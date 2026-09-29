Melafestivalen trist og sjokkert over kutt

Store kutt for gratisfestivalen hvis oslobyrådet får sine forslag igjennom.

Byrådet i Oslo har foreslått å kutte støtten til Oslo Mela med 1,5 millioner kroner.

– Blir kuttforslaget stående vil det ha dramatiske konsekvenser for festivalen, skriver Mela i sine kanaler på nettet.

Og fortsetter om sine 25 års virke:

– Festivalen begynte som et ønske om å gi innvandrere i Norge muligheten til å vise frem sin kunst og kultur, og har i dag vokst seg til en viktig møteplass som samler musikk, mat og mennesker fra hele verden og byen. Fra første stund har vi også vært opptatt av at Mela skal være gratis for publikum, og derfor har vi blitt en festival hvor vi kan oppleve, skape og dele kunst og kultur med folk i alle aldre og mange ulike bakgrunner. Vi er både triste og sjokkerte over at byrådet ikke ser verdien i arbeidet vi gjør og hvilken betydning festivalen har for byen og for vårt publikum.

De trekker også fram et sitat fra Dagsavisen i august i fjor: «Festivalen vi ikke har råd til å miste».

I august skrev NTB at festivalen var kuttet 800 000 kroner sammenlagt i forhold til tidligere tilskudd fra Oslo kommune og Kulturrådet. Festivalsjef og leder for Melahuset, Ashley Shiri, sa det har hatt stor påvirkning på planleggingen og programmeringen av festivalen.

– Årets Oslo Mela skiller seg litt ut fra tidligere festivaler, sa Shiri i forkant av Mela i august. – Siden Mela er en ikke-kommersiell festival helt uten billettinntekter er vi ekstra sårbare for kutt og endringer. Nå som Kulturrådet gjør endringer i tilskuddsordningene, så håper jeg at de legger gode og forutsigbare rammer for festivalene, sa Shiri til NTB.

– Det er viktig at Oslo Mela fortsatt er gratis for publikum, for da er vi tilgjengelig for alle – uavhengig av om de har god råd eller ikke.

På Mela (…) samles kunst, identitet, politikk og fellesskap på tvers av generasjoner, bakgrunner og sjangre, skrev Ballade i et intervju med Shiri før årets festival.

– Vi samler et publikum som få andre i Norge gjør – med etnisk mangfold, kjønnsmangfold og bred aldersspredning. Det er barn, foreldre og besteforeldre i samme publikum. Mange av dem er barn av emigranter.

– Vi sitter på ressurser og migrasjonserfaring som handler om hvordan man skal håndtere sin kulturelle bakgrunn, holde på sine tradisjoner og bruke det til å fornye egne kulturuttrykk. Det er det Mela gjør, sier festivalsjefen.