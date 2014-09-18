Edvard til Hilde Marie Kjersem

Kjersem får Edvardprisen 2014 i kategorien Årets Utfordrer.

Prisen består av Bruno Oldanis trofè, diplom og kr. 50.000,- og overrekkes i kveld, 18. september etter fremføringen av den koreograferte konserten «On The Outside»

Edvardprisen får Kjersem for albumet «If we make it to the future», og juryen sier følgende om tildelingen:

«Fra hun ga ut sitt første album i eget navn i 2008 har Hilde Marie Kjersem drevet en kontinuerlig og bevisst utforsking av ulike musikalske stilelementer. Hun har tatt tydelige musikalske skritt fra jazzen i retningen av pop, men har hele veien maktet å integrere ulike inspirasjonskilder til et eget personlig musikalsk uttrykk.

Kjersems verk er naturlig melodiøse, samtidig som de rommer underfundige sider. Hver enkelt komposisjon bygger på tydelig valgte grep og gir et tydelig og sterkt uttrykk, men som aldri blir forutsigbart.

På albumet «If we make it to the future» fra 2013 beveger hun seg videre inn i popsjangeren og tilfører den noe som både oppleves som nytt og som svært personlig. Lydbildet preges av treffsikre, minimalistiske elektronikaelementer og åpnes opp gjennom bruk av overraskende, ofte grandiose harmoniske vendinger. Med Kjersems stemme midt i det hele skaper musikken stadig nye sammenkoblinger mellom det nære og det storslagne.»

Edvardprisen er oppkalt etter Edvard Grieg, og utdelt årlig av TONO siden 1998, til opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. I juryen var Ingrid Kindem, Kari Bremnes, Arvid Wam Solvang (alle fra NOPA), Nils Henrik Asheim og Lars Petter Hagen (fra Norsk Komponistforening) og Jan Stefan Bengtsson (fra Musikkforleggerne).

