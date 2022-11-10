Oslo World UNG: Oslo-rap for liten, Oslo-rap for stor

Lokale helter åpnet Parkteatret for byens ungdommer under Oslo World. Resultatet ble et rørende, men ujevnt møte mellom T-Section og publikum.

T-Section

Parkteatret i Oslo

Torsdag 3. november

Konsert for publikum under 18 år (U-18), Oslo World 2022

(Ski)maskert i sort, til forskjell fra Ballinciagas karakteristiske rosa. Millioner av streams siden den spede start i 2020 som gjester på Siyabångs hit “Området”. “En av de gutta har et melodi-game man blir helt nervøs av”, skal Karpes Chirag ha sagt om et medlem av trioen. Var det om Kabal? Om Enzalino? Eller kanskje det var M4? Bare T-Section vet dette, men det er ingen dårlig shout-out.

T-Section har en spesiell plass i hjertet til mange av byens ungdommer, med mye blest på plattformer som YLTV, 730.no og TikTok. Mystikken med maskene er i tråd med dagens populære artister, men de er også fremtredende med å representere østkanten i Oslo – med bøttevis av street cred i bagasjen.

I sin målsetning sier T-Section selv at de ønsker å utvikle den skandinaviske musikkscenen med en blanding av UK og nordisk trap-wave. Som mange av deres hiphop-/R&B-samtidige, som UNDERGRUNN, Tyr og Jonas Benyoub, slår denne miksen av sjangere godt an hos lyttere, plateselskap og på strømmeplattformene. Ei heller skal man glemme at trioen Kabal, Enzalino & M4 er Spellemann-nominerte fra 2022, og har en avtale med Warner Music i ryggen.

At de var å finne på årets Oslo World-program er i tråd med hva festivalen har ønsket å gjøre de siste årene: å presentere det mest interessante og nyskapende på den skandinaviske hiphop-scenen. Dette er et arbeid de har seksjonert til å skje i samråd med ungdomspanelet, Oslo World UNG.

UNG-panelet ble i år satt opp i mars, og består av fire unge talenter som ønsker seg inn i kultur- og festivalbransjen. UNG-panelets mandat er å bygge broer mellom den internasjonale festivalen som Oslo World er, og de ungdommelige strømningene som opptar byen. Under veiledning av Samsaya Sharma har dette resultert i kurs, foredrag, workshops og bookinger av blant annet nevnte T-Section, toppen av ønskelista for en under-18-konsert på Parkteatret denne torsdagskvelden.

Kom nærmere

Et halvfullt Parkteatret, i hovedsak befolket av ungdommer, møter meg før konsertstart. Det er hjertevarmende å se såpass unge publikummere, ispedd et par foreldre også. For mange vil dette antageligvis være første konsertopplevelse – og om det gjør like mye inntrykk på dem som undertegnedes første konsertopplevelser gjorde, har ungdommene en minnerik kveld i vente.

Mubarak Muse fra Oslo World UNG introduserer kveldens begivenheter mens DJ Truls gjør sitt beste for å varme opp et ungt publikum. Mange av de fremmøtte drar kjensel på oppvarmingslåtene, men denne delen kunne med fordel blitt kortet ned.

Etter rundt fem låter starter endelig ballet når T-Sections tre medlemmer, pluss en maskert hype man, inntar scenen. De unge håpefulle på første rad har for lengst dratt opp Snapchat for å dokumentere øyeblikket, selv om det stusselig halvfulle lokalet nå har et stort gap mellom de ivrige ved gjerdet helt fremst og de mer forsiktige publikummerne som lusker i bakgrunnen. Flere ganger utover kvelden kommer de til å få beskjed om å trekke seg nærmere scenen.

Masker og hetter for heltene

«Triples Back», åpningssporet fra trioens splitter nye mixtape, Riktige feil, spiller på gruppas styrker. De er flinke til å backe hverandre live, og fremstår samlet. Generelt fremføres låtene i playback med vokalsporene på, men artistene rapper og synger såpass godt live at man nesten kan spørre om de trengte playbacken i det hele tatt. For anledningen er gruppa kledd i beige hettegensere som omkranser maskene deres og bevarer mystikken rundt dem.

Når guttene går i gang med “Unreleased”, også fra Riktige feil, er de langt mer i siget etter en litt statisk start på kvelden. Dette blir kanskje utfordringen for artistene: et publikum som ikke er vant til å være på konsert. Det dukker imidlertid opp fine øyeblikk da mange av ungdommene på første rad overleverer mobilene sine til rapperne på scenen, som i sin tur gjengjelder med å ta selfies og videoer før de gir telefonene tilbake.

“22Intro” og “Like You Do” er gode, melodiske og basstunge låter egnet for livespilling, og nå som temperaturen på Parkteatret er skrudd opp, er gruppa minst like god. Synergien med fansen begynner å ta mer form også, og gleden er stor når gjesteartist Monir blir med på fremføringen av «Fake Love».

Venner og familie på konsert

Kanskje, kanskje kommer kongen? Eller, i dette tilfellet, Jonas Benyoub? Det funderer jeg på når jeg hører de første tonene av «Mon Ami» fra den nye mixtapen. Tanken slår meg på hvor høyt i taket det unge publikummet hadde svevd om de fikk se en av Norges beste rappere i levende live – men det blir med tanken. Kongen kommer ikke, men verset til Benyoub på låta er fortsatt durabelig flammer når trioen backer den opp med ad lib-rapping.

Når T-Section nærmer seg slutten av konserten, drar de frem låta «Another Case» fra katalogen. Her slår det meg at gutta absolutt kan snakke mer med sitt unge publikum og skape en gøyere ramme for de mange fremmøtte. Mer dialog, call-and-response og direkte engasjement med publikum hadde nok løftet opplevelsen for flere. Riktignok har publikummerne fått spilt inn betydelig med videomateriale fra konserten, og det bugner av bilder og selfies – men det savnes litt mer engasjement hos dem, noe jeg tror artistene i større grad kunne fasilitert for.

Kvelden trekker mot sin slutt med «Området», låta gruppa for alvor introduserte seg med. Der publikum ofte har vært forsiktige og mindre høylytte, har de i stor grad kost seg med god musikk og fått kjenne på følelsen av å være et fellesskap i livemusikkens ånd – kanskje for første gang.

Og selv om det ikke ble moshpit – så ble det i alle fall noen fire Instagram-stories fra kvelden.

Anmeldelsen er bestilt og publisert i samarbeid med Periskop, tidsskrift om kunst for barn og unge.