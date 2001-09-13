Verdenskonferanse på Hurtigruta

Norsk Musikkinformasjon står som arrangør av International Association of Music Information Centres’ internasjonale konferanse 2001. – Vi er stolte over å kunne samle så mange ressurspersoner fra det internasjonale musikkliv i Norge i seks dager, sier Lisbeth Risnes ved NMI. Konferansen åpnes av kulturminister Ellen Horn i kveld, og foregår deretter på Hurtigruta fra Trondheim til Tromsø.

IAMIC er paraplyorganisasjonen for musikkinformasjonssentre verden over. Dette er den 11. store konferansen IAMIC arrangerer som selvstendig organisasjon. Til konferansen i Norge vil det komme representanter for det profesjonelle musikkliv, representert ved ca. 70 delegater fra hele verden. Blant de mest langveisfarende finner vi delegater fra Australia, New Zealand og Brasil. Norsk Musikkinformasjon vant for øvrig kampen om å arrangere konferansen i konkurranse med bl.a. Venezia og Biennalen der.

Konferansen åpner offisielt i Trondheim 13. september med en seremoni på Ringve Museum, der kulturminister Ellen Horn vil foreta åpningen. De utenlandske gjestene vil ellers bl.a. få høre foredrag om norsk musikk og musikkliv av komponisten Olav Anton Thommessen, og få en omvisning på Ringve, samt konsert med Hornorkesteret og Trondheim Blåsekvintett med performance-kunstneren Anders Elsås. Også Trondheims viseordfører Liv Sandven vil ønske velkommen. Dagen etter forflytter hele konferansen seg til Hurtigruta, hvorpå møtene fortsetter langs kysten opp til Tromsø, der deltakerne går av 16. september.

— Ideen om å legge verdenskonferansen til Norge ble lansert av NMI-dirktør Jostein Simble i 1999, forteller Lisbeth Risnes ved Norsk Musikinformasjon, som i mer enn et år har arbeidet med å forberede arrngementet. – For mange av de utenlandske gjestene blir nok dette en veldig spesiell tur. Vi skal tross alt krysse Polarsirkelen i båt, og rammer hele konferansen inn i storslått norsk kystnatur.

Avreisen med Hurtigruteskipet «Kong Harald» skjer fra Trondheim klokken tolv fredag. På lørdag blir det tid til besøk i både Bodø og Svolvær, før konferansen ankommer Tromsø i tretiden lørdag ettermiddag.

— I Tromsø skal ordfører Herman Kristoffersen fortelle om byens musikkliv, med særlig vekt på pop og rock. De utenlandske gjestene får også oppleve en samisk kulturaften i en ekte lavo, der bl.a. joik, fortellinger og presentasjon av samisk kultur står på programmet. Med dette opplegget håper vi å kombinere et faglig interessant program med et skikkelig stykke Norges-presentasjon. Ombord på båten blir f.eks. norsk elektronisk musikk godt profilert, mens gjestene også vil få med seg hjem et bredt utvalg av norsk musikk, innen både klassisk, samtidsmusikk, folkemusikk, pop, rock og jazz. I tillegg deler vi ut eksemplarer av vårt eget, engelskspråklige magasin Listen To Norway.

Store deler av konferansen vil dreie seg om moderne informasjonsteknolgi, og vil bl.a kretse rundt emner som digitalisering og distribusjon av lyd, noter, bilder og skrift via Internett, opphavsrettigheter i forbindelse med den nye teknologien, og kvotering av eget lands musikk i nasjonale radiostasjoner. Erik Brataas fra Phonophile vil orientere om den digitale basen for norsk musikk, mens utenlandske foredragsholdere inkluderer Phillipe Wacker fra European Multimedia Forum i Brüssels, Vicki Allpress fra European Marketing Manager i London, Elisabeth Bhil fra Canadian Music Information Centre og Cornlia Much fra MIDEM-messen i Frankrike.

— Jeg tror dette blir en fantastisk tur og en svært nyttig konferanse, sier prosjektleder Risnes. – Vi skal forflytte 70 delegater tre ganger, så det har vært mange detaljer som skulle på plass i forkant. Selv ser jeg frem til å møte kolleger fra det verdensomspennede nettverket som de nasjonale musiksentrene utgjør, og er særlig spent på fokuset på den fremtidsrettede teknologien.

IAMIC-konferansen avsluttes i Tromsø tirsdag 18. september. Kulturdepartementet har vært økonomisk hovedbidragsyter, mens det ellers er gitt støtte fra Øvrig støtte er gitt av Norsk Komponistforening, NOPA – Forening for norske komponister og tekstforfattere, Fond for Utøvende Kunstnere, Sametinget, Trondheim kommune, Utenriksdepartementet og TONO.

Konferansen vil også representere en «flying start» for NMIs påtroppende direktør Morten Walderhaug, som tiltrer stillingen 1. oktober, og som derfor er invitert som observatør.