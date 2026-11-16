Oslo World Ung: Av unge, for unge, med unge

– Det er ikke noen plass for unge å være. Derfor er det så viktig å ha sånne arrangementer oftere, sier de unge arrangørene fra Oslo World Ung.

Artikkelen er produsert i samarbeid med Periskop.no og deres Ung redaksjon, og sampublisert hos begge nettpublikasjoner.

Ofte er konsertopplevelser forbeholdt dem som har fylt 18. Selv i hovedstaden er kulturtilbudet til ungdom skralt. Det ønsker Oslo World Ung å gjøre noe med. Hvert år plukkes et knippe ungdom ut for å kuratere og arrangere en konsert under Oslo World.

Årets gruppe består av Nina Muriuki (21), Penelope Hilstad (19), Ali Abdi (19) og Almine Scardilli-Diaz (20). Gjennom året har firkløveren vært involvert i alt fra artistbooking og markedsføring til planlegging og gjennomføring av konserten. Med veiledning fra Oslo World har de fått ansvar for å utvikle egne ideer og ta avgjørelser underveis.

Musikkfestivalen Oslo World fant sted mellom 27. oktober og 1. november i Oslo. Årets Ung-konsert ble arrangert på Parkteatret på Grünerløkka 29. oktober. På scenen sto artistene Pen Gutt, Kaoroo og SwagTV, i tillegg til DJ-ene Ubachiii og Banjee.

Da jeg ankom lokalet halvannen time før konsertstart, var køen utenfor allerede lang, og stadig flere ungdommer strømmet mot Parkteatret. Ytterjakker og sko tyder på at det er en variert gruppe som har møtt opp.

En halvtime før konsertstart var Parkteatret halvfullt, noe det forble resten av kvelden. Bakerst i salen stod det plassert en merch-bod, der ungdommene kunne kjøpe luer og t-skjorter. I år har Oslo World Ung samarbeidet med det norske klesmerket Cuteshitkids om å produsere merchandise. Det var tydelig populært.

Stemningen i salen var spent, men god. En stor del av publikum hadde samlet seg tett foran scenen. Der sto de og snakket, smilte og lo frem til showet startet. Samtidig kunne man se det i øynene på flere publikummere at det var spennende og stas å være til stede.

Atmosfæren på Parkteatret var nokså klubbaktig. Før artistene entret scenen, spilte de to kvinnelige DJ-ene Ubachiii og Banjee settene sine.

Publikum både danset og sang med. Det at begge DJ-ene denne kvelden er kvinner, er absolutt intensjonelt. Nina fra ung-gruppa forklarer at det var viktig for dem å gi plass til kvinner fra en ellers mannsdominert bransje.

Jeg får snarere assosiasjoner til Oslos klubb- og uteliv enn til et tradisjonelt ungdomsarrangement. Bassen fra høyttaleranlegget dundrer så gulvet rister under føttene mine.

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Mobiltelefonene, som knapt var å se før konserten startet, ble etter hvert en sentral del av publikumsopplevelsen. Konserten måtte nemlig dokumenteres.

For hver av artistene som tredde opp på scenen brøt publikum ut i jubel. De sang med og danset og hoppet rundt i ekstase under alle tre settene. Ved flere anledninger plukket artistene opp telefoner fra publikum og filmet seg selv, eller la opp til moshpits på dansegulvet. Det at Parkteatret ikke var stappfullt bidro i større grad til å gjøre konsertopplevelsen mer intim og interaktiv, tilsynelatende til stor glede for publikum.

Ungdommene ankom for det meste konserten i grupper, men enkelte så også ut til å ha møtt opp alene. Både før og under konserten fløy ungdom inn og ut av salen. Flere sto samlet i gangen eller utenfor Parkteatret og pratet. Arrangementet fremsto dermed vel så mye som en sosial møteplass som en ren kulturopplevelse.

Ingen av navnene på plakaten denne kvelden er mainstream, og det er ikke tilfeldig. Et av målene til Oslo World Ung i år var nemlig å appellere til unge som interesserer seg for såkalt underground-musikk.

Rapduoen SwagTV har ikke mer enn 3700 månedlige lyttere. Men da de fremførte sangen «SwagTaDem», som kun har 28 520 avspillinger på Spotify i skrivende øyeblikk, kunne publikum teksten og sang med.

