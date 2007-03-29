Dragefjellets Musikkorps Bergen vant NM i janitsjar

Dragefjellets Musikkorps Bergen gikk denne helgen til topps i Elitedivisjon i NM for janitsjarkorps. Korpset fikk dermed og årets Kongepokal. Sande Musikkorps vant 1. divisjon, mens Aalesunds Ungdomsmusikkorps vant 2. divisjon, melder Norges Musikkorps Forbund. Årets mest spilte komponist, under et NM som bød på flere uroppføringer, var Torstein Aagaard-Nilsen. – Vi trenger musikk som avspeiler tiden vi lever i, sier han.

I 3. divisjon gikk Holmlia Konsertorkester til topps, mens Skedsmo Janitsjarorkester stakk av med seieren i 4. divisjon. I den nyopprettede 5. divisjon var Greåker Musikkorps som stakk av med seieren.

— 80 korps og 4.000 musikanter fra hele landet var med i årets mesterskap, og det er ny rekord, sier Norges Musikkorps Forbund i sin pressemelding.

Korps-senteret Trondheim

Dette var 24. gang NM Janitsjar ble arrangert, og 18. gang det ble holdt i Trondheim. Denne gang i Olavshallen og på Royal Garden Hotel.

På grunn av deltakerrekorden måtte årets konkurranse altså utvide til seks divisjoner.

Høyeste divisjon er Elitedivisjon, hvor vinneren i år ble tildelt en kongepokal.

141 musikkstykker ble framført i løpet av to dager fra fem scener i Olavshallen og på Royal Garden Hotel. Flere av musikkstykkene var urframføringer.

Aagaard-Nilsen mest spilt

Årets mest brukte komponist år var i følge NMF Torstein Aagaard-Nilsen.

— Det tror jeg er tilfeldig. Om det blir like mye av min musikk å finne på janitsjar-NM i årene fremover vil nok avhenge av resultatene i år, sier han til forbundets nettsider.

Aagard-Nilsen sier videre om bruken av norsk musikk:

— Vi trenger musikk som avspeiler tiden vi lever i. Og der har windbandene vært langt flinkere enn brassbandene. Det er først de siste årene norske brassband for alvor har begynt å aktivt bestille musikk, janitsjarkorpsene har gjort det i årevis.

Aagaard-Nilsen sier også at han ikke regner seg som noen «typisk» korps-komponist, men at det likevel er korpsmusikerne som har gitt ham de mest spennende oppdragene.

69 000 medlemmer

Arrangør for NM er Norges Musikkorps Forbund (NMF). I alt har NMF 1700 medlemskorps og 69.000 medlemmer.

587 av medlemskorpsene er voksenkorps, og 400 av disse igjen har janitsjarbesetning.

