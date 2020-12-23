Ane Brun ga ut to album på rappen høsten 2020.

(Foto: Siri Narverud Moen)

Bransjen

Utgivelser 2020: Like mye musikk som i normalår

Publisert
23.12.2020
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Det er påmeldt like mange norske utgivelser til Spellemann som foregående år. Internasjonale utgivelser kan ha blitt påvirka litt – men norske plater kommer ut uberørt av krisen.

For dem som satt med følelsen av at det har kommet veldig mye musikk ut i løpet av koronamånedene – det som finnes av utgivelsesstatisikk tyder ikke på at 2020 ligger ekstra høyt. Den sikreste indikatoren på akkurat hvor mange album som er gitt ut i Norge i år, er nok å se antall påmeldte til Spellemannpriser. Sjøl om det ikke samler absolutt alle norske utgivelser, viser det en stor andel, og det er et tall man kan sammenligne fra år til år.

Det er påmeldt 704 unike utgivelser til kommende Spellemann, opplyser spellemannsekretariatet. Dette er det samme som i 2017 – noe høyere enn i 2018 – og bare 7 utgivelser mer enn i fjor.

Kanskje kan man se for seg at innspillinger har hatt ekstra mye å si for mennesker i de tusen hjem i 2020. Avregninger for rettigheter kommer først seinere, om man skulle ønske å se på hvor mye norsk musikk som er spilt av.

Over hos Norges største musikkutgiverselskap, Universal Music, melder promomanager Manbir Plaha at de har gitt ut omtrent like mye musikk i år som i fjor, men litt mindre internasjonalt repertoar og noe mer norsk repertoar på grunn av Covid19.

– Det var en del forsinkelser og utsettelser på internasjonalt repertoar, men det var det svært lite av lokalt, skriver Plaha i en epost til Ballade.no.

Om man ser på hva norske artister og musikkskapere har spilt inn og gitt ut i år, er det flere som i alle fall har latt innpakninga preges av koronaen:
Ane Brun laget en musikkvideo med opptak av mennesker i lockdown, via en møte-app.
Strømmevinner Tix har laget både en «vanlig» singel som heter «Karantene» og en ««Jul i karantene» – den siste en blant flere julelåter med forskjellige koronatemaer.
Sondre Lerche tok med seg et enmanns-oppsett da han skulle følge opp utgivelsen sin «Patience» med slippturné.
Oslo-Filharmonien var blant mange som satsa på egne nettplattformer for å nå ut til publikum.

For å nevne noen få eksempler.

Noen aktuelle artister, blant andre Dagny, Seeb – og Tix – på Universal Music seint i 2020 (Foto: Universal Music)

Men sjøl når det produseres (minst) like mye norsk musikk som andre år, ber sammenslutninga av norske plateselskap, FONO, om mer penger til innspillinger:

– Svært mange svært gode, de fleste, innspillinger får ikke publiseringsstøtte da det er for lite midler. Så mer penger her betyr ikke nødvendigvis flere utgivelser, men flere midler til de platene som faktisk blir innspilt, skriver Larry Bringsjord til Ballade. Han er styereleder i FONO, og vil sørge for flere midler til blant annet formidlignen av de platene som allerede kommer ut. 
 
– Artistene  og opphavere har nå tid til innspillinger, noe som vil skape varig verdi langt inn i fremtiden. Det vil kanskje bety flere innspillinger men aller mest at de kan bruke mer tid på innspillingene og formidlingen/markedsføringen av disse. Dét koster, lyder oppfordringa fra Bringsjord. FONO ville egentlig ha et eget stimuleringstiltak for 2021 med 30 millioner friske penger til publiseringsstøtta for musikk som sorterer under Kulturrådet.

Larry Bringsjord (Foto: FONO)

– Når krisen er over har man benyttet tiden til å ferdigstille mye god og ny norsk musikk, og kan gjenoppta konsertvirksomheten – også for å markedsføre nye innspillinger, mener Bringsjord.

– Vi foreslår at dette ekstratilskuddet inngår i Kulturrådets «Publiseringstøtte for musikkinnspillinger, skriver Bringsjord. De har også foreslått 50 millioner kroner på statsbudsjettet 2022 for dette.

Antall norske musikkutgivelser (album) påmeldt Spellemann
2017:  704
2018:  676
2019:  697
2020:  704
2020Fonokoronakrisen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ane Brun

Larry Bringsjord, styreleder i FONO

Larry Bringsjord, styreleder i FONO

Karpe mottok Spellemann for Årets album 2019 med plata SAS Plus SAS Pussy

Skjermbilde av TIX’ norske nettside