Rockebandet Kaoroo har enda færre avspillinger og lyttere på Spotify, men også de så ut til å være populære blant ungdommene. Selv om publikum ikke virket å kunne låtene deres utenat, falt de likevel i smak. Jubelen var derimot høyest da bandet utbrøt både «fuck the patriarchy» og «free Palestina» fra scenen.

Sist ut denne kvelden var Pen Gutt, som også er den mest etablerte av dem med nærmere femti tusen månedlige lyttere på Spotify. Han har vært i gamet i lenge, men markerte seg for fullt i fjor med albumet «Sanger om deg». Pen Gutt så også ut til å være høydepunktet denne kvelden. Da han sang låtene «Drama» og «Vakker dag» var det nesten så publikum overdøvet mikrofonen hans.

Et tilbud for dem under 18

Unggruppen har selv kjent på at konsert-og musikktilbudet for unge under 18, er dårlig. Selv i hovedstaden kan det være vanskelig å finne kulturtilbud og møteplasser som er rettet mot ungdom. Gjennom flere måneder har de fire ungdommene jobbet målrettet mot å skape en arena for musikk og fellesskap, så de er mildt sagt spente før kveldens konsert.

Oslo World Ung gir unge muligheten til å utvikle og gjennomføre kulturarrangementer på egne premisser. Gjennom arbeidet med konserten har deltakerne vært involvert i alt fra artistbooking og markedsføring til planlegging og gjennomføring.

– Vi kunne være de som booker. Vi kunne være de som tar kontakt med skolene. Vi gjorde alt det praktiske, forklarer de fire ungdommene.

Arbeidet har heller ikke kun dreid seg om konserten. Gjennom året har gruppen arrangert panelsamtaler på ungdomsskoler og videregående skoler, verksteder og andre aktiviteter for barn og unge.

For flere av deltakerne har prosjektet vært en mulighet til å få praktisk erfaring og innblikk i en bransje de ønsker å jobbe i.

Almine studerer prosjektledelse innen kunst og kreativ næring, og ser på Oslo World Ung som en mulighet til å komme tettere på kulturbransjen:

– Jeg hadde lyst til å gjøre masse frivillig og bare gjøre, gjøre, gjøre. Da jeg så at Oslo World søkte folk som ville bli produsenter og bli kjent med bransjen, tenkte jeg: Wow, akkurat det er det jeg vil.

For Nina har prosjektet vært en mulighet til å jobbe mer praktisk med kultur enn det hun får gjennom sosiologistudiene:

– Det har reddet meg fra universitetsbobla. Vi sitter på Blindern og leser store tekster om hvordan verden fungerer, men jeg følte at vi ikke var på bakkenivå.

Hun forteller at hun opprinnelig var mest interessert i panelsamtalene og verkstedene, men at arbeidet med musikkarrangementet etter hvert også har blitt en viktig del av opplevelsen.

– Jeg er veldig glad i communityarbeid, samtaler og dialog. Men nå som vi har gått gjennom panelsamtaler, verksteder og festivaler, og så er dette her slutten, det har vært utrolig givende.

Det er flere festivaler i Oslo som aktivt retter seg inn mot unge. Bylarm har i likhet med Oslo World en egen ung-satsing hvor ungdom får være med å arrangere. Også de understreker problematikken med 18-års aldersgrense for unge publikummere. I tillegg er Øyafestivalen attraktiv for unge, uten en spesifikk satsing mot ungdom. Problemet her er derimot at prisen for festivalpass er svært høy, noe som også begrenser et ungt publikum.

Selv påpeker unggruppen i Oslo World at det at arrangementet er gratis er vel så viktig som at det ikke er noen aldersgrense.

Vil skape et miljø rundt musikken

I tillegg til Oslo World Ung har kollektivet Suieverse vært med på å kuratere årets konsert. Kollektivet består av Suie, Benocchio og Yosef, og arrangerer konserter og kulturarrangementer, særlig med fokus på den yngre generasjonen innen hiphopmiljøet.

For Suie har det vært viktig å sette sammen et program som gjenspeiler bredden blant unge musikkinteresserte. Derfor består kveldens line-up av alt fra hiphop og rap til rock.

– Vi er jo alle forskjellige, så vi har en litt forskjellig line-up i dag. Vi har tatt fokus på den siden av ungdommen som jeg føler får minst, forteller Suie.

