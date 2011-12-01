Flere norske Grammy-sjanser

Morten Lindberg, Leif Ove Andsnes og Marianne Beate Kielland blant de nominerte.

Nominasjonene til Grammy-prisene for 2011 er offentliggjort, og en finner flere norske navn på listen.

Leif Ove Andsnes er nominert som beste klassiske instrumentalsolo for Rachmaninovs pianokonserter 3 og 4, mens tekniker Arne Akselberg er nominert for sin innsats på samme utgivelse.

Mer om Grammy:

«Kind», utgitt av Ensemble 96, er også nominert to ganger, dirigent Kjetil Almenning er nominert i kategorien beste koropptreden, mens tekniker Morten Lindberg er nominert i kategorien beste sorroundlyd-album – igjen, får man nesten sin for Lindbergs del.

Les også:

I kategorien beste klassiske vokalsolo er Marianne Beate Kielland nominert for utgivelsen «Veslemøy Synsk» av Grieg/Thommessen.

Produsentduoen Stargate, bestående av Tor Erik Hermansen og Mikkel Eriksen, er nominert for bidrag i kategorien «Årets låt», «Årets raplåt», «Årets album» og «Årets pop-vokalalbum». Også Stargate har vært nominert flere ganger tidligere, og vant også en pris under forrige utdeling tidligere i år.

Prisene skal deles ut 12. februar neste år.