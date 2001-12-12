Voices of Wonder har fortsatt Motorpsycho-rettigheter

12.12.2001
Marianne Jemtegård

Dom i saken mellom Motorpsycho og deres tidligere plateselskap Voices of Wonder har nå falt i Borgating Lagmannsrett. Retten har kommet frem til at Voices of Wonder fortsatt har tidsubegrenset rett til innspillinger gjort av Motorpsycho i perioden 1991- 1993, da bandet var signet til labelen. Dette til tross for at avtaler om bandets eiendomsrett til samtlige mastertaper var inngått mellom partene. – Jeg er skuffet over lagmannsrettens konklusjon, men direkte forbløffet over argumentasjonen. Dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvende musikere, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Motorpsychos fagforening som har støttet dem i saken mot Voices of Wonder.

Lagmannsretten har behandlet deler av den dom Oslo byrett avsa i august i fjor, i saken som Motorpsycho hadde anlagt mot plateselskapet. Tidligere har Motorpsycho fått medhold i tre av fem tvistepunkter, og det var de to siste punktene som ble anket inn for Lagmannsretten. Det sentrale spørsmålet i lagmannsretten har vært hvem som har rettighetene til de innspillingen bandet gjorde for Voices of Wonder i perioden 1991-93. Til tross for at bandet i de inngåtte avtalene var nøye med at de selv skulle bekoste innspillingene og ha eiendomsretten til de såkalte mastertapene, har lagmannsretten kommet til at Voices of Wonder gyldig har betinget seg en tidsubegrenset rett til å utnytte innspillingene.

Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har følgende kommentar til dommen:

— Jeg er skuffet over lagmannsrettens konklusjon, men direkte forbløffet over argumentasjonen. Retten velger helt å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler Voices of Wonder i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne.

— Dommen bygger på en avtaleforståelse som betyr at Motorpsycho har overdratt rettighetene til sine innspillinger for lengre tid enn de 50 år vernet etter åndsverkloven gjelder, noe som er en umulighet, sier forbundsleder Bjerkestrand.

— Jeg er overrasket over at lagmannsretten kun har sett hen til avtalenes ordlyd, som om de skulle avgjøre rettigheter og forpliktelser mellom to likeverdige avtaleparter, og ikke vurdert de omstendigheter de ble til under. I realiteten var det en profesjonell part som dikterte vilkårene. Dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvende musikere.

MFO vil nå i samråd med sin advokat Erik Nadheim vurdere dommens premisser, før det tas stilling til en eventuell anke.

Relaterte saker

Motorpsycho

Motorpsycho anmelder platebutikk

Rockegruppa Motorpsycho har anmeldt platebutikken Record World i Sandnes til politiet for brudd på åndsverkloven. Butikken skal ha solgt piratutgivelsen...

Motorpsycho

«Phanerothyme» fra Motorpsycho

Motorpsycho slipper sitt neste album 3. september. Utgivelsen har fått tittelen «Phanerothyme», og byr på ni låter. Denne gangen samarbeider...

El Caco

Europaturné rett i vasken

Rock ‘n’ roll er nådeløs: Fredag skulle El Caco fra Lillestrøm legge ut på sin første store europaturné. Men etter...

Motorpsycho

Voices: – Rettsaken unødvendig

– Voices Music & Entertainment fikk i saken mot Motorpsycho medhold i både Oslo Byrett og Borgarting Lagmannsrett. Siden motparten...

Arnfinn Bjerkestrand

– Tendensiøse utsagn fra Voices Music & Entertainment

– Å antyde at artistenes organisasjonstilhørighet skulle være årsak til at plateselskaper eventuelt driver forretningsmessig uforsvarlig, er jo det rene...

Motorpsycho

Motorspycho anker til høyesterett

Med støtte fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil Motorpsycho anke Borgartings lagmannsretts avgjørelse i tvistesaken mot plateselskapet Voices of Wonder Records...

Flere saker

Malika Makouf Rasmussen

Global Oslo Music med kunstnermøter i ny podkastserie: Lytterne får ta del i noe vesentlig og allmenngyldig

I «Kunstnere møter kunstnere» møtes skapende og utøvende kunstnere med svært forskjellige livshistorier og kunstneriske karrierer til økt kunnskap om mangfoldet...

Roggen og Nyhus – video prosjekt

Ballade video spesial: Om å lytte etter det (u)romantiske

Vokalist Live Maria Roggen, pianist Ingfrid Breie Nyhus og filmskaper Sigurd Ytre-Arne står bak en stor dokumentar. Her utforsker de...

Tine Thing Helseth før vinteren satte inn i 2022.

Ballade klassisk: Mørkegrønn fløyel rundt Tines trompet

Tine Thing Helseths plate var en av de beste norske i fjor. Her er nok en Ballade klassisk-favoritt.