En viktig del av arbeidet har også vært å gjøre konserten økonomisk tilgjengelig. Arrangementet er gratis for publikum under 18 år, mens billettene for de eldre er rimelige.

– Det er fint at vi har åpnet den døren for at folk skal komme og nyte en konsert uten at det skal koste så mye penger.

Flere av artistene som står på scenen, er foreløpig ukjente for et bredere publikum. Likevel mener Suie at nettopp dette er noe av det som gjør konsertprogrammet attraktivt.

– Det er disse artistene som har fans som dør for dem, og som følger med på alt de gjør.

Hun tror unge musikkinteresserte setter pris på muligheten til å oppdage artister før de blir store.

– Kidsa elsker jo det å være først ute på en artistscene. Spesielt når artistene er typ samme alder.

Hos Suieverse handler det ikke bare om å booke artister og la dem spille. De ønsker også å gi artistene en arena der de kan utvikle seg og presentere musikken sin på egne premisser.

– Det skal ikke bare være sånn at du blir booket, spiller og drar hjem. Det er også et samarbeid med artistene hvor vi fokuserer på hva de har lyst til å få frem.

Ambisjonen har vært å skape en opplevelse som strekker seg utover det som skjer på scenen. Publikum kan blant annet kjøpe merchandise som trykkes på stedet, mens DJ-ene bidrar til en mer klubbpreget atmosfære.

– Det skal være en fet kveld, forteller Suie.

Fra skjerm til virkelighet

Også markedsføringen har vært en viktig del av arbeidet. I stedet for å bruke tradisjonelle plakater og reklameuttrykk har Suieverse ønsket å lage innhold som oppleves mer organisk og naturlig i ungdommenes egne kanaler.

Responsen har vært god. Videoer og innlegg om konserten har fått flere titusen visninger, og publikum har selv tatt initiativ til å dele innhold.

Suie jobber selv som musikkfotograf og i Universal Music, og følger musikkmiljøene tett. Hun mener det er særlig interessant å se hvordan artister som har bygget opp publikummet sitt gjennom sosiale medier, også får muligheten til å møte fansen fysisk.

– Det er disse up-and-coming-artistene som trenger en arena hvor de kan spille for fansen sin. Hvis ikke blir det bare på sosiale medier.

Hun peker på at mange unge følger artistene tett på nettet, men at det også er viktig å skape arenaer der interessen kan tas med ut i virkeligheten.

– Det er veldig gøy å få disse kidsa, som kanskje er mest online hjemme og følger med på internettkultur, ut sånn at de kan oppleve det i virkeligheten.

Savner steder å møtes

Behovet for flere møteplasser for unge har vært en viktig del av motivasjonen bak konserten. Ali i Oslo World Ung, som selv har vokst opp på Søndre Nordstrand, mener det er stor forskjell på tilbudet for unge innenfor og utenfor skoletiden.

– Når man starter på videregående, er det greit innenfor den boblen. Men utenfor videregående er det ingenting som skjer. Det er ingenting.

Særlig når sommeren er over og temperaturen synker blir mangelen på steder å møtes tydeligere, forklarer Penelope:

– Jeg føler veldig på det om sommeren i Oslo, for da kan man bare gå ut og være i en park. Men med en gang det er høst og kaldt, er det ikke noe sted å være. Det er ikke noen plattform for unge å møtes.

Samtlige av firkløveren peker også på at når det gjelder mindre og undergrunnsartister tilbys det ikke konserter til dem under 18. De få konsertene slike artister faktisk spiller er ofte på utesteder med alkoholservering, noe som fører til at ungdom i videregående-alder ikke får oppleve dem.

For arrangørene er det derfor viktig at konserten blir mer enn en enkeltstående musikkopplevelse. De ønsker å skape et miljø der unge kan møtes rundt felles interesser, oppdage ny musikk og oppleve tilhørighet.

– Det er ikke noen plass for unge å være. Derfor er det så viktig å ha sånne arrangementer oftere, konstaterer de samstemt.

På Parkteatret denne kvelden er det nettopp dette som ser ut til å skje. Ungdommene har møtt opp for musikken og artistene, men også for å møte andre unge med de samme interessene. De får oppleve artister de følger på nettet, oppdage nye navn og være en del av et musikkmiljø.

Oslo World Ung bidrar ikke bare til å gi unge en plass i publikum og foran scenen, men også med å gi dem en plass i kulturlivet, både som publikum og som dem som skaper det.