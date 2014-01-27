Buddy til Jan Gunnar Hoff

Pianist, komponist og arrangør Jan Gunnar Hoff mottok norsk jazz’ høyeste utmerkelse, under Bodø Jazz Open.

Buddy-prisen har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956, og består av en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

I begrunnelsen for tildelingen sier Norsk jazzforum følgende:

«Pianist, komponist, arrangør, orkesterleder og professor Jan Gunnar Hoff (f. 1958) har vært blant eliten av norske jazzmusikere i flere tiår. Han har hatt særlig stor betydning for det nordnorske musikkmiljøet.

På 70-tallet var Jan Gunnar Hoff aktiv som musiker med egne band i hjembyen Bodø. Etter et opphold i Oslo, flyttet han på midten av 80-tallet til Trondheim hvor han studerte ved jazzlinja og spilte i band som Gunnar Berg Band og Pencil Time. I 1989 flyttet han tilbake til Nord-Norge og virket som landsdelsmusiker. Fra denne tiden og utover 90-tallet ledet han band i eget navn og jobbet tett med musikere som Knut Riisnæs, Tore Brunborg, Bjørn Kjellemyr og Audun Kleive, ga ut et stort antall kritikerroste plater og turnerte hyppig på norske og utenlandske scener.

Det høye aktivitetsnivået fortsatte utover 2000-tallet, med flere plateutgivelser og konserter, og musikalske samarbeid med blant annet Alex Acuna, Maria Joao, Mike Stern, Per Mathisen, Mathias Eick og Audun Kleive. Han skrev også bestillingsverket «Free flow songs» til Vossajazz i 2005. I år er han nok en gang aktuell med albumet «Fly North» med musikerne Arve Henriksen, Anders Jormin og Marilyn Mazur, en plate som av anmelderne allerede er utropt til en av årets beste.

I tillegg til sitt musikalske virke har Jan Gunnar Hoff også vært en viktig pedagogisk ressurs ved både Universitet i Agder og Universitetet i Tromsø. Ved sistnevnte er han i dag professor, og hans utrettelige arbeid her har nå ført til at jazzlinja fra 2014 har fått egen avdelingsstatus. Han har i tillegg vært en sentral ildsjel og drivkraft for musikklivet i nord. Dette arbeidet er på mange måter summert opp ved at han i 2011 også var initiativtaker til festivalen Bodø Jazz Open, som arrangeres i disse dager.

Jan Gunnar Hoff har tidligere mottatt utmerkelser som Stubø-prisen i 1997 og TONOs Edvard-pris i kategorien kirkemusikk for verket «Meditatus». Nå er det tid for å føye Norsk jazz’ høyeste utmerkelse til lista; Buddy-prisen for 2013.»

