedans og folkemusikk som «utrydningstruet».

– Formidling av folkedans og aktiviteten rundt folkedansen er nedadgående. I tillegg er instrumentbyggerkunsten innenfor folkemusikktradisjonen lite formalisert og det finnes ingen formell utdanning på dette feltet i Norge. Det bør være et offentlig ansvar å legge til rette for videreformidling av vår nasjonale kulturarv, sier Hageland.

GenreFolkemusikkTradisjonell / NorskOrganisasjonerPolitikk

