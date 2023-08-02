Melafestivalens nye sjef

Nå har Ashley Shiri tatt over som ny festivalsjef for Oslo Mela.

Når Oslo Mela arrangeres på Rådhusplassen 18.–20. august er det Ashley Shiri som har tatt over jobben som festivalsjef. Shiri har vært produsent for Melafestivalen siden 2004/2005, og har vært tilknyttet festivalen siden sitt første år i 2001.

Ashley Shiri tar over jobben fra Khalid Salimi, som har vært festivalsjef siden han startet Melafestivalen i 2001. Salimi fortsetter som direktør for Oslo Mela.

– Jeg er veldig glad for at Ashley Shiri har takket ja til å bli festivalsjef for Oslo Mela og gleder meg til å samarbeide med ham videre. Han har jobbet med Oslo Mela i veldig mange år og kjenner både Melas publikum, artister og samarbeidspartnere, sier Khalid Salimi i en epost til Ballade.no.

Ashley Shiri har tidligere jobbet for Antirasistisk senter og Radio Immigranten. Han har vært ansvarlig redaktør for Tellus Radio, og jobber i dag for både Melafestivalen og Melahuset. Om den kommende festivalen – den versjonen av den som han har fullt ansvar for – har Shiri sagt:

– Vi ønsker at programmet vårt skal både glede og utfordre, og ikke minst at det skal samle publikum på tvers av generasjoner. På Oslo Mela kan publikum glede seg til alt fra artister med et tydelig politisk og aktivistisk budskap, store popstjerner og en av verdens beste dansegrupper.

En fellesnevner for mange av artistene på årets program er at de bruker kunsten som et virkemiddel til å både opplyse og engasjere publikum, i følge pressemelding fra festivalen tidligere i år. Isák spiller en av sine konserter der før medlemmene, inkludert aktivist Ella Maria Hætta Isaksen, går hver til sitt. Sørafrikanske BCUC forsøker å bryte ned den vestlige verdens forestillinger om og presentere et moderne blikk på Sør-Afrika etter apartheid. Den chilenske veteranen Ana Tijoux rapper om anti-kolonialisme, feminisme og sosial urettferdighet, og slipper denne sommeren sitt første album på ni år, for å nevne noen av verdensnavnene som kommer.

Dansegruppa The Quick Style – kjent som danserne på scenen til Karpes mange store konserter i fjor og i år – opptrådte på Melafestivalen for første gang i 2016. Mela skriver at de returnerer til hovedscenen som en verdenssensasjon.

– The Quick Style har danset seg inn i en helt egen liga. Deres dansestil og -teknikk er imponerende i seg selv, men ikke minst er det enestående hvordan de bruker dansen til å hviske ut grenser og skape fellesskap.

Shiri forteller i pressemeldinga at gruppa lover «fullt show» lørdagskvelden.

Sørøst-asiatiske musikktradisjoner har alltid spilt en viktig rolle for både Melafestivalen og dens publikum – i år kan publikum oppleve store qawwali-, sufi- og bhangra-artister – navn som Aman Hayer/Kulwinder Billa, bhangra-veteranen Abrar-Ul-Haq, med flere i festivalprogrammet.