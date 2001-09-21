Bransjen

IAMIC Annual Conference 2001

Publisert
21.09.2001
Skrevet av
Hilde Holbæk-Hanssen

I perioden 13-19 september gikk den årlige konferansen til IAMIC – International Association of Music Information Centres av stabelen i Norge – eller snarere langs Norge. Den høytidelige åpning ble foretatt av kulturminister Ellen Horn på Ringve museum i Trondheim.

Dagen etter forflyttet konferansen seg til Hurtigruten. Med en fantastisk utsikt til fjorder, skjærgård, fjell og skiftende belysning glidende forbi vinduene i konferanserommet, diskuterte 60 delegater fra 26 land, inkludert Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Brasil, Canada og en rekke europeiske land temaer som en felles nettportal, kvotering av nasjonalt repertoar i nasjonal kringkasting og mer interne saker som en felles forretningsmodell og utveksling av erfaringer. Få av de tilstedeværende landene hadde noe system for nasjonal kvotering, og en felles trend alle kunne se er at bruk av hjemlandets musikk og samtidsmusikk viser en klart nedadgående kurve gjennom de siste 20 år. Fra å ha vært de sentrale formidlere av hjemlandets musikk innen de fleste genre prioriterer nå de nasjonale kringkastingsselskapene i stadig større grad formatteringslister.

Etter å ha opplevd den imponerende innseilingen mot Lofotveggen, og til og med å ha fått med seg nordlys i Svolvær, gikk delegatene i land i Tromsø. Her ventet en samisk aften i Ramfjorden hvor både samisk mat, joik og et sjarmerende foredrag om samisk kultur inngikk. Et helt spektakulært nordlys tok pusten fra alle de tilreisende, som lurt på hvordan arrangørene hadde klart å få til dette.

Mandag 17. september var satt av til temaer rundt ny teknologi. Generalsekretær Philippe Wacker fra European Multimedia Forum, Brüssel, og markedsdirektør Vicki Alpress fra GMN Your Arts Network, London, ga interessant foredrag om hvordan teknologien vil påvirke spredning og salg av musikk på Internet og hvordan ny teknologi kan anvendes i promosjon og markedsføring. Elisabeth Bihl fra det kanadiske musikkinformasjonssenteret ga en humoristisk presentasjon av hvordan de arbeider med digitalisering av hele sitt note- og lydarkiv, mens Erik Brataas presenterte Phonofiles system for søking og ivaretagelse av rettigheter. Sistnevnte presentasjon interesserte Philippe Wacker i en slik grad at han umiddelbart ba om et møte.

Denne kombinasjonen av store naturinntrykk, som bokstavlig talt passerte møterommet, et sterkt program og gode foredragsholdere ble svært godt mottatt av samtlige delegater.

BransjeEksportKonferanser / SeminarerOrganisasjonerUtlandet